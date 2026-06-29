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হাতে আর একদিন, ১ জুলাই থেকে LPG-তে বড় পরিবর্তন! এক ভুলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে গ্যাস বুকিং

LPG cylinder rules: ১ জুলাই থেকে LPG গ্যাসে নিয়মে বড় বদল আসছে। গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়ার জন্য ৩০ জুনের মধ্যে ই-কেওয়াইসি (e-KYC) করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ১ জুলাই থেকে গ্যাস বুকিংয়ের মধ্যকার নির্ধারিত দিনের বাধ্যবাধকতা কমে যেতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:52 PM IST
হাতে আর একদিন, ১ জুলাই থেকে LPG-তে বড় পরিবর্তন! এক ভুলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে গ্যাস বুকিং
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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