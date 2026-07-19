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হাসপাতালের উপর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই: সোনমকে 'অন্যায়ভাবে আটকে' রাখা হয়েছে, এবার কোর্টে ওয়াংচুকের স্ত্রী

Sonam Wangchuk's Wife Goes to Court: গীতাঞ্জলির দাবি, সোনমকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে হাসপাতালে। সোনম কোর্টের অনুমতি নিয়ে স্বামীরকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে অন্য বেসরকারি কোনও হাসপাতালে ভর্তি করাতে চান। তাঁর দাবি, সোনমের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির প্রশ্ন তুলে যন্তর মন্তরে তাঁর ২১ দিনের অনশন ভেস্তে দেওয়া হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:18 PM IST
হাসপাতালের উপর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই: সোনমকে 'অন্যায়ভাবে আটকে' রাখা হয়েছে, এবার কোর্টে ওয়াংচুকের স্ত্রী
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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