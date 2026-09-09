/VIRAL VIDEO: অলৌকিক! ৯৬ ঘণ্টায় এক চুলও নড়ানো গেল না ৮ ফুটের বজরংবলীকে, ১৭০ বছরের মন্দির ভাঙতেই উজ্জয়িনীতে মিরাকল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত ভারতের অতি প্রাচীন এবং পবিত্র ধর্মীয় শহর উজ্জয়িনী। সেখানে ২০২৮ সালে ২৭ মার্চ থেকে ২৭ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে সিংহস্থ মেলা। প্রতি ১২ বছর অন্তর এই মেলা আয়োজিত হয়। সিংহস্থ মেলার প্রধান আকর্ষণই 'শাহি স্নান', বিভিন্ন আখড়ার সাধু ও নাগা সন্ন্যাসীরা রাজকীয় শোভাযাত্রা করে এসে প্রথমে শিপ্রা নদীতে পুণ্যস্নান করেন। সিংহস্থ মেলা উপলক্ষেই উজ্জয়নী পৌরনিগম রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছে। আর এই রাস্তার ট্যাংকি চকেই রয়েছে ১৭০ বছরের পুরনো খাড়ে হনুমান মন্দিরটি। যা সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই মতো মন্দির ভাঙার কাজও শুরু হয়। আর তারপরেই ঘটতে থাকে অলৌকিক! অবিশ্বাস্য সব 'মিরাকল'! পৌরকর্মীরা মন্দিরের কাঠামো ভেঙে ফেলতে পারলেও, মন্দিরের বিরাজমান ৮ ফুটের বজরংবলীকে এক ইঞ্চিও সরাতে পারেননি! এমনকী বিশেষ গাড়ি আনিয়েও সরানো যায়নি পবনপুত্র হনুমানকে! স্থানীয়দের মতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পরেও মূর্তিটি এক চুলও নড়ানো যায়নি। জানা যাচ্ছে হনুমান মূর্তি সরানোর জন্য তিনটি টিম টানা ৪৮ ঘণ্টা কাজ করেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কাজ শুরুর পর চার দিনেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে, অথচ ইঞ্জিনিয়াররা কোনও সমাধান খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। মূর্তিটি নিরাপদে সরানোর জন্য তাঁরা সব ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোনও কিছুই কাজে আসেনি। হনুমানজির শ্রদ্ধায় ভিড় জমানো ভক্তদের রীতিমতো আবেগি হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ভগবানের গায়ে আঁচড়, তাঁদের চোখ ভিজিয়ে দিয়েছিল। কেউ কেউ এ-ও দাবি করেন যে, কর্মীরা যখন মূর্তিটি সরানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন ঘটনাস্থলে বানর-দেবতার জন্য ৫০টি বানর জড়ো হয়ে গিয়েছিল।
উজ্জয়িনীর ভগবান হনুমানের মূর্তির কী রহস্য, কেন সরানো যাচ্ছে না?
ভক্তরা বিষয়টিকে অলৌকিক ঘটনা বলেই মনে করছেন এবং বলছেন যে দেবতা নিজে এখান থেকে সরতে চাইছেন না। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়াররা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। ইন্টারনেটে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদন অনুযায়ী, মূর্তিটি সরানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ার কারণ হল- এটি মাটির নীচে এক ভঙ্গুর ভিত্তির সঙ্গে গভীর ভাবে গেঁথে আছে। সম্ভবত এটি পাথরের তৈরি প্রাচীন ও পরস্পর-সংযুক্ত কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করলে এই প্রাচীন পাথর ফেটে যেতে পারে। তাই ভারী খননযন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ রেখে, এর পরিবর্তে মাটির নীচের অংশ নিরাপদে পরীক্ষা করার জন্য অত্যাধুনিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিকে, মন্দিরের পুরোহিত মহেশ বৈরাগী স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বলেছেন যে, এটি ঈশ্বরেরই সংকেত হিসেবে দেখা উচিত, যে তিনি এই স্থান ত্যাগ করতে চান না। পুরোহিত বলেন, 'আমি কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি যেন তাঁরা পরিস্থিতিটি অনুধাবন করেন। এমনকি যদি মূর্তিটি সরানো অপরিহার্যও হয়, তবে এমন সব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যাতে এটি ঠিক বর্তমানের মতোই পুনরায় স্থাপন করা যায়। যতক্ষণ না নিরাপদ কোনও উপায় পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কর্তাদের জোর করে কিছু করা উচিত নয়।' মন্দিরটি নিয়ে প্রচলিত কিছু কাহিনিতে দাবি করা হয়েছে যে, মন্দির ও মূর্তিটির বয়স ১৭০ বছরেরও বেশি হতে পারে। কর্তৃপক্ষ এখন এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন—যেখানে একদিকে যেমন মানুষের ধর্মীয় আবেগের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে, তেমনি ২০২৮ সালের সিংহস্থ মেলার উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত পরিবর্তনও সম্পন্ন করতে হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)