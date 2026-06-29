/হাতে আর একদিন, ১ জুলাই থেকে LPG-তে বড় পরিবর্তন! এক ভুলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে গ্যাস বুকিং

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ জুলাই থেকে এলপিজি সিলিন্ডারের নিয়মে বড় পরিবর্তন। যার ফলে বহু গ্রাহকের সিলিন্ডার কানেকশন বাতিল হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যাদের বাড়িতে PNG ও LPG-দুটোরই কানেকশন আছে। এর পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ই-কেওয়াইসি (e-KYC) সম্পূর্ণ না করলে সিলিন্ডার পেতে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে।
৩০ দিনের মধ্যে বাতিল হতে পারে LPG কানেকশন
গত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার এলপিজি নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করে। যেখানে বলা হয় যে, যাদের বা যে সমস্ত এলাকায় পাইপলাইনের গ্যাস বা পিএনজি (PNG)আছে, সেখানে আর সাধারণ গ্যাসের সিলিন্ডার রাখা যাবে না। পিএনজি নেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পুরনো এলপিজি সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
গত মার্চ মাসে সরকার জানিয়েছিল, যেসব জায়গায় পাইপলাইনের গ্যাস নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানকার সব গ্রাহককে তিন মাসের মধ্যে পিএনজি সংযোগে বদলে ফেলতে হবে। সেই সময়সীমা জুন মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবার আপনি যদি নিজে থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার বা এলপিজি সংযোগ জমা (surrender) দিয়ে দেন, তবে আপনাকে একটি কুপন দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে আপনি চাইলে ভবিষ্যতে আবার নতুন করে গ্যাসের কানেকশন নিতে পারবেন।
ই-কেওয়াইসি (e-KYC) করা বাধ্যতামূলক
এর পাশাপাশি সব গ্যাস গ্রাহকদের জন্যই ই-কেওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৩০ জুনের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছিল। যারা এই সময়ের মধ্যে ই-কেওয়াইসি করতে পারেননি, তাদের গ্যাস কানেকশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে পরে গ্যাস বুকিং করতে গেলে তাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। তবে যাদের ই-কেওয়াইসি আগে থেকেই করা আছে, তাদের নতুন করে কিছু করার দরকার নেই।
গ্যাস বুকিংয়ের সময় কমতে পারে
বর্তমানে শহরে ২৫ দিন এবং গ্রামে ৪৫ দিন না গেলে নতুন গ্যাস সিলিন্ডার বুক করা যায় না। গ্যাসের কালোবাজারি ঠেকাতে যুদ্ধের সময় সরকার এই নিয়ম চালু করেছিল। হরমুজ প্রণালী খুলে যাওয়ায় পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো। তাই আশা করা হচ্ছে, ১ জুলাই থেকে গ্যাস বুকিংয়ের এই দিনের নিয়মটি হয়তো কমিয়ে দেওয়া হবে। এটি হলে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই প্রয়োজনমতো গ্যাস বুক করতে পারবেন।
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