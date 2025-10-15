Looteri Dulhans: রাতে বিয়ে, ভোরে টাকাকড়ি-গয়না ডাকাতি! 'লুটেরি দুলহান' চক্রের আসল কালপ্রিট 'ম্যাচ মেকার' গুপ্তা?
Married at night, robbed by dawn, Looteri Dulhans in UP Aligarh: করওয়া চৌথের আশপাশে হচ্ছে বিয়ে। বিয়ের পর বরের সঙ্গে এক রাত কাটাচ্ছে, পরদিন সকালেই টাকাকড়ি ও গয়নাগাঁটি নিয়ে ধাঁ 'লুটেরি দুলহানে'র দল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাতে বিয়ে, ভোরে ডাকাতি! 'লুটেরি দুলহানে'র তাণ্ডব উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে। বিয়ের পরদিন ভোরেই টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি সব নিয়ে ধাঁ নতুন বউ। তাজ্জব পরিবারের লোকেরা ছুটলেন থানায়। উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে এক ডজনেরও বেশি পুরুষ অভিযোগ করেছেন, তাঁরা তাদের বিয়ের পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারেন যে বাড়ির গয়না ও নগদ লুট হয়ে গিয়েছে। ওদিকে তাদের স্ত্রীরাও নিখোঁজ।
অভিযোগ, এর পিছনে কাজ করছে একটি চক্র। যারা 'লুটেরি দুলহান'দের সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করছে। তারপর সেই স্ত্রীরা তাঁদের বরের সঙ্গে এক রাত কাটাচ্ছে। পরের দিন সকালেই নগদ টাকাকড়ি ও গয়নাগাঁটি নিয়ে ধাঁ হয়ে যাচ্ছে। এই চক্রের পিছনে নাম উঠে এসেছে মুকেশ গুপ্তা নামে স্থানীয় এক 'ম্যাচ মেকারের'ও।
প্রতারিত বরদের অভিযোগ অনুসারে, মুকেশ গুপ্তা প্রতিটি ম্যাচের জন্য তাদের কাছ থেকে ১.২৫ লক্ষ টাকা নেন। তারপর সোশ্যাল মিডিয়া ও ফোনে মাধ্যমে বর-কনের মধ্যে যোগাযোগ করান। শেষে একরকম তাড়াহুড়ো করেই বিয়েগুলো অনুষ্ঠিত হয়। কখনও মন্দিরে, কখনও বাড়িতে। আবার কখনও ছোট হলগুলিতে। বেশিরভাগ বিয়েই হয় করওয়া চৌথের আশপাশে। তারপর কাজ হাসিল হতেই ধাঁ হয়ে যান 'লুটেরি দুলহানে'রা।
প্রসঙ্গত, আলিগড়েরই বাসিন্দা প্রতীক শর্মা তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী শোভার বিরুদ্ধে করওয়া চৌথের রাতে তাঁর পরিবারকে মাদক খাইয়ে বেহুঁশ করে প্রায় ৪ লাখ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। এক্ষেত্রেও 'জোড়ি মেকার' ছিলেন মুকেশ গুপ্তা। প্রতীক শর্মার স্ত্রী শোভাও 'লুটেরি দুলহান' গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্যদের মতো বিহারেরই বাসিন্দা। অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
