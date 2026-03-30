  LPG Price Hike: শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে না, ভোটের মুখেও স্বস্তি নেই: ১ এপ্রিল থেকে LPG-র দাম বাড়ার আতঙ্কে দেশ

LPG Price Hike: শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে না, ভোটের মুখেও স্বস্তি নেই: ১ এপ্রিল থেকে LPG-র দাম বাড়ার আতঙ্কে দেশ

LPG Supply in India: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তাপ যত বাড়ছে, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম ততটাই লাফিয়ে বাড়ছে। বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 30, 2026, 03:35 PM IST
LPG Price Hike: শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে না, ভোটের মুখেও স্বস্তি নেই: ১ এপ্রিল থেকে LPG-র দাম বাড়ার আতঙ্কে দেশ
১লা এপ্রিল থেকে রান্নার গ্যাসের দাম আবার বাড়ছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্চ শেষ হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। দোরগোড়ায় এপ্রিল। প্রতি মাসের প্রথম দিন আন্তর্জাতিক বাজারের দর অনুযায়ী ভারতে রান্নার গ্যাস বা এলপিজি (LPG)-র দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু এবারের ১ এপ্রিল নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দানা বাঁধছে গভীর আশঙ্কা। 

ইরান, ইসরায়েল এবং আমেরিকার যুদ্ধংদেহি মনোভাব বিশ্ব অর্থনীতিকে এক টালমাটাল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব কি মধ্যবিত্তের রান্নাঘরে পড়বে? ১ এপ্রিল থেকে কি আরও বাড়বে সিলিন্ডারের দাম?

আরও পড়ুন: Nitish Kumar: বিহারের রাজনীতিতে বিরাট বজ্রপাত? আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীহীন হয়ে গেল রাজ্য, নীতীশকে নিয়ে রহস্য

ইরান-ইসরায়েল সংঘাত 

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তাপ যত বাড়ছে, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম ততটাই লাফিয়ে বাড়ছে। বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। 

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে এলপিজি এবং অন্যান্য জ্বালানির ওপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, যার ফলে ভারত-সহ অনেক দেশেই রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 

আরও পড়ুন: Iran-Israel war: দাউ দাউ করে জ্বলছে হোটেল: ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে এবার বিরাট ড্রোন হামলা দুবাইয়ে, ছদ্মবেশে থাকা মার্কিন সেনা খতম

লকডাউনের গুজব 

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, জ্বালানি সংকটের কারণে দেশে ফের 'এনার্জি লকডাউন' ঘোষণা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। করোনাকালের সেই ভয়াবহ স্মৃতি উসকে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। তবে এই বিষয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন:

'এনার্জি লকডাউন বা জ্বালানি সংকটের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সরকারের এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই। দেশবাসীকে গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

কেন্দ্রের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের কোনো অভাব নেই। আগামী ৬০ দিনের জন্য পর্যাপ্ত তেল ও গ্যাসের রসদ মজুদ রয়েছে সরকারের কাছে। এমনকি হরমুজ প্রণালীতে সমস্যার কথা মাথায় রেখে ভারত বিকল্প পথে ৪১টি দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি শুরু করেছে।

আরও পড়ুন: Iran-Israel War: পাকিস্তানের উপরই ভয়ংকর মিসাইল হামলা ইসরায়েলের? ইসলামাবাদের হুংকার-- সাবধান, আমরা কিন্তু শেষ করে দেব

১ এপ্রিল কি দাম বাড়বে?

প্রতি মাসের ১ তারিখে তেল বিপণন সংস্থাগুলো (OMCs) গ্যাসের দাম বাড়ায় বা কমায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিশেষজ্ঞরা ১ এপ্রিল গ্যাসের দাম কমার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না। বরং আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা বজায় থাকলে দাম বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এলপিজি (LPG): গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক—উভয় ক্ষেত্রেই দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।

সিএনজি (CNG) ও পিএনজি (PNG): শুধু রান্নার গ্যাস নয়, পরিবহন ও পাইপলাইনের গ্যাসের দামেও রদবদল আনতে পারে সরকার।

আরও পড়ুন:

তেল কোম্পানিগুলোর প্রস্তুতি

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় তেল কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু করেছে। পেট্রোল পাম্পগুলোতে সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে যাতে পেট্রোল বা ডিজেলের কোনো ঘাটতি না ঘটে। 

ভারত যেহেতু অনেক দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানি করে, তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেশের রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এই মুহূর্তে 'ন্যাশনাল এনার্জি এমার্জেন্সি'র কোনো প্রয়োজন নেই।

আরও পড়ুন: US-Iran War News Update: ইসরায়েলে ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের: রক্তঝরানো মিসাইলের গায়ে লেখা 'থ্যাংক ইউ ইন্ডিয়া', ভয়ংকর বার্তা

মধ্যবিত্তের উদ্বেগ 

সরকারের আশ্বাসের পরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি। অনেক জায়গায় রান্নার গ্যাসের অফিসে গ্রাহকদের লম্বা লাইন দিতে দেখা গেছে। 

মানুষের ভয়, ১ এপ্রিল থেকে যদি একধাক্কায় দাম অনেকটা বেড়ে যায়, তবে সংসারের বাজেট সামলানো দায় হয়ে পড়বে। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঊর্ধ্বগতি, তার ওপর রান্নার গ্যাসের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠবে।

আরও পড়ুন: Iran Naval Commander Alireza Tangsiri: হরমুজে সব জাহাজ আটকে রাখার কারিগর, ইরানের দমদার কম্যান্ডারকে উড়িয়ে দিল ইসরায়েল: এবার ভয়ংকর খেলা হবে

বিশেষজ্ঞের মত

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়া ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশের জন্য চিন্তার বিষয়। যদিও সরকার ভর্তুকি বা অন্যান্য উপায়ে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে, তবে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ চললে তার প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হবে। ১ এপ্রিলের ঘোষণায় সরকার জনস্বার্থ দেখে কোনো স্বস্তির খবর দেয় কি না, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

সব মিলিয়ে, ১ এপ্রিলের এলপিজি মূল্য নির্ধারণ নিয়ে দেশজুড়ে জল্পনা তুঙ্গে। যুদ্ধের মেঘ এখনই কাটছে না, আর তার ছায়ায় দুলছে ভারতের জ্বালানি বাজার। তবে সরকারের কাছে পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় তাৎক্ষণিক সংকটের ভয় নেই। এখন দেখার বিষয়, ১ এপ্রিল সকালে সাধারণ মানুষের জন্য সুখবর আসে নাকি মূল্যবৃদ্ধির নতুন বোঝা চাপে।

আরও পড়ুন: Global Recession Alert: লকডাউন তো আছেই, এবার গোদের উপর বিষফোঁড়া: দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক মন্দা, শুরু হবে গৃহযুদ্ধ

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

পরবর্তী
খবর

Man Kills Lover: শ্রদ্ধার নৃশংস হত্যার রক্ত এবার মৌনিকার গায়ে: নেভি অফিসার প্রেমিক তরুণীকে কেটে ভরল ফ্রিজে
.

পরবর্তী খবর

Rahul Arunoday Banerjee Death: 'রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ পুলিসি...