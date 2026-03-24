LPG Crisis: গ্যাস সংকটে বিরাট খবর: হাহাকার মেটার কোনও সম্ভাবনা নেই, এবার বুক করলে ৩৫ দিনের আগে মিলবে না সিলিন্ডার
LPG Crisis: বাণিজ্যিক গ্য়াসের ক্ষেত্রে ১৯ কেজি বা তার বেশি ওজনের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে চাহিদার ২০ শতাংশ সরবারহ করা হচ্ছিল। তা বেড়ে হল ৫০ শতাংশ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ২৫ দিন নয়, ৩৫ দিন। রান্নার ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার বুকিংয়ে কম্পালসারি ওয়েটিং-র সময়সীমা বাড়ল। অন্যদিকে বাণিজ্যিক গ্য়াসের ক্ষেত্রে ১৯ কেজি বা তার বেশি ওজনের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে চাহিদার ২০ শতাংশ সরবারহ করা হচ্ছিল। তা বেড়ে হল ৫০ শতাংশ। অর্থাত্ বাণিজ্যিক গ্যাসে মাসে ১০০ কেজি সিলিন্ডারের চাহিদা থাকলে এবার থেকে ৫০ কেজি পাওয়া যাবে। আগে ২০ কেজি দেওয়া হচ্ছিল।
মধ্য়প্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। হরমুজ সংকটে LPG সরবরাহে চাপ। গোটা দেশেই এখন গ্যাসে সংকট। পরিস্থিতি এমনই যে, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন কমিয়ে দেওয়ার-ই কথা ভাবছে ভারত সরকার। শোনা যাচ্ছে, ১৪.২ কেজির বদলে রান্নার গ্যাসে ১০ কেজির সিলিন্ডার দেওয়ার কথা ভাবছে মোদী সরকার।
এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার কারণে গ্যাসের আমদানি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে রান্নার গ্যাস সরবরাহ ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালুর কথা ভাবছে কেন্দ্র। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন এবার কমানো হবে। বলা হচ্ছে, দেশে গ্যাস সংকট পরিস্থিতিতে প্রচলিত ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের বদলে ১০ কেজির LPG সিলিন্ডার ভরে দেওয়া হবে। লক্ষ্য একটাই, যাতে সীমিত পরিমাণ মজুত গ্যাস আরও বেশি পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়।
এদিকে গ্যাস সংকটে মধ্যে আজব কাণ্ড হুগলি পোলবায়। পোলবার সংগ্রামপুর এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন নাথ। তাঁর বাড়িতে খন্যান থেকে ইন্ডেন গ্যাসে সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। নিরঞ্জনের দাবি, ১৭ মার্চ গ্যাস বুক করেন তিনি। বাড়িতে সিলিন্ডার চলেও আসে। কিন্তু রান্না করতে গিয়ে নাকি বারবার আভেন নিভে যাচ্ছিল! শেষে দেখা যায়, সিলিন্ডার থেকে দল বেরোচ্ছে। ঘটনা রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে অবশ্য খন্যানের ইন্ডেন অফিস থেকে সিলিন্ডারটি পালটে দেওয়া হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)