English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  Iran-Israel war: রান্নার গ্যাসের বুকিংয়ে আবার বড়সড় বদল? এবার অপেক্ষা আরও বেশিদিন? জেনে নিন

Iran-Israel war: রান্নার গ্যাসের বুকিংয়ে আবার বড়সড় বদল? এবার অপেক্ষা আরও বেশিদিন? জেনে নিন

রান্নার গ্যাসের (LPG) সরবরাহ এবং বুকিং প্রক্রিয়া নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশজুড়ে এক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 4, 2026, 06:12 PM IST
Iran-Israel war: রান্নার গ্যাসের বুকিংয়ে আবার বড়সড় বদল? এবার অপেক্ষা আরও বেশিদিন? জেনে নিন
সিলিন্ডার বুকিংয়ের পর অপেক্ষা আরও বাড়ল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুকিং নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি—অনেকেরই আশঙ্কা, এবার কি তবে মাসে একটির বেশি সিলিন্ডার পাওয়া যাবে না? বা বুকিংয়ের ব্যবধান কি অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে যে স্পষ্ট বার্তা এবং নতুন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

রান্নার গ্যাসের (LPG) সরবরাহ এবং বুকিং প্রক্রিয়া নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশজুড়ে এক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে গ্রাহকদের কাছে একটি বার্তা ঘুরপাক খাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড়সড় কড়াকড়ি আরোপ করেছে। 

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এবং সারা বিশ্বে জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে এই জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। তবে সাধারণ গ্রাহকদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই; কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে যেমন কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই গুজব উড়িয়ে দিয়ে বর্তমান বুকিং ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

কী সেই নতুন নিয়ম?

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী, গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাসের (১৪.২ কেজি) অপব্যবহার রুখতে এবং বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা বজায় রাখতে সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান বা ‘ওয়েটিং পিরিয়ড’ (Waiting Period) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শহরাঞ্চল: শহর এলাকায় বসবাসকারী গ্রাহকরা একটি সিলিন্ডার নেওয়ার পর পরবর্তী রিফিলের জন্য অন্তত ২৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ, আগের সিলিন্ডার ডেলিভারি নেওয়ার ২৫ দিনের আগে নতুন করে বুকিং নেওয়া হবে না।

গ্রামাঞ্চল: গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে এই সময়সীমা কিছুটা বেশি, প্রায় ৪৫ দিন। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেন এই কড়াকড়ি?

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রান্নার গ্যাসের ঘাটতি নেই, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ী এবং দালালচক্র ঘরোয়া রান্নার গ্যাসকে বাণিজ্যিক কাজে (যেমন হোটেল বা রেস্তোরাঁয়) ব্যবহার করছে। 

এই কালোবাজারি রুখতে ‘এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট’ বা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ২৫ দিনের এই ব্যবধান গ্রাহকদের ওপর বোঝা চাপানোর জন্য নয়, বরং কৃত্রিম সংকট তৈরি হওয়া রুখতে এবং যারা নিয়মিত গ্যাস পান না, তাঁদের কাছে সরবরাহ পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ।

ভাইরাল খবর 

গত কয়েক দিনে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছিল যে, 'উজ্জ্বলা যোজনা'র গ্রাহকদের জন্য ৪৫ দিন এবং সাধারণ ডাবল সিলিন্ডার কানেকশন থাকাদের জন্য ৩৫ দিনের গ্যাপ দেওয়া হয়েছে। তবে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক গত ২৫শে মার্চ একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই খবরগুলিকে ‘ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর’ বলে অভিহিত করেছে।

সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছে:

'সাধারণ গ্রাহকদের জন্য বুকিংয়ের নিয়মে কোনো আকাশপাতাল পরিবর্তন করা হয়নি। শহর এলাকায় ২৫ দিন এবং গ্রামে ৪৫ দিনের যে নিয়ম ছিল, তাই কার্যকর থাকছে। ৩৫ দিনের যে ভাইরাল বার্তাটি ঘুরছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।'

মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও জ্বালানি নিরাপত্তা

অনেকেই মনে করছেন, ইরান-ইসরায়েল বা লোহিত সাগরের অস্থিরতার কারণে ভারত জ্বালানি সংকটে পড়তে পারে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বস্ত করেছে যে, ভারতের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF), পেট্রোল এবং এলপিজি মজুত রয়েছে। 

জ্বালানি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভারত বিকল্প পথে অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস আমদানির ব্যবস্থা করেছে। ফলে বুকিংয়ের এই নিয়মটি মূলত অভ্যন্তরীণ বণ্টন ব্যবস্থা ঠিক রাখতেই করা হয়েছে, জোগানের অভাবে নয়।

গ্রাহকদের জন্য জরুরি সতর্কতা 

গ্যাস বুকিং এবং ডেলিভারির ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে:

OTP: এখন থেকে গ্যাস ডেলিভারির সময় আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইলে আসা ওটিপি (OTP) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে গ্যাস সঠিক গ্রাহকের কাছেই পৌঁছাচ্ছে।

কালোবাজারি নিয়ে অভিযোগ: যদি কোনও ডিলার ২৫ দিনের নিয়মকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে সিলিন্ডার দিতে অস্বীকার করে বা বাড়তি টাকা চায়, তবে সরাসরি কোম্পানি বা সরকারি পোর্টালে অভিযোগ জানানো যাবে।

আধার লিঙ্ক ও ই-কেওয়াইসি: সিলিন্ডার বুকিংয়ে কোনও বাধা এড়াতে আপনার গ্যাস কানেকশনের সাথে আধার লিঙ্ক এবং ই-কেওয়াইসি (e-KYC) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাখা জরুরি।

রান্নার গ্যাসের বুকিং নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনি যদি স্বাভাবিক হারে গ্যাস ব্যবহার করেন, তবে ২৫ দিনের ব্যবধান সাধারণ একটি পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত। 

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ মূলত মজুতদারি এবং বাণিজ্যিক অপব্যবহার রোধে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও তথ্য দেখার আগে সরকারি ওয়েবসাইট বা ডিলারের কাছ থেকে সত্যতা যাচাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিলোত্তমার রান্নাঘরে গ্যাসের জোগান অব্যাহত রাখতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুকিং নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ মূলত মজুতদারি এবং বাণিজ্যিক অপব্যবহার রোধে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও তথ্য দেখার আগে সরকারি ওয়েবসাইট বা ডিলারের কাছ থেকে সত্যতা যাচাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিলোত্তমার রান্নাঘরে গ্যাসের জোগান অব্যাহত রাখতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
LPG Cylinder Booking RulesGas Cylinder Booking IndiaLPG New Rules 2026Central Government LPG PolicyIndane gasbharat gasHP GasLPG Refill Waiting PeriodCooking Gas NewsHousehold Gas Alert
