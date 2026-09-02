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স্পিকারের দেওয়া সময়সীমা শেষ! এবার লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি, কী জানালেন NCPI সাংসদরা?

NCPI MPs letter:   তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নোটিশ পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা । সেই  হিসেবে আজ, বুধবারই ছিল জবাব দেওয়ার শেষদিন। লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি দিয়ে আরও ৩ সপ্তাহ সময় চাইলেন ২০ NCPI সাংসদ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 02, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:38 PM IST
স্পিকারের দেওয়া সময়সীমা শেষ! এবার লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি, কী জানালেন NCPI সাংসদরা?
Image Credit: এবার লোকসভার সচিবালয়কে চিঠি NCPI সাংসদের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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