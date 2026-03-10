English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • LPG Crisis: মিলছে না গ্যাস সিলিন্ডার: কলকাতায় বন্ধের মুখে একাধিক রেস্তোরাঁ-বেকারি? সরকারের বড় ঘোষণা

LPG Crisis: মিলছে না গ্যাস সিলিন্ডার: কলকাতায় বন্ধের মুখে একাধিক রেস্তোরাঁ-বেকারি? সরকারের বড় ঘোষণা

 Lpg Gas Supply Disrupt in Kolkata: দেশজুড়ে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের (LPG) তীব্র সংকট। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার তেল শোধনাগারগুলোকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 10, 2026, 11:14 AM IST
LPG Crisis: মিলছে না গ্যাস সিলিন্ডার: কলকাতায় বন্ধের মুখে একাধিক রেস্তোরাঁ-বেকারি? সরকারের বড় ঘোষণা
LPG Crisis all over India

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে ভারতে রান্নার গ্যাসের (LPG) সরবরাহ ব্যবস্থা বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। বিশেষ করে বেঙ্গালুরু, মুম্বই এবং কলকাতার মতো মেট্রো সিটিতে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক তেল শোধনাগারগুলোকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর জরুরি নির্দেশ দিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানির জোগানে সমস্যা তৈরি হয়েছে। এলপিজি (LPG) গ্যাসের সরবরাহও কিছুটা কমে গেছে। তাই তেল শোধনাগারগুলিকে বেশি করে এলপিজি উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রক। সেই অতিরিক্ত গ্যাস মূলত গৃহস্থালির ব্যবহারের জন্য রাখা হবে। সাধারণ মানুষের রান্নার গ্যাস যেন ঠিকভাবে পাওয়া যায়, তাই গৃহস্থালির এলপিজি সরবরাহকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্যাস মজুত করা বা কালোবাজারি ঠেকাতে ২৫ দিনের ইন্টার-বুকিং নিয়ম চালু করা হয়েছে।

আরও পড়ুন:Hotel Shut Down: বন্ধ হচ্ছে শহরের সব হোটেল? গ্যাস অমিল, সিলিন্ডারের চড়া দামই কারণ

অন্যদিকে, আমদানিকৃত এলপিজি থেকে অ-গৃহস্থালি ক্ষেত্রের গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে সেখানে আগে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জরুরি পরিষেবাকে। রেস্তোরাঁ, হোটেল ও অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে এলপিজি দেওয়ার বিষয়টি দেখার জন্য তেল বিপণন সংস্থার (OMC) তিনজন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি আবেদনগুলো খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে কোথায় গ্যাস দেওয়া যাবে।

কলকাতার হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিকরা জানিয়েছেন, সোমবার থেকেই বাণিজ্যিক সিলিন্ডার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক হোটেল ও বেকারিতে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' (NRAI) আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, এই সরবরাহ বন্ধ থাকলে অধিকাংশ রেস্তোরাঁ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 

আকাশছোঁয়া দাম ও সরবরাহ বন্ধ
ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় গত শনিবার থেকেই দেশে সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হয়েছে। গৃহস্থালির গ্যাসের দাম ৬০ টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণ মানুষের ভোগান্তি
হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলো বন্ধ হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষার্থী, আইটি কর্মী এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে বাইরে থাকা মানুষজন যারা প্রতিদিনের খাবারের জন্য হোটেলের ওপর নির্ভরশীল, তারা চরম বিপাকে পড়বেন।

মুম্বই: এখানে প্রায় ২০ শতাংশ রেস্তোরাঁ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। দাদর বা আন্ধেরির মতো এলাকার নামী দোকানগুলো তাদের মেনু ছোট করে দিচ্ছে।

চেন্নাই: চেন্নাই হোটেল অ্যাসোসিয়েশন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, হাসপাতাল, কলেজ হস্টেল এবং ট্রেন যাত্রীদের খাবার সরবরাহ বজায় রাখতে দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

আরও পড়ুন:LPG Crisis: গ্যাস-সংকট আরও গভীর: বিরাট সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, চাইলেও বড় সিলিন্ডার আর পাওয়া যাবে না

সরকারের পদক্ষেপ ও আশ্বাস
ভারতের প্রয়োজনীয় এলপিজি-র প্রায় ৮৫-৯০ শতাংশই আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। হরমুজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জলপথ যুদ্ধের কারণে কার্যত অচল হয়ে পড়ায় আমদানিতে এই সংকট তৈরি হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি আশ্বস্ত করেছেন যে, ভারত এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম এবং অন্যান্য বিকল্প পথে জ্বালানি আমদানির কাজ চলছে। সরকার বর্তমানে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে যারা রেস্তোরাঁ ও শিল্পক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।

এদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোমবার তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেলেও মঙ্গলবার তা কিছুটা কমে ৯২ ডলারে নেমে এসেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
LPG gas supply disruptLPG productionLPG Gas CrisisIran Israel war
পরবর্তী
খবর

Hotel Shut Down: বন্ধ হচ্ছে শহরের সব হোটেল? গ্যাস অমিল, সিলিন্ডারের চড়া দামই কারণ
.

পরবর্তী খবর

Abhishek Sharma T20 World Cup Final 2026: আজ ফাইনালে আর রেয়াত নয়, 'অপ্রস্তুত' অভিষ...