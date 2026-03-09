LPG Cylinder Price: ১৫০০ টাকায় মিলছে একটি এলপিজি সিলিন্ডার, ভারতে সত্যিই গ্যাসের সংকট?

LPG Cylinder Price: ১৫০০ টাকায় মিলছে একটি এলপিজি সিলিন্ডার, ভারতে সত্যিই গ্যাসের সংকট?
LPG Cylinder Price In India: ১,৫০০ টাকায় একটি এলপিজি সিলিন্ডার! সিলিন্ডার তুলতে লম্বা লাইন। হুড়োহুড়ি। কেন? ভারতে কি সত্যিই গ্যাসের সংকট? সারা দেশের পাশাপাশি কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন জায়গাতেও গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে আতঙ্ক। বাস্তবটা কী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১৫০০ টাকা! ১,৫০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে একটি এলপিজি সিলিন্ডার! আর সেই সিলিন্ডার তুলতে লম্বা লাইন। হুড়োহুড়ি গ্রাহকদের। ইরান যুদ্ধের জেরে ভারতে গ্যাস সিলিন্ডারের ঘাটতির আশঙ্কা। আর তাতেই গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ। আগে ভাগে সিলিন্ডার তুলে রাখতে লম্বা লাইন, হুড়োহুড়ি। যার জেরে জোরালো হচ্ছে প্রশ্ন, সত্যিই কি ভারতে গ্যাসের সংকট আসন্ন?
১৫০০ টাকায় একটি সিলিন্ডার
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের জেরে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই আশঙ্কাতেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এলপিজি সিলিন্ডার কেনার হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে। শুরু হয়ে গিয়েছে সিলিন্ডার নিয়ে কালোবাজারি। আর তার জেরেই কোনও কোনও জায়গায় এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ছুঁয়েছে ১৫০০ টাকা! ১৫০০ টাকায় একটি এলপিজি সিলিন্ডারের বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ।
সিলিন্ডার তুলতে লম্বা লাইন
এদিন সোমবার যেমন দিল্লির কাছে এনসিআর এলাকার নয়ডার সেক্টর ২২–এ ভারত গ্যাস এজেন্সির সামনে খালি সিলিন্ডার হাতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বহু মানুষকে। একই ধরনের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার বীরদপুর গ্রামেও। যেখানে শতাধিক মানুষ খালি সিলিন্ডার নিয়ে গ্যাস এজেন্সির সামনে অপেক্ষা করছেন দেখা যায়।
ভারতে গ্যাসের সংকট?
কিন্তু গ্যাস ডেলিভারি কর্মীরা জানাচ্ছেন, বাস্তবে এলপিজির কোনও বড় ধরনের ঘাটতি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারও দেশে গ্যাসের সংকটের খবর অস্বীকার করেছে। কিন্তু ইরান যুদ্ধের ফলে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কাতেই অনেকে আগাম সিলিন্ডার তুলে রাখছেন। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী।
বুকিংয়ে নতুন নিয়ম চালু
ইরান যুদ্ধের কারণে গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে, এই আশঙ্কায় গত সপ্তাহেই সরকার ১৪ কেজির রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৬০ টাকা বাড়িয়েছে। একইসঙ্গে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, বুকিংয়ের নিয়মও কঠোর করেছে। রিপোর্টে প্রকাশ সারা দেশের পাশাপাশি, গত ৫–৬ দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতেও এলপিজি সিলিন্ডারের বুকিং ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে তেল বিপণন সংস্থাগুলি দুটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের বুকিংয়ের মধ্যে ১৫ দিনের পরিবর্তে ২১ দিনের ব্যবধান বাধ্যতামূলক করেছে। আর যাদের বাড়িতে দুটি করে সিলিন্ডার রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান ৩০ দিন করা হয়েছে।
ভারতের এলপিজি আমদানি
ভারতের প্রয়োজনীয় এলপিডি-র প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ এলপিজি আমদানি করা হয়ে থাকে। যার বেশিরভাগই আসে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব এবং কুয়েত থেকে। জাহাজে করে এই গ্যাস আসে পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রাণালী দিয়ে। প্রসঙ্গত, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এলপিজি আমদানিকারক দেশ ভারত। ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ এলপিজি-ই আমদানি হয় এই 'স্ট্রেট অফ হরমুজ' দিয়ে। এই হরমুজ প্রণালী নিয়ে উত্তেজনা বাড়তেই তেল ও গ্যাস নিয়ে আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিভিন্ন শহরে বুকিং বেড়েছে
এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিভিন্ন শহরেই গ্যাস সিলিন্ডারের বুকিং বেড়েছে। জ্বালানি মজুতের হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। একদিকে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলার নিঘাসন, পাল্লিয়া ও ভীরা শহরে গ্যাসের সংকটের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর পেট্রোল পাম্প ও গ্যাস এজেন্সিতে যেমন সিলিন্ডার দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। তেমনই হায়দরাবাদ, রাঁচি, কলকাতা এবং গোয়ার কিছু এলাকাতেও একই ছবি দেখা গিয়েছে।
