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VIRAL VIDEO: অলৌকিক! ৯৬ ঘণ্টায় এক চুলও নড়ানো গেল না ৮ ফুটের বজরংবলীকে, ১৭০ বছরের মন্দির ভাঙতেই উজ্জয়িনীতে মিরাকল

অলৌকিক! অবিশ্বাস্য! নাকি অন্য কিছু? টানা ৯৬ ঘণ্টায় এক চুলও নড়ানো গেল না ৮ ফুটের বজরংবলীকে! ৭০ বছরের মন্দির ভাঙতেই মিরাকল উজ্জয়িনীতে

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 09, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:59 PM IST
VIRAL VIDEO: অলৌকিক! ৯৬ ঘণ্টায় এক চুলও নড়ানো গেল না ৮ ফুটের বজরংবলীকে, ১৭০ বছরের মন্দির ভাঙতেই উজ্জয়িনীতে মিরাকল
Image Credit: হনুমানজির এ কোন লীলা!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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