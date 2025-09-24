English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Civic Volunteer Viral Video: গজব বেইজ্জতি! সিভিকের মারের পালটা, বেদম জুতোপেটা লরি চালকের...

Bardhaman: সিভিক ভলান্টিয়ারের মারে আহত লরি চালক, পালটা আহত লরি চালক পুলিসের সামনেই সিভিক ভলান্টিয়ারকে জুতোপেটা করল, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। পুলিসের আরও সংযত হওয়া উচিত বক্তব্য তৃণমূলের।   

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 24, 2025, 02:23 PM IST
Civic Volunteer Viral Video: গজব বেইজ্জতি! সিভিকের মারের পালটা, বেদম জুতোপেটা লরি চালকের...

চিত্তরঞ্জন দাস: এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে লরির চালকের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে। টাকা না দেওয়ায় ওই লরির চালককে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বুদবুদ থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়ায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বুদবুদ বাইপাসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুদবুদ থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার বুদবুদ বাইপাসের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে কলকাতাগামী রাস্তায় নো এন্ট্রি চলার সময় এক লরি চালকের কাছে টাকা চায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Actor Death: চলছে রামলীলা, আচমকাই মঞ্চে দশরথ ঢলে পড়লেন বশিষ্ঠ মুনির কোলে! আর উঠলেন না...

টাকা না দেওয়ায় ওই লরি চালককে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় সিভিক ভলান্টিয়ার। এরপর এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জমা হলে উত্তেজনা বাড়ে। তখন লরি চালককে উত্তপ্ত করতে থাকে সাধারণ মানুষরা সিভিককে মারার জন্য যেটা ভিডিয়োতে শোনা যাচ্ছে। তারপরই আহত লরি চালক পায়ের জুতো খুলে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারতে থাকে পুলিসের সামনেই। অন্যান্য লরি চালকরাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছুটে আসে। গোটা ঘটনা পুলিসের সামনে ঘটলেও পুলিস নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য। 

সেই সময় রাস্তায় পথ চলতি জনৈক বেশ কিছু মানুষ ঘটনার মুহূর্ত মোবাইলবন্দী করে। পরে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিতেই ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপি নেতা রমন শর্মার বক্তব্য, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। এ এক ভয়ানক অরাজকতা চলছে এ রাজ্যে। 

আরও পড়ুন:Ragging Horror: হস্টেলে উলঙ্গ করে ছাত্রকে জুতোর বাড়ি, বেধড়ক মার! অকথ্য অত্যাচারের ভিডিয়ো ভাইরাল...

অন্যদিকে, গলসি এক নম্বর ব্লক সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, হ্যাঁ এটা পুলিসকে আরও সংযত হওয়া উচিত, তবে দল সমালোচনা করছে তাদের বলব। গতকাল কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ বৃষ্টির জন্য কী অবস্থা ছিল জানা উচিত। পুলিস স্বাভাবিকভাবেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করছে কলকাতা যাওয়ার জন্য। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bardhamanviral videoCIVIC VOLUNTEERলরি চালক মার
পরবর্তী
খবর

Actor Death: চলছে রামলীলা, আচমকাই মঞ্চে দশরথ ঢলে পড়লেন বশিষ্ঠ মুনির কোলে! আর উঠলেন না...
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Cloudburst: জলবন্দি 'লাইফলেস' শহরকে সচল করতে কী ব্যবস্থা পুরসভার... উত্তর...