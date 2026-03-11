LPG Crisis: বিরাট খবর: হাসপাতাল আর স্কুল-কলেজ ছাড়া এখন আর কোথাও LPG গ্য়াস সরবরাহ করা হবে না, বড় সিদ্ধান্ত

LPG Crisis: বিরাট খবর: হাসপাতাল আর স্কুল-কলেজ ছাড়া এখন আর কোথাও LPG গ্য়াস সরবরাহ করা হবে না, বড় সিদ্ধান্ত
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্র থেকে ভেসে আসা বারুদের গন্ধ এখন ভারতের জ্বালানি বাজারে ওলটপালট ঘটিয়ে দিয়েছে। একদিকে সাধারণ মানুষের হেঁশেলে কান্নার রোল, অন্যদিকে এবার বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের (Commercial LPG) ক্ষেত্রেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো (OMCs)। সাম্প্রতিক এক নির্দেশে জানানো হয়েছে, জোগান সংকটের কারণে এখন থেকে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার কেবল হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জরুরি বিভাগগুলোতেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহ করা হবে। সাধারণ রেস্তোরাঁ, হোটেল বা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এই তালিকার বাইরে থাকায় বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
বিধিনিষেধের নতুন পরিধি: অগ্রাধিকার কেবল জরুরি পরিষেবায়
আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি-র ঘাটতি দেখা দেওয়ায় তেল সংস্থাগুলো এখন 'রেশনিং' বা নিয়ন্ত্রিত বণ্টনের পথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ডিস্ট্রিবিউটরদের বলা হয়েছে যেন তারা উপলব্ধ বাণিজ্যিক সিলিন্ডারগুলো প্রথমে হাসপাতাল, নার্সিং হোম এবং স্কুল-কলেজের হোস্টেলের মতো অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোতে পৌঁছে দেয়।
এর ফলে সংকটে পড়েছে শহরের হাজার হাজার ছোট-বড় রেস্তোরাঁ। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে জেলা শহরের সাধারণ ভাতের হোটেল—সব জায়গাতেই সিলিন্ডারের হাহাকার শুরু হয়েছে। অনেক ডিস্ট্রিবিউটর জানিয়েছেন, তাদের কাছে বর্তমানে চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। এই অবস্থায় অগ্রাধিকারের তালিকা মানতে গিয়ে সাধারণ হোটেল ব্যবসায়ীদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।
হেঁশেল থেকে হোটেল: সংকটের দ্বিমুখী চাপ
গত কয়েক দিনে গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের (Domestic LPG) দাম ৬০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় এমনিতেই সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়েছিল। তার ওপর ২৫ দিনের ব্যবধানে বুকিং করার নিয়ম মধ্যবিত্তের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের এই নতুন বিধিনিষেধ মুদ্রাস্ফীতির আগুনে ঘি ঢেলেছে।
হোটেল মালিকদের দাবি, বাণিজ্যিক সিলিন্ডার না পাওয়ায় অনেকেই এখন চোরাপথে গার্হস্থ্য সিলিন্ডার ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন, যা কেবল বেআইনিই নয়, অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণও বটে। অন্যদিকে, যারা বৈধভাবে গ্যাস পাচ্ছেন না, তারা বাধ্য হয়ে হোটেলের খাবারের দাম বাড়ানোর কথা ভাবছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের পকেটে আবারও টান পড়তে চলেছে।
লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থতা ও বিশৃঙ্খলা
আপনার দেওয়া ছবিতে যেমন ফুটে উঠেছে, গ্যাসের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বয়স্ক ব্যক্তিদের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা এখন নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার এক ডিস্ট্রিবিউটর অফিসের সামনে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে এক বৃদ্ধের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে সাধারণ মানুষই তাকে প্রাথমিক শুশ্রূষা দেয়। ডিজিটাল বুকিং ব্যবস্থা কাজ না করায় এই 'লাইন সংস্কৃতি' ফিরে আসায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।
কেন এই হাহাকার?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকটের তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে:
১. আন্তর্জাতিক সরবরাহ বিঘ্নিত: লোহিত সাগরে অস্থিরতার কারণে এলপিজি বহনকারী জাহাজগুলো দীর্ঘ পথ ঘুরে আসতে বাধ্য হচ্ছে, যা আমদানিতে দেরি ঘটাচ্ছে।
২. মজুতদারি ও কালোবাজারি: জোগান কম থাকার সুযোগ নিয়ে একদল অসাধু চক্র সিলিন্ডার মজুত করছে এবং চড়া দামে বিক্রি করছে।
৩. উৎপাদন ও বণ্টনের ভারসাম্যহীনতা: হঠাৎ করে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রিফাইনারিগুলো পাল্লা দিয়ে জোগান দিতে পারছে না।
আইআরসিটিসি এবং বিকল্পের সন্ধানে
রেল ও পর্যটন সংস্থা আইআরসিটিসি (IRCTC) তাদের ক্যাটারিং ইউনিটগুলোকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে যতটা সম্ভব ইলেকট্রিক রান্নার সরঞ্জাম বা ইন্ডাকশন ব্যবহার করতে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ বিদ্যুতের চড়া ইউনিট রেট এবং লোডশেডিংয়ের সমস্যা রান্নাকে আরও জটিল করে তুলবে।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সমাধান
সরকার দাবি করছে, এই পরিস্থিতি সাময়িক। তবে তেল সংস্থাগুলোর এই 'জরুরি পরিষেবা' কেন্দ্রিক বণ্টন নীতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, জোগান স্বাভাবিক হতে আরও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। ডিস্ট্রিবিউটররা আশঙ্কা করছেন, যদি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ না বাড়ে, তবে অনেক মাঝারি মাপের হোটেল ও রেস্তোরাঁ পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
সাধারণ মানুষের দাবি, কেবল ২৫ দিনের নিয়ম বা রেশনিং নয়, বরং কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনকে কড়া হতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কূটনীতির মাধ্যমে জ্বালানি আমদানির নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে, নতুবা মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছারখার হবে বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন।
