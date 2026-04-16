  Delimitation bill 2026: একলাফে লোকসভার আসন বেড়ে ৮১৫: বাংলায় ৪২ থেকে ৬৩, কোন কোন আসনে কোপ?

Delimitation bill 2026: একলাফে লোকসভার আসন বেড়ে ৮১৫: বাংলায় ৪২ থেকে ৬৩, কোন কোন আসনে কোপ?

Loksabha seat increased: প্রস্তাবিত এই নতুন ব্যবস্থায় লোকসভার মোট আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৮১৫। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 16, 2026, 06:47 PM IST
Delimitation bill 2026: একলাফে লোকসভার আসন বেড়ে ৮১৫: বাংলায় ৪২ থেকে ৬৩, কোন কোন আসনে কোপ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সংসদীয় কাঠামোয় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন। লোকসভার আসন সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব নিয়ে আসা হল সংসদে। বৃহস্পতিবার লোকসভায় সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিল ও সীমা পুনর্নির্ধারণ বিল, ২০২৬ পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

প্রস্তাবিত এই নতুন ব্যবস্থায় লোকসভার মোট আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৮১৫। তবে এই আসন বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে রাজনৈতিক বৈষম্য তৈরির যে আশঙ্কা বিরোধীরা প্রকাশ করছিল, তা সমূলে উড়িয়ে দিয়েছে মোদী সরকার।

নতুন আসন বিন্যাস

আইনমন্ত্রী মেঘওয়াল জানান, ২০২৬ সালের পরবর্তী সীমানা পুনর্নির্ধারণের ওপর ভিত্তি করেই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত নারী সংরক্ষণ আইন কার্যকর করা হবে। প্রস্তাবিত ৮১৫টি আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২৭২টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে তফসিলি জাতি (SC) ও তফসিলি জনজাতি (ST) ভুক্ত মহিলাদের জন্যও নির্দিষ্ট কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সরকারের দাবি, এই আসন বৃদ্ধির ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আইনমন্ত্রীর কথায়, “নারী সংরক্ষণ আইন কার্যকর হলে কোনো রাজ্যেরই বর্তমান আসন সংখ্যা কমবে না। এমনকি পুরুষ প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়বে না।'

বাংলায় বর্তমানে লোকসভার আসন সংখ্যা ৪২টি। ৫০ শতাংশ বাড়লে সেটা হতে পারে ৬২-৬৩টি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যগুলির বিধানসভা আসনের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। এই মুহূর্তে গোটা দেশে বিধানসভার আসন আছে ৪ হাজার ১২৩টি। সেটাই ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে করা হবে ৬ হাজার ১৮৫টি বা তার আশেপাশে।

বিরোধীদের ‘উত্তর-দক্ষিণ’ বিভাজন বিতর্ক

বিলটি পেশ হওয়ার পরপরই সরব হয়েছে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলি। তাদের প্রধান অভিযোগ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পুনর্নির্ধারণ করা হলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি (যেমন তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক) রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, এই রাজ্যগুলি সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে। অন্যদিকে, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় সেখানে আসন সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাবে, যা দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

কংগ্রেস নেতা কে সি ভেনুগোপাল প্রশ্ন তোলেন, '২০২৩ সালে যখন নারী শক্তি বন্দন আইন পাশ হয়েছিল, তখনই কেন এই পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?' সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, সরকার পর্যাপ্ত আলোচনা ও জনগণনা ছাড়াই তাড়াহুড়ো করে এই বিল আনছে।

সরকারের পাল্টা যুক্তি ও জনগণনা

বিরোধীদের তোলা অভিযোগের কড়া জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, ২০২৭ সালের ডিজিটাল জনগণনার কাজ ইতিমধেই শুরু হয়ে গেছে এবং তার তথ্যের ভিত্তিতেই এই পুনর্নির্ধারণ হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবি অসাংবিধানিক এবং সরকার কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা রাজ্যকে বঞ্চিত করার নীতিতে বিশ্বাসী নয়।'

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা হস্তক্ষেপ করেন এবং আলোচনার পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে যাতে কোনো ভৌগোলিক এলাকা রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক হয়ে না পড়ে।

কেন এই পরিবর্তন জরুরি?

বর্তমানে লোকসভার আসন সংখ্যা ১৯৭০-এর দশকের জনশুমারির ভিত্তিতে নির্ধারিত। গত ৫০ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে, যার ফলে একজন সাংসদকে এখন কয়েক লক্ষ বেশি ভোটারের দায়িত্ব সামলাতে হয়। সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল পাশ হলে:

১. জনপ্রতিনিধি ও জনগণের অনুপাত ভারসাম্যপূর্ণ হবে।

২. নতুন সংসদ ভবনের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

৩. মহিলারা দেশের নীতি নির্ধারণে সরাসরি বড় ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবেন।

ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এই ৮১৫ আসনের প্রস্তাব এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সম্ভাব্য রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে সরকারের উন্নয়নের দাবি এবং অন্যদিকে বিরোধীদের আঞ্চলিক বঞ্চনার আশঙ্কা—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আগামী দিনে সীমা পুনর্নির্ধারণ বিষয়টি জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চলেছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

