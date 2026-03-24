World's most polluted city 2025: দুনিয়ার সবচেয়ে দূষিত শহর আপনার ঘরের কাছেই, বছরভর ডুবে থাকে বিষাক্ত ধোঁয়ায়

World's most polluted city 2025: দুনিয়ার সবচেয়ে দূষিত শহর আপনার ঘরের কাছেই, বছরভর ডুবে থাকে বিষাক্ত ধোঁয়ায়
World's most polluted city 2025: বছরে বেশিরভাগ সময়ই লোনি কলকারখানা, ইটের ভাটা এবং ভারী যানবাহনের ধোঁয়ায় ডুবে থাকে। তার ওপর শীতকালে ঠান্ডা ও স্থির বাতাস ঢাকনার মতো কাজ করে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজটাল ব্যুরো: এবছর ফের দুনিয়ার সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকা প্রকাশ করেছে স্যুইস সংস্থা IQAir। আর সেখানেই উঠে এসেছে ভারতের একাধিক শহরের নাম। তবে এবার ভারতের একটি শহরের মুকুটে উঠেছে দুনিয়ার সবচেয়ে দূষিত শহরের তকমা। ভাববেন না ওই শহরটি হল দিল্লি! গাজিয়াবাদের পাশেই রয়েছে বিশ্বের দূষিততম এই শহর। ওই স্যুইস সংস্থার মতে গাজিয়াবাদের কোল ঘেঁসে থাকা লোনিই হল দূনিয়ার সবচেয়ে দূষিত শহর। পাশাপাশি ভারত হল দূনিয়ার ষষ্ঠতম দূষিত দেশ।
লোনিতে দূষণের বার্ষিক গড় PM2.5-এর ঘনত্ব রেকর্ড করা হয়েছে প্রতি ঘনমিটারে ১১২.৫ মাইক্রো গ্রাম, যা ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত নিরাপদ সীমার চেয়ে ২২ গুণেরও বেশি।
PM2.5 হল বাতাসের অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা, যা আকারে ২.৫ মাইক্রোমিটারের চেয়েও ছোট। এই কণাগুলো এতই সূক্ষ্ম যে,শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এগুলো সরাসরি আপনার ফুসফুসে ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে রক্তে মিশে যেতে পারে।
একটি মানুষের চুলের চেয়েও এগুলো প্রায় ৩০ গুণ বেশি পাতলা। মূলত গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানা এবং নির্মাণকাজ থেকে এই কণাগুলো তৈরি হয়। এগুলো সরাসরি রক্তে মিশে যায় বলে হার্ট বা ফুসফুসের নানা জটিলতা তৈরি করতে পারে।
দীর্ঘদিন ধরে এই ধূলিকণার সংস্পর্শে থাকলে হাঁপানি, হৃদরোগ এবং এমনকি ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, বাতাসে এর পরিমাণ বছরে গড়ে প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। লোনি দিল্লি এনসিআর-এর অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত দূষিত বাতাস আটকে থাকার কারণে কুখ্যাত।
বছরে বেশিরভাগ সময়ই লোনি কলকারখানা, ইটের ভাটা এবং ভারী যানবাহনের ধোঁয়ায় ডুবে থাকে। তার ওপর শীতকালে ঠান্ডা ও স্থির বাতাস ঢাকনার মতো কাজ করে, যা দূষণকে মাটির কাছাকাছি আটকে রাখে। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় খড় বা নাড়া পোড়ানোর ধোঁয়া উত্তর ভারতের বায়ুদূষণে প্রায় ৬০% পৌঁছে দেয় যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।
যদিও লোনি তালিকার শীর্ষে রয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে পুরো দেশের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। মেঘালয়ের বার্নিহাট বায়ুদূষণের দিক থেকে বিশ্বজুড়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে এবং দিল্লি রয়েছে চতুর্থ স্থানে।
বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানীগুলোর তালিকায় নয়াদিল্লি আবারও শীর্ষে। দূষিত দেশগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থান ষষ্ঠ, যেখানে দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্ধারিত সীমার চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি। যদিও দিল্লিতে দূষণ ২০২৪ সালের তুলনায় ৩% কমেছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই সামান্য পরিবর্তন আসলে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটায়নি। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৪টি শহরের মধ্যে ৩টিই ভারতে অবস্থিত এবং তালিকার নিচের দিকে থাকা সবচেয়ে দূষিত ২৫টি শহরের সবকটিই ভারত, পাকিস্তান ও চিনে অবস্থিত।
শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের বায়ুদূষণ পরিস্থিতিই এখন বেশ ভয়াবহ। ২০২৫ সালে বিশ্বের মাত্র ১৪% শহর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করতে পেরেছে, যা আগের বছরের ১৭% থেকে আরও কমেছে। পাকিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে দূষণের মাত্রা WHO-এর সীমার চেয়ে ১৩ গুণ বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দাবানলের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বাতাসও দূষিত হয়েছে। অন্যদিকে, লাওস ও কম্বোডিয়ার মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বৃষ্টির কারণে দূষণ কিছুটা কমেছে।
