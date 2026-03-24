English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  LPG Crisis: গ্যাস সংকটে বিরাট খবর: হাহাকার মেটার কোনও সম্ভাবনা নেই, এবার বুক করলে ৩৫ দিনের আগে মিলবে না সিলিন্ডার

LPG Crisis: বাণিজ্যিক গ্য়াসের ক্ষেত্রে  ১৯ কেজি বা তার বেশি ওজনের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে চাহিদার ২০ শতাংশ সরবারহ করা হচ্ছিল। তা বেড়ে হল ৫০ শতাংশ। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 24, 2026, 08:10 PM IST
গ্যাস বুকিংয়ের ম্পালসারি ওয়েটিংয়ের সময়সীমা বাড়ল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ২৫ দিন নয়, ৩৫ দিন।  রান্নার ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার বুকিংয়ে কম্পালসারি ওয়েটিং-র সময়সীমা বাড়ল। অন্যদিকে বাণিজ্যিক গ্য়াসের ক্ষেত্রে  ১৯ কেজি বা তার বেশি ওজনের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে চাহিদার ২০ শতাংশ সরবারহ করা হচ্ছিল। তা বেড়ে হল ৫০ শতাংশ। অর্থাত্‍ বাণিজ্যিক গ্যাসে মাসে ১০০ কেজি সিলিন্ডারের চাহিদা থাকলে এবার থেকে ৫০ কেজি পাওয়া যাবে। আগে ২০ কেজি দেওয়া হচ্ছিল।

Add Zee News as a Preferred Source

মধ্য়প্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। হরমুজ সংকটে LPG সরবরাহে চাপ। গোটা দেশেই এখন গ্যাসে সংকট। পরিস্থিতি এমনই যে, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন কমিয়ে দেওয়ার-ই কথা ভাবছে ভারত সরকার। শোনা যাচ্ছে, ১৪.২ কেজির বদলে রান্নার গ্যাসে ১০ কেজির সিলিন্ডার দেওয়ার কথা ভাবছে মোদী সরকার।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার কারণে গ্যাসের আমদানি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে রান্নার গ্যাস সরবরাহ ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালুর কথা ভাবছে কেন্দ্র। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন এবার কমানো হবে। বলা হচ্ছে, দেশে গ্যাস সংকট পরিস্থিতিতে প্রচলিত ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের বদলে ১০ কেজির LPG সিলিন্ডার ভরে দেওয়া হবে। লক্ষ্য একটাই, যাতে সীমিত পরিমাণ মজুত গ্যাস আরও বেশি পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়।

এদিকে গ্যাস সংকটে মধ্যে আজব কাণ্ড হুগলি পোলবায়। পোলবার সংগ্রামপুর এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন নাথ। তাঁর বাড়িতে খন্যান থেকে ইন্ডেন গ্যাসে সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। নিরঞ্জনের দাবি, ১৭ মার্চ গ্যাস বুক করেন তিনি। বাড়িতে সিলিন্ডার চলেও আসে। কিন্তু রান্না করতে গিয়ে নাকি বারবার আভেন নিভে যাচ্ছিল! শেষে দেখা যায়, সিলিন্ডার থেকে দল বেরোচ্ছে।  ঘটনা রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে অবশ্য খন্যানের ইন্ডেন অফিস থেকে সিলিন্ডারটি পালটে দেওয়া হয়। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
LPG CrisisLPG cylinder booking waiting period 35 dayscommercial gas cylinder supply increased 50 percent
পরবর্তী
খবর

Astrologer suicide in Ghaziabad: মায়ের মৃত্যু, ১৬ লাখ টাকা ও এক প্রেমিকা: জ্যোতিষীর নিজেকে শেষ করে দেওয়ার হাড়হিম ডেটলাইন
.

পরবর্তী খবর

Rinku Singh News: IPL শুরুর ৪ দিন আগেই হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য বাবা হারানো KKR স্টার...