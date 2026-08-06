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আত্মঘাতী লোকসভার সচিবালয়ের আধিকারিক! ১৫ পাতার চিঠিতে লিখে রেখে গিয়েছেন সব সত্যি

স্ত্রী ফ্ল্যাটে ছিলেন না। তিনি বাড়ি ফিরে বহুবার দরজা ধাক্কালেও এবং ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো সাড়া পাননি। বাধ্য হয়ে তিনি আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্য চান। নিরাপত্তারক্ষীর সাহায্যে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আঁতকে ওঠেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 06, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:49 AM IST
আত্মঘাতী লোকসভার সচিবালয়ের আধিকারিক! ১৫ পাতার চিঠিতে লিখে রেখে গিয়েছেন সব সত্যি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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আত্মঘাতী লোকসভার সচিবালয়ের আধিকারিক! ১৫ পাতার চিঠিতে লিখে রেখে গিয়েছেন সব সত্যি
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