/স্পিকারের দেওয়া সময়সীমা শেষ! এবার লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি, কী জানালেন NCPI সাংসদরা?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাপ বাড়ছে ক্রমশই। লোকসভা সচিবালয়ে এবার চিঠি দিলেন ২০ NCPI সাংসদ। আরও ৩ সপ্তাহ সময় চেয়েছেন তাঁরা।
ঘটনার সূত্রপাত মাস দেড়েক আগে। তৃণমূলের ২৮ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই যোগ দেন NCPI-তে। এরপর লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন অভিষেক। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।
বিদ্রোহী সাংসদের সদস্য়পদ খারিজে দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন অভিষেক। ২০ সাংসদকেই নোটিশ ধরিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। লোকসভার স্পিকারও আর চুপ করে বসে নেই। তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নোটিশ পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি। সেই হিসেবে আজ, বুধবারই ছিল জবাব দেওয়ার শেষদিন।
NCPI সাংসদ দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য দাবি, 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে ২০ সাংসদের কাছে কোনও নোটিশ পাঠানো হয়নি। চারিদিকে বিভ্রান্তি কেন ছড়ানো হচ্ছে, আমি জানি না। কী নোটিশ এসেছে, কেন এসেছে, চ্যালেঞ্জ করছি প্রকাশ করুক'।
জি ২৪ ঘণ্টাকে সুদীপ জানিয়েছিলেন, 'আমাদের কাছে পার্লামেন্টের ডিরেক্টর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিঠিটি স্পিকারকে দিয়েছিলেন, সেই চিঠিকে এনক্লোজ করে আমাদের অনুরোধ করেছে, আপনাদের কাছে আবেদন, এই চিঠি জবাব পাঠিয়ে দেবেন। স্পিকারের কাছে জমা দেব, তিনি দেখতে চেয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, কিরেণ রিজেজুকে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইচ্ছা অনুযায়ী সলিসিটর জেনারেলের সঙ্গে কথা বলেছি। কিরেণ রিজেজু আমাকে মেসেজ দিচ্ছে,তাঁর সঙ্গে তুষার মেহেতার কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনি স্পিকারের কাছে জানাবেন এই সাংসদরা চিঠির উত্তর আপনার কাছে পাঠাচ্ছে। একটু সময় লাগছে'।
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