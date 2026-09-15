Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /LPG নিয়ে চরম সতর্কতা! ডেডলাইন শেষ, এই কাজ বাকি থাকলেই কি বন্ধ হয়ে যাবে বুকিং পরিষেবা?

LPG নিয়ে চরম সতর্কতা! ডেডলাইন শেষ, এই কাজ বাকি থাকলেই কি বন্ধ হয়ে যাবে বুকিং পরিষেবা?

LPG Aadhaar e-KYC deadline: গত দু'মাসে এই নিয়ে মোট পাঁচবার সময়সীমা বাড়ানো হল। আজকের মধ্যে কাজ না করলে সংযোগ বাতিল হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বাণিজ্যিক হারে দাম দিতে হবে কি না, তাও নিশ্চিত করা হয়নি। তবে কাজ না সারলে গ্যাস বুকিং ও সংযোগের পরিষেবা সাময়িক ব্যাহত হতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 15, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:56 PM IST
LPG নিয়ে চরম সতর্কতা! ডেডলাইন শেষ, এই কাজ বাকি থাকলেই কি বন্ধ হয়ে যাবে বুকিং পরিষেবা?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কাল! বাড়ির সামনে কলকাতা পুলিসকে বেধড়ক মার,
2
3
4
5