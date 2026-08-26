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চাপ বাড়ল NCPI শিবিরে, অভিষেকের দায়ের করা আবেদনের পর লোকসভার স্পিকারের নোটিস ২০ তৃণমূলত্যাগীর

Om Birla Notice to NCPI: গত বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর তৃণমূল বিধায়ক তৈরি করেন ঋতব্রত শিবির। দলের  ৮০ বিধায়কের মধ্যে অধিকাংশ বিধায়কই সেই শিবিরে যোগ দিয়েছেন।  অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্ব অস্বীকার করে তৃণমূল ত্যাগ করেন ২০ জন সাংসদ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 26, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:34 PM IST
চাপ বাড়ল NCPI শিবিরে, অভিষেকের দায়ের করা আবেদনের পর লোকসভার স্পিকারের নোটিস ২০ তৃণমূলত্যাগীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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