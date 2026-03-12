English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • LPG Crisis: ভয়ংকর দুঃসংবাদ: ঘরে ঘরে অরন্ধনের প্রস্তুতি, বুক করলে ৪৫ দিনের আগে নয় সিলিন্ডার

LPG Crisis: ভয়ংকর দুঃসংবাদ: ঘরে ঘরে অরন্ধনের প্রস্তুতি, বুক করলে ৪৫ দিনের আগে নয় সিলিন্ডার

Cylinder booking waiting time change:  এই ৪৫ দিনের অতিরিক্ত ব্যবধান নির্দেশ করে যে, গ্রামের মানুষ হয় গ্যাসে রান্না কমিয়ে দিয়েছেন অথবা বিকল্প হিসেবে আবার কাঠ, ঘুটে বা খড়কুটোর মতো অস্বাস্থ্যকর জ্বালানির দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 12, 2026, 05:43 PM IST
LPG Crisis: ভয়ংকর দুঃসংবাদ: ঘরে ঘরে অরন্ধনের প্রস্তুতি, বুক করলে ৪৫ দিনের আগে নয় সিলিন্ডার
LPG বুক করলে আরও বেশি অপেক্ষা এবার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত সরকার গত কয়েক বছরে 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'র মাধ্যমে দেশের কোণায় কোণায় রান্নার গ্যাস বা এলপিজি পৌঁছে দেওয়ার দাবি করলেও, বাস্তব চিত্র বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বেশ উদ্বেগজনক। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ও বাজার বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ এলাকায় একটি গ্যাস সিলিন্ডার শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি নেওয়ার সময়ের ব্যবধান (Refill Gap) উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। যেখানে শহরাঞ্চলে এই ব্যবধানে তেমন পরিবর্তন হয়নি, সেখানে গ্রামীণ ভারতে এই ব্যবধান বর্তমানে গড়ে ৪৫ দিনে পৌঁছেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

গ্রামীণ ও শহরের বৈষম্য

আর্থিক সক্ষমতা এবং সহজলভ্যতার কারণে শহরাঞ্চলের গ্রাহকরা সিলিন্ডার শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নতুন সিলিন্ডার বুক করতে পারেন। কিন্তু গ্রামের ক্ষেত্রে চিত্রটি ভিন্ন। তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে একটি সিলিন্ডার রিফিল করার ব্যবধান আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এই ৪৫ দিনের অতিরিক্ত ব্যবধান নির্দেশ করে যে, গ্রামের মানুষ হয় গ্যাসে রান্না কমিয়ে দিয়েছেন অথবা বিকল্প হিসেবে আবার কাঠ, ঘুটে বা খড়কুটোর মতো অস্বাস্থ্যকর জ্বালানির দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

আরও পড়ুন: LPG crisis Auto Fare hike in Kolkata: আকাশছোঁয়া গ্যাসের দাম: কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটোর, কোন রুটে কত এখন?

সংকটের মূল কারণসমূহ

১. মূল্যবৃদ্ধি ও ভর্তুকির অভাব:

এলপিজি সিলিন্ডারের আকাশছোঁয়া দাম গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছে। যদিও সরকার উজ্জ্বলা গ্রাহকদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি ঘোষণা করেছে, তবুও নগদ টাকা দিয়ে ১০০০ টাকার কাছাকাছি বা তার বেশি দামে সিলিন্ডার কেনা অনেক প্রান্তিক পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসিক আয়ের একটি বড় অংশ গ্যাসে ব্যয় করা তাদের জন্য কঠিন বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক অস্থিরতা (ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ ও বিশ্ববাজার):

বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দামে অস্থিরতা তৈরি করেছে। ভারত তার প্রয়োজনীয় এলপিজির একটি বড় অংশ আমদানি করে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে স্থানীয় খুচরা বাজারে। যুদ্ধের আশঙ্কা এবং লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলে সমস্যার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার ভয় রয়েছে, যা ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

৩. আর্থিক টানাটানি:

গ্রামীণ ভারতের মানুষের আয় মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আয়ের অনিশ্চয়তা তাদের খরচ কমানোর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রান্নার গ্যাস যেহেতু একটি পুনরাবৃত্ত খরচ, তাই টাকা বাঁচাতে অনেক পরিবার শুধুমাত্র সকালের জলখাবার বা চা তৈরিতে গ্যাস ব্যবহার করে এবং ভারী রান্নার জন্য চিরাচরিত উনুন বেছে নিচ্ছে।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

উজ্জ্বলা যোজনার মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের ধোঁয়াযুক্ত রান্নাঘর থেকে মুক্তি দেওয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগ কমানো। কিন্তু রিফিল করার ব্যবধান বাড়তে থাকায় মহিলারা আবার কাঠের উনুনে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে ঘরে অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ বাড়ছে, যা শিশু ও মহিলাদের ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করছে। দীর্ঘ ৪৫ দিনের এই গ্যাপ মূলত জনস্বাস্থ্য নীতির একটি বড় অন্তরায় হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

সরবরাহের পরিকাঠামো

শহরাঞ্চলে ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক যতটা শক্তিশালী, প্রত্যন্ত গ্রামে ততটা নয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবহন খরচের কারণে ডেলিভারি চার্জ বেশি নেওয়া হয়, যা গ্রামীণ গ্রাহকদের নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া বুকিং করার পর সিলিন্ডার পৌঁছাতে দেরি হওয়াও একটি বড় কারণ।

আরও পড়ুন: Barrackpore Biriyani: শুক্রবারের মধ্যেই শখ মিটিয়ে নিন, তারপর বারাকপুরের বিরিয়ানি আর নাও পেতে পারেন

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে, তবে সরকারের 'ধোঁয়ামুক্ত ভারত' গড়ার স্বপ্ন বড়সড় ধাক্কা খাবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই সংকট মোকাবিলায় সরকারকে কিছু জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে:

ভর্তুকির পুনর্বিন্যাস: গ্রামীণ এবং অতি দরিদ্র গ্রাহকদের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ: আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে বাফার স্টক তৈরি করা এবং শুল্ক কমানোর কথা ভাবা যেতে পারে।

সচেতনতা ও সহজলভ্যতা: ছোট সিলিন্ডারের (৫ কেজি) ব্যবহার জনপ্রিয় করা যেতে পারে, যাতে একসাথে অনেকটা টাকা খরচ না করতে হয়।

গ্রামীণ ভারতে এলপিজি রিফিলের ব্যবধান ৪৫ দিন বেড়ে যাওয়া কেবল একটি বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান নয়, এটি একটি সামাজিক সংকটের সংকেত। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কালো মেঘ গ্যাসের দামকে প্রভাবিত করছে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। যদি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে গ্রামীণ ভারত আবার সেই পুরনো ধোঁয়াটে অন্ধকার যুগে ফিরে যেতে পারে, যা দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
LPG CrisisLPG refill gapRural LPG supplyIran war impactcooking gas shortageLPG refill rules IndiaMiddle East conflict impactDomestic LPG IndiaGas cylinder supply crisisEnergy crisis India
পরবর্তী
খবর

LPG Crisis: গ্যাস-সংকট ক্রমশ বাড়ছে, জানুন সবচেয়ে বেশি LPG খরচ করে দেশের কোন ৫ রাজ্য
.

পরবর্তী খবর

LPG crisis Auto Fare hike in Kolkata: আকাশছোঁয়া গ্যাসের দাম: কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটো...