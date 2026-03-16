English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • E-KYC mandatory for domestic LPG users: আগে কী করেছেন, তাতে কিছু যায় আসে না: গ্যাস পেতে গেলে ফের দিতে হবে e-KYC; নতুন নিয়ম আনল কেন্দ্র

LPG Crisis in India: দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গত কয়েক মাসে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুক করার পর তা হাতে পেতে দীর্ঘ সময় লাগছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 16, 2026, 01:23 PM IST
গ্যাস পেতে গেলে করতে হবে e-KYC

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রান্নার গ্যাসের (LPG) কালোবাজারি রুখতে এবং প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে ভর্তুকি ও সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এখন থেকে সমস্ত এলপিজি গ্রাহকদের জন্য ই-কেওয়াইসি (e-KYC) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে রান্নার গ্যাসের সরবরাহে ঘাটতি এবং বন্টন ব্যবস্থায় অব্যবস্থার অভিযোগ ওঠার পর এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

Add Zee News as a Preferred Source

কেন এই সিদ্ধান্ত?

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক সূত্রে খবর, সারা দেশে রান্নার গ্যাসের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও একটি বড় অংশ অসাধু উপায়ে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। গৃহস্থালির জন্য বরাদ্দ ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার অনেক সময় হোটেল, রেস্তোরাঁ বা কলকারখানায় পাচার হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সাধারণ গ্রাহকরা সময়মতো সিলিন্ডার পাচ্ছেন না এবং কৃত্রিম সরবরাহ সংকট তৈরি হচ্ছে।

এই সরবরাহ সংকট মেটাতে এবং 'ভুতুড়ে' বা ভুয়ো গ্রাহকদের তালিকা থেকে বাদ দিতেই বায়োমেট্রিক ই-কেওয়াইসি যাচাইকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হলো, প্রতিটি এলপিজি সংযোগ যেন আধার কার্ডের মাধ্যমে একজন প্রকৃত ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

আরও পড়ুন: LPG Crisis: বিরাট খবর: হাসপাতাল আর স্কুল-কলেজ ছাড়া এখন আর কোথাও LPG গ্য়াস সরবরাহ করা হবে না, বড় সিদ্ধান্ত

ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার মূল দিকগুলো:

১. বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ: গ্রাহকদের তাদের সংশ্লিষ্ট গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে গিয়ে আঙুলের ছাপ (Fingerprint) বা আইরিস স্ক্যানের মাধ্যমে পরিচয় যাচাই করতে হবে।

২. আধার সংযোগ: এলপিজি আইডির সঙ্গে আধার কার্ডের লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক। যাদের আগে থেকেই লিঙ্ক করা আছে, তাদেরও নতুন করে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন করতে হতে পারে।

৩. মোবাইল অ্যাপের সুবিধা: অনেক ক্ষেত্রে তেল সংস্থাগুলো (যেমন- ইন্ডিয়ান অয়েল, এইচপি বা ভারত গ্যাস) তাদের নিজস্ব অ্যাপের মাধ্যমে ফেস-রিকগনিশন বা মুখমণ্ডল শনাক্তকরণের সুবিধা দিচ্ছে, যাতে গ্রাহকরা ঘরে বসেই এই প্রক্রিয়া সারতে পারেন।

সরবরাহ সংকটের প্রভাব

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গত কয়েক মাসে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুক করার পর তা হাতে পেতে দীর্ঘ সময় লাগছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ডিস্ট্রিবিউটরদের দাবি, চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে। 

তবে সরকারি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ডিস্ট্রিবিউশন চেইনে স্বচ্ছতার অভাব এই সংকটের অন্যতম কারণ। ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন হলে ডিস্ট্রিবিউটররা নির্দিষ্ট করে জানতে পারবেন কোন গ্রাহকের কতটুকু গ্যাস প্রয়োজন, যার ফলে বন্টন ব্যবস্থা আরও মসৃণ হবে।

গ্রাহকদের জন্য সময়সীমা ও সতর্কতা

কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট কোনো শেষ তারিখ ঘোষণা না করলেও, ডিস্ট্রিবিউটরদের দ্রুত এই প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সকল গ্রাহক ই-কেওয়াইসি করবেন না, ভবিষ্যতে তাদের রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি (Subsidy) বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন তারা।

বিশেজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে কয়েক কোটি ভুয়া গ্যাস সংযোগ বাতিল হবে, যা সরকারের বিপুল পরিমাণ ভর্তুকির অর্থ সাশ্রয় করবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।

আরও পড়ুন: LPG Crisis: ভয়ংকর দুঃসংবাদ: ঘরে ঘরে অরন্ধনের প্রস্তুতি, বুক করলে ৪৫ দিনের আগে নয় সিলিন্ডার

ডিস্ট্রিবিউটরদের ভূমিকা

গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা বয়স্ক বা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বাড়িতে গিয়ে কেওয়াইসি করার ব্যবস্থা করেন। ডেলিভারি বয়রা যখন সিলিন্ডার পৌঁছে দিতে যাবেন, তখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেন প্রাথমিক যাচাইকরণ সেরে নেওয়া যায়, সেই প্রযুক্তির ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

রান্নার গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ই-কেওয়াইসি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শুরুতে গ্রাহকদের কিছুটা হয়রানি হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি কালোবাজারি বন্ধ করতে এবং ভর্তুকির সঠিক বন্টনে সাহায্য করবে। তাই দ্রুত নিকটস্থ গ্যাস এজেন্সিতে যোগাযোগ করে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
LPG e-KYCLPG Aadhaar ruleLPG biometric verificationdomestic LPG usersLPG subsidy ruleLPG new rule IndiaLPG supply crunch
পরবর্তী
খবর

Odisha tragedy: ভোররাতে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড, হাসপাতালের ICU-তে জীবন্ত ঝলসে গেলেন ১০ রোগী
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Murder: তুই ছোট জাতের, তুই ফালতু, তুই একঘেয়ে: ঝকঝকে তরুণী রঞ্জিতাকে নতুনের কামনায়...