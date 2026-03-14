  • WFH in India: বিগ ব্রেকিং: ফিরছে WFH, করোনাকালের আতঙ্ক কর্পোরেট জগতে; আরও একবার সব বড় কোম্পানি ওয়ার্ক ফ্রম হোমের পথে

LPG Crisis in India: এলপিজি সংকট কেবল একটি জ্বালানি সমস্যা নয়, এটি এখন ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 14, 2026, 05:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বেশ কিছু বড় শহরে রান্নার গ্যাসের (LPG) তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেক শহরে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এবং করপোরেট অফিসগুলো পুনরায় 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' (WFH) বা বাড়ি থেকে কাজের মডেল ফিরিয়ে আনার কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এই সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে।

সংকটের মূল কারণ ও বর্তমান চিত্র

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারতের এলপিজি আমদানিতে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা গেছে। প্রধানত লোহিত সাগরে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ লজিস্টিক সমস্যার কারণে সিলিন্ডার সরবরাহে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়েছে। বড় বড় মেট্রো শহরগুলোতে বুকিং করার পরও ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

শহরগুলোতে যে চিত্রগুলো ফুটে উঠছে:

বুকিং বিলম্ব: সাধারণ মানুষ সময়মতো সিলিন্ডার না পেয়ে বিকল্প হিসেবে ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন বা ওভেনের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কালোবাজারি: সংকটের সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চড়া দামে সিলিন্ডার বিক্রি করছে।

রেস্তোরাঁ ও বাণিজ্যিক খাতে প্রভাব: বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের খাদ্যদ্রব্যের দামও আকাশছোঁয়া হয়েছে।

কেন 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' এর চিন্তা?

এলপিজি সংকটের সাথে অফিসের কাজের কী সম্পর্ক, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিষয়টি মূলত জীবনযাত্রার ব্যয় এবং লজিস্টিক ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত।

১. যাতায়াত ও খাদ্যের সমস্যা: অফিসগামী কর্মীদের একটি বড় অংশ বাইরে খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এলপিজি সংকটের কারণে রেস্তোরাঁগুলোতে খাবারের দাম বেড়েছে অথবা অনেক ছোট ছোট মেস ও ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে কর্মীদের দৈনন্দিন খরচ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

২. সময় সাশ্রয়: গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য লাইনে দাঁড়ানো বা বাড়িতে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কর্মীদের অনেকটা সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। অফিসগুলো মনে করছে, কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ দিলে তারা এই সংকটের মধ্যে নিজেদের পারিবারিক ব্যবস্থাপনা আরও ভালোভাবে সামলাতে পারবেন।

৩. বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি: গ্যাসের অভাবে মানুষ ইন্ডাকশন ওভেন বেশি ব্যবহার করায় বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। অফিসগুলো তাদের নিজস্ব ইউটিলিটি খরচ কমাতে কর্মীদের বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে।

প্রধান শহরগুলো

সূত্র অনুযায়ী, ভারতের কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরে এই সংকটের প্রভাব সবচেয়ে বেশি:

বেঙ্গালুরু: ভারতের আইটি হাব হিসেবে পরিচিত এই শহরে কর্মীরা ইতিমধ্যেই যাতায়াত ও খাদ্যের সমস্যার কারণে ডব্লিউএফএইচ-এর দাবি জানাচ্ছেন।

মুম্বই ও পুনে: ঘনবসতিপূর্ণ এই শহরগুলোতে সিলিন্ডার সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় জনরোষ তৈরি হচ্ছে।

দিল্লি-এনসিআর: এখানে বায়ুদূষণের সঙ্গে এখন গ্যাসের সংকট যুক্ত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

সরকারের পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক আশ্বাস দিয়েছে যে তারা অতিরিক্ত আমদানির মাধ্যমে সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী কয়েক মাস এই সংকট পুরোপুরি কাটবে না।

বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব:

পিএনজি (PNG) সংযোগ: পাইপলাইনড ন্যাচারাল গ্যাসের পরিধি বাড়ানো।

সৌর শক্তি: রান্নার কাজে সৌর চুল্লির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

বৈদ্যুতিক গ্রিডের উন্নয়ন: যেহেতু মানুষ ইলেকট্রিক ওভেনের দিকে ঝুঁকছে, তাই লোডশেডিং এড়াতে গ্রিড শক্তিশালী করা জরুরি।

এলপিজি সংকট কেবল একটি জ্বালানি সমস্যা নয়, এটি এখন ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। যদি দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হয়, তবে কেবল আইটি সেক্টর নয়, অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগেও ওয়ার্ক ফ্রম হোম বাধ্যতামূলক হয়ে পড়তে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য এটি যেমন কষ্টের, তেমনি এটি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা।

প্রযুক্তি এবং বিকল্প শক্তির পথে হাঁটা ছাড়া এই সংকট থেকে স্থায়ী মুক্তির আর কোনো সহজ উপায় আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
lpg shortageLPG Crisis Indiawork from homecooking gas shortageIndia Energy CrisisCommercial LPG CrisisIran war impactStrait of Hormuz CrisisIT Companies WFHGas Supply Disruption
