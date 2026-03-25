No LPG EXPLAINER: এখন থেকেই তৈরি থাকুন, শিগগিরিই আপনার বাড়ির গ্যাস কানেকশন কেটে দিতে পারে কোম্পানি, সবিস্তার জানুন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে এলপিজি কানেকশন (LPG Connection)! কতদিনে গ্যাস সিলিন্ডার (Gas Cylindr Refill) মিলবে? আদৌ কি মিলবে? কতদিনের মধ্যে বুকিং (LPG Gas Booking) করতে পারবেন? এমন নানাবিধ প্রশ্নের মধ্যেই এসে গেল বিরাট আপডেট। খোদ সরকার জানিয়ে দিল, অচিরেই গ্রাহকদের গ্যাস কানেকশন কেটে (LPG Supply to be Cut Off) দেওয়া হবে। কেন? সেখানেই রহস্যটা লুকিয়ে। আসুন, জেনে নেওয়া যাক।
'পিএনজি'
সরকার আসলে 'পাইপড ন্যাচারল গ্যাস' বা 'পিএনজি' (PNG) চালু করতে চাইছে। গৃহস্থালির জন্য যে গ্যাস কানেকশন এখন বহাল, সেটা বদলে নলবাহিত গ্যাস-ব্যবস্থা আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এলপিজি সাপ্লাই সরিয়ে ক্রমশ পাইপবাহিত গ্য়াস জনপ্রিয় করার লক্ষ্যেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পিএনজি না নিতে চাইলে নেওয়ার জন্য় গ্রাহককে বাধ্য করতে সরকার পুরনো গ্যাস কানেকশন কেটে দেবে।
বিকল্প জ্বালানি
সরকার আসলে চাইছে, যেখানে-যেখানে পিএনজি-ব্য়বস্থা পাওয়া সম্ভব, সেখানে সাধারণ মানুষ যেন পাইপগ্যাসই ব্যবহার করেন। জ্বালানির ক্ষেত্রে একটা বিকল্প ব্যবস্থা আনতে চাইছে সরকার। এটা আদতে ভালো। এখন ইরানযুদ্ধের জন্য যেমন সংকট চলছে, তেমন সংকট আগামী দিনেও কখনও তৈরি হলে রান্নার গ্যাসের জন্য আর হাহাকার পড়ে যাবে না দেশ জুড়ে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই থাকবে।
কেন পিএনজি?
কিন্তু কেন পিএনজি-ই? আসলে নলবাহিত জ্বালানিগ্যাসের এই পরিকল্পনা সদা-অব্যাহত একটা ব্যবস্থা। পাইপ মারফত তা সোজা গ্রাহকের বার্নারে চলে আসবে। এই ব্য়বস্থায় বুকিংয়ের কোনও ঝঞ্ঝাটই থাকবে না। রান্নার গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহে গ্রাহকদের বরং বহুলাংশে সুবিধাই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, দুশ্চিন্তামুক্তি!
এই শহরেও
কলকাতার বহু জায়গাতেই গ্যাসপাইপের কাজ শুরু হয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। একই কাজ শুরু হয়েছে গ্রামবাংলাতেও। হয়তো অচিরেই রাজ্য জুড়ে এবং দেশ জুড়ে ক্রমশ পরিকাঠামোটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে। তখন সরকার সাধারণ মানুষকে সিলিন্ডার-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রথমে অনুরোধ করবে, পরে চাপ দেবে। তখনই সরকার হয়তো গ্যাসের এগজিস্টিং কানেকশন কেটে দেওয়ার কথা ভাববে। আপাতত, এটার মধ্যে ভীতিজনক কিছু নেই। বরং জ্বালানির ক্ষেত্রে একটা দ্বিতীয় ব্যবস্থা জারি থাকলে সর্বার্থেই মিলবে সুবিধা।
