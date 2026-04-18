PM Narendra Modi Big Update: দিল্লির বিরাট ব্রেকিং-- হঠাত্‍ সিদ্ধান্তে বড় কোনও ঘোষণার পথে মোদী, রাত সাড়ে ৮ টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ

PM Narendra Modi Big Update: দিল্লির বিরাট ব্রেকিং-- হঠাত্ সিদ্ধান্তে বড় কোনও ঘোষণার পথে মোদী, রাত সাড়ে ৮ টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সংবিধান সংশোধনী বিল একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। কিন্তু রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই এই বিল এবং এনডিএ-র রাজনৈতিক অবস্থান এক নতুন মোড় নিয়েছে।
লোকসভায় বিরোধীদের রাজনৈতিক কৌশলের যাঁতাকলে পড়ে তার মোকাবিলা করতে এবং নতুন নারী সংরক্ষণ বিল জনমানসে পৌঁছে দিতে এনডিএ-- ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট) দেশব্যাপী আন্দোলনের পথে হাঁটার পরিকল্পনা করছে।
নারী সংরক্ষণ বিল
দীর্ঘ কয়েক দশকের অপেক্ষার পর ভারতের লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিল আইনে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই বিল যখন সংসদে পাস হয়, তখন তা ছিল ,সত্যিই বিস্ময়কর। বিজেপি এই বিলকে তাদের অন্যতম বড় কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরছে। তাদের দাবি, কংগ্রেস বা অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলো এই বিস পাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু মোদী সরকার তা করে দেখিয়েছে।
বিলে বলা হয়েছে, ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাসের পর এই সংরক্ষণ কার্যকর হবে। তবে এই শর্ত নিয়েই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, অবিলম্বে এই কোটা চালু করা হোক এবং এর মধ্যে ওবিসি (OBC) মহিলাদের জন্য উপ-সংরক্ষণ রাখা হোক।
লোকসভা ও রাজনৈতিক সংঘাত
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ডামাডোলে দেখা যাচ্ছে যে, বিজেপি বা এনডিএ জোট এই বিলকে হাতিয়ার করে মহিলা ভোটারদের কাছে পৌঁছতে মরিয়া। সূত্রের খবর, লোকসভায় বিরোধীদের ভূমিকার কারণে এনডিএ এখন দেশব্যাপী প্রতিবাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এনডিএ-র অভিযোগ, বিরোধীরা মহিলা অধিকারের বিষয়ে শুধু বড় বড় কথাই বলে, কিন্তু যখনই কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তখনই তারা জাতপাত বা বিভাজনের রাজনীতি করে তাতে বাধা সৃষ্টি করে।
বিশেষ করে, বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ (INDIA) যে জাতভিত্তিক জনগণনা এবং ওবিসি কোটার দাবি তুলেছে, তাকে এনডিএ বিরোধিতা হিসেবে দেখছে। এনডিএ-র রণকৌশল হল, সাধারণ মানুষের কাছে এটি প্রমাণ করা যে, বিরোধীরা আসলে নারীদের ক্ষমতায়ন চায় না।
দেশব্যাপী আন্দোলনের রূপরেখা
এনডিএ-র এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হবে জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত নারীদের সচেতন করা। তারা বোঝাতে চায়:
১. নারীদের ক্ষমতায়ন: মোদী সরকার কীভাবে নারীদের সরাসরি আইনসভার নীতি নির্ধারক হিসেবে দেখতে চায়।
২. বিরোধীদের নেতিবাচক ভূমিকা: সংসদে বিল পাশের সময় এবং পরবর্তীকালে বিরোধীরা কেন বিভিন্ন কারিগরি কারণ দেখিয়ে এটি বিলম্বিত করতে চেয়েছিল।
৩. সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার: সংরক্ষণ কীভাবে সকল স্তরের নারীদের জন্য সমান সুযোগ আনবে।
বিরোধীদের পাল্টা যুক্তি ও চ্যালেঞ্জ
অন্যদিকে, কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলোর দাবি ভিন্ন। রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্য নেতারা বারবার বলছেন যে, ওবিসি মহিলাদের জন্য আলাদা কোটা না থাকলে এই সংরক্ষণ কেবল একটি উচ্চবর্গের বা অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বে পরিণত হবে।
এছাড়া ডিলিমিটেশনের অজুহাতে এই আইন কার্যকর হতে ২০২৯ সাল বা তার বেশি দেরি হওয়াকে তারা মোদী সরকারের একটি ‘নির্বাচনী গিমিক’ হিসেবে দেখছেন।
বিরোধীদের বক্তব্য হল, বিজেপি যদি সত্যিই আন্তরিক হত, তবে ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগেই এটি কার্যকর করার ব্যবস্থা করত। এই বিতর্ক এখন রাজপথের লড়াইয়ে রূপ নিতে চলেছে।
জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব
এই বিল এবং পরবর্তী আন্দোলনের প্রভাব ভারতের আগামী দিনের নির্বাচনে পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত— সর্বত্রই নারী ভোটারদের সংখ্যা এবং সচেতনতা বাড়ছে। মোদী সরকার ‘উজ্জ্বলা’, ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ এবং এখন ‘নারী সংরক্ষণ বিল’-এর মাধ্যমে এই বৃহত্ ভোটার ব্যাংকটিকে নিজেদের পাশে রাখতে চাইছে।
বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবর অনুযায়ী, দলের মহিলা মোর্চা প্রতিটি বুথ স্তরে যাবে। তারা নারী সংরক্ষণ বিলের সুবিধাগুলো সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষকে বোঝাবে এবং বিরোধীদের ‘অজুহাত’গুলো ফাঁস করে দেবে।
নারী সংরক্ষণ বিল শুধু আইনি নথি নয়,বরং ভারতের ক্ষমতার ভারসাম্যের মূল চাবিকাঠি। এনডিএ-র দেশব্যাপী আন্দোলনের হুমকি এবং বিরোধীদের পাল্টা চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করে যে, আগামী দিনের রাজনীতি হবে নারী শক্তির অধিকার ও প্রতিনিধিত্বকে কেন্দ্র করে।
মোদী সরকার কি পারবে বিরোধীদের এই বাধা পেরিয়ে জনমত নিজেদের দিকে টানতে? না কি বিরোধীদের ওবিসি কোটার দাবি তৃণমূল স্তরে বেশি প্রভাব ফেলবে? উত্তর দেবে সময়। তবে আপাতত, ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে— নারী অধিকার এবং লোকসভা পরবর্তী এই মহাযুদ্ধ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)