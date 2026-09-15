/LPG নিয়ে চরম সতর্কতা! ডেডলাইন শেষ, এই কাজ বাকি থাকলেই কি বন্ধ হয়ে যাবে বুকিং পরিষেবা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এলপিজি নিয়ে লেটেস্ট আপডেট। আজই আধার-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক E-kyc যাচাই করার শেষ দিন। গত দুই মাসে মোট পাঁচবার ই-কেওয়াইসি করার জন্য সরকার সময়সীমা বাড়িয়েছিল। এর আগে শেষ দিন ছিল ৭ সেপ্টেম্বর। সেখান থেকে বাড়িয়ে আজ, ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়। ইন্ডেন, এইচপি গ্যাস এবং ভারত গ্যাস—এই তিনটি সংস্থার গ্রাহকদের জন্যই এই নিয়ম কার্যকর হয়। গ্যাস সংযোগ বৈধ রাখতেই এই যাচাই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুয়ো গ্রাহক চিহ্নিত করা এবং আসল উপভোক্তাদের কাছে রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি ও সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য।
গ্রাহক যাচাইয়ের অংশ হিসেবে এলপিজি-তে আধার বায়োমেট্রিক ই-কেওয়াইসি করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক। তবে আজকের মধ্যে এই কাজ না করলে সংযোগ পাকাপাকিভাবে বাতিল হবে কি না, তা নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। একই সঙ্গে, ই-কেওয়াইসি না করালে সবাইকে বাণিজ্যিক হারে বেশি দামে সিলিন্ডার কিনতে হবে—এমন খবরেরও কোনও সরকারি নিশ্চয়তা নেই। তবে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা পেতে গ্রাহকদের সাময়িক সমস্যা বা বাধার মুখে পড়তে হতে পারে। নিয়ম না মানলে সংযোগের বিরুদ্ধে ঠিক কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা সংশ্লিষ্ট তেল সংস্থা এবং নিয়মের ওপর নির্ভর করবে।
গ্রাহকরা নিজেদের গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অনলাইনেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। এ ছাড়া স্থানীয় গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিয়েও সরাসরি এই যাচাই করানো যাবে। এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য আধার নম্বর ও আঙুলের ছাপ বা চোখের মণির বায়োমেট্রিক যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
যাঁরা গ্যাস অফিসে গিয়ে কাগজের ফর্ম পূরণ করে অফলাইনে এই কাজ করবেন, তাঁদের ব্যক্তিগত এবং গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য লিখে জমা দিতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্যের অংশে গ্রাহকের নিজের প্রথম নাম, মধ্যনাম ও পদবি লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে একটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি। এ ছাড়া এলপিজি গ্রাহক নম্বর (কনজিউমার নম্বর), জন্মতারিখ এবং বাবার নাম বা মায়ের নাম জানাতে হতে পারে।
ফর্মের দ্বিতীয় অংশে থাকবে গ্যাস সংযোগ এবং যোগাযোগের বিশদ তথ্য। এখানে নিজের থাকার পুরো ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি এবং ল্যান্ডলাইন নম্বর (যদি থাকে) লিখতে হবে। ঠিকানার জায়গায় বাড়ির নম্বর বা ফ্ল্যাট নম্বর, কত তলা, আবাসন বা কমপ্লেক্সের নাম, রাস্তা, শহর বা গ্রাম, জেলা, এলাকার কোনো পরিচিত চিহ্ন (ল্যান্ডমার্ক), রাজ্য এবং পিন কোড পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেসব গ্রাহক এখনও এই প্রক্রিয়া শেষ করেননি, তাঁদের অবিলম্বে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে কথা বলে বা কোম্পানির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে দ্রুত ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)