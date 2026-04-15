Lok Sabha Seats: লোকসভার আসন বেড়ে হচ্ছে ৮৫০? ভারত চালাবে ইউপি-বিহার? বাকিরা গৌণ?

Lok Sabha Seats to be increased to 850: এই তিনটি বিল একসঙ্গে পাস হলে একলাফে লোকসভার আসনসংখ্যা ৫৪৩ থেকে বেড়ে হবে ৮৫০। এর মধ্যে ৮১৫ জন সাংসদ নির্বাচিত হবেন রাজ্য থেকে আর ৩৫ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে। প্রায় ২৭৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 15, 2026, 06:38 PM IST
ডিলিমিটেশন বিলের বিরোধিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামিকাল বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। আর আগামিকালই নাকি একসঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল আনতে চলেছে কেন্দ্র। যার মধ্যে রয়েছে মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার প্রস্তাব সহ লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা। কালই লোকসভায় ডিলিমিটেশন বিল, ২০২৬ পেশ করতে পারে মোদী সরকার। যেখানে লোকসভার আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। 

মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে,  ভারত চালাবে ইউপি-বিহার? বাকিরা গৌণ হয়ে যাবে? কারণ ওদের লোকসংখ্যা বেশি! আর তাই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। ১৬ এপ্রিল সংসদের বিশেষ অধিবেশনেই কেন্দ্র সরকার ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে চলেছে বলে খবর। 

যার মাধ্যমে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার প্রস্তাব থাকবে। যার ফলে সংসদে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। এর পাশাপাশি আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনতে চলেছে সরকার। সেই দুটি হল- ডিলিমিটেশন বিল ২০২৬ ও ইউনিয়ন টেরিটোরিজ আইন সংশোধনী বিল। এখন এই তিনটি বিল একসঙ্গে পাস হলে একলাফে লোকসভার আসনসংখ্যা ৫৪৩ থেকে বেড়ে হবে ৮৫০। এর মধ্যে ৮১৫ জন সাংসদ নির্বাচিত হবেন রাজ্য থেকে আর ৩৫ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে। প্রায় ২৭৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধীরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি ডিলিমিটেশন বিলের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরপরই হয়তো এনআরসি চালু করা হবে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন তিনি। বিরোধীদের বক্তব্য, এই আইন যখন ২০২৯ সাল থেকে চালু হবে, তখন এখনই কেন তাড়াহুড়ো করে বিল আনা হচ্ছে? যেখানে কয়েকটি রাজ্যে এখনও ভোট বাকি, সেই সময় সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিল আনা নির্বাচন বিধিভঙ্গ বলেও অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Lok Sabha seatsMamata BanerjeeDelimitation Bill 2026
