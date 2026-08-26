/চাপ বাড়ল NCPI শিবিরে, অভিষেকের দায়ের করা আবেদনের পর লোকসভার স্পিকারের নোটিস ২০ তৃণমূলত্যাগীর

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল ছেড়ে একেবারে অনামী এনসিপিআইতে যোগ দিয়েছিলেন ২০ সাংসদ। এনসিপিআই সাংসদদের সাংসদপদ খারিজের দাবিতে লোকসভার স্পিকার, জেনারেল সেক্রেটারি ও ২০ সাংসদকে পার্টি করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের দায়ের করা সেই মামলার প্রেক্ষিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে তথা ২০ জন NCPI সাংসদের উদ্দেশে নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার এনিয়ে সক্রিয় হলেন লোকসভার স্পিকার।
লোকসভার সেক্রেটারিয়েটের তরফে এক চিঠিতে ওই ২০ সাংসদকে বলা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে তাঁর আবেদনে ওই ২০ সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের আবেদন করেছিলেন অভিষেক।
গত ১৮ জুন ওই পিটিশন ফাইল করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তার পর থেকে এতদিন অপেক্ষা করেছেন লোকসভার স্পিকার। এনিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের তরফে একাধিকবার অভিযোগ করা হয়েছে। ওইসব তৃণমূল সাংসদদের সদস্যপদ খারিজ করা হোক, এই আর্জি জানিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন তাদের সদস্যপদ কেন খারিজ করা হবে বা করা হবে না তা জানতে চেয়েছে ওম বিড়লা। উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভার স্পিকার এখনও এনসিপিআইকে স্বীকৃতি দেননি।
উল্লেখ্য, গত বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর তৃণমূল বিধায়ক তৈরি করেন ঋতব্রত শিবির। দলের ৮০ বিধায়কের মধ্যে অধিকাংশ বিধায়কই সেই শিবিরে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্ব অস্বীকার করে তৃণমূল ত্যাগ করেন ২০ জন সাংসদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময়ের ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচিত কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে লোকসভার ২০ জন সাংসদ তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা যোগ দেন NCPI-তে। যার নেতৃত্বে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার নিজে।
এদিকে, ওই দলত্যাগের পরই চুপচাপ বসে থাকেনি কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলত্যাগের অভিযোগে ওই ২০ জন সাংসদের লোকসভার সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন করে তৃণমূল কংগ্রেস। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের নোটিসের পর ২০ সাংসদকে চিঠি দিলেন ওম বিড়লা।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রিম কোর্টের এভাবে নোটিস জারি করা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ফলে দলত্যাগী 'তৃণমূল' তথা NCPI সাংসদদের উপর চাপ বৃদ্ধি পেল। যদিও সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী দলত্যাগবিরোধী আইনের আওতায় কোনও সাংসদের সদস্যপদ খারিজের এক্তিয়ার মূলত স্পিকারের রয়েছে, কিন্তু অতীতেও দেখা গিয়েছে যে, বহু ক্ষেত্রে স্পিকারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরিতে শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপ করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)