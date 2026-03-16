  LPG tanker Shivalik arrives: ৫৪,০০০ টন LPG নিয়ে ভারতে পৌঁছাল শিবালিক: বিধিনিষেধও শিথিল কেন্দ্রের, মাসে কটি সিলিন্ডার এখন?

LPG tanker Shivalik arrives: ৫৪,০০০ টন LPG নিয়ে ভারতে পৌঁছাল শিবালিক: বিধিনিষেধও শিথিল কেন্দ্রের, মাসে কটি সিলিন্ডার এখন?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 16, 2026, 10:52 PM IST
LPG tanker Shivalik arrives: ৫৪,০০০ টন LPG নিয়ে ভারতে পৌঁছাল শিবালিক: বিধিনিষেধও শিথিল কেন্দ্রের, মাসে কটি সিলিন্ডার এখন?
মুন্দ্রা বন্দরে LPG ট্যাঙ্কার শিবালিক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের এলপিজি সংকট কাটার মুখে। কারণ যুদ্ধদীর্ণ হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে এসে পৌঁছাল আরও একটি এলপিজি বহনকারী জাহাজ। সোমবার ৫৪,০০০ টন এলপিজি নিয়ে গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে পৌঁছেছে এলপিজি ট্যাঙ্কার শিবালিক। জানা যাচ্ছে, দেশে রান্নার গ্যাসের ঘাটতি দূর করতে শীঘ্রই দ্বিতীয় জাহাজটিও ভারতে এসে পৌঁছাবে।

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরই প্রণালীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে আটকে পড়েছিল এলপিজি বহনকারী জাহাজগুলি। শেষে ইরানের সরকারের সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আলোচনায় খানিকটা জট কাটে। একদিকে যেমন ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাতালি ভারতকে 'ইরানের বন্ধু' বলে উল্লেখ করেন। তেমনই পরবর্তীতে ভারতীয় জাহাজগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। দুটি ভারতীয় জাহাজ, শিবালিক এবং নন্দাকে হরমুজ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

ওদিকে কিছুটা শিথিল হয়েছে বাণিজ্যিক এলপিজি বিধি। একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শনিবার সন্ধে থেকে কিছুটা স্বস্তির মুখ দেখল।  কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক বাণিজ্যিক এলপিজি বুকিং এবং ডেলিভারিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সেই বিধি সামান্য শিথিল হয় শনিবার। নতুন করে সোমবার যে নির্দেশিকা এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে এসেছে, সেখানে বলা হয়েছে কোনও প্রতিষ্ঠান এক মাসে মোট যতটা বাণিজ্যিক এলপিজি নেয়, তার ২০ শতাংশ তাকে ডেলিভারি দিতে হবে। 

অর্থাৎ কারোর যদি মাসে ১০০ কেজি এলপিজি প্রয়োজন হয়, আপাতত সেই বাণিজ্যিক গ্রাহক ২০ কেজি এলপিজি পাবেন। অথবা আপনার যদি মাসে ১০০টি ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার চাহিদা থাকে, তাহলে আপনি আপাতত ২০টি সিলিন্ডার পেয়ে যাবেন। প্রসঙ্গত, গত ৭২ ঘণ্টায় হরমুজ প্রণালী হয়ে ভারতে ঢুকেছে বা ঢোকার মুখে ৩টি এলপিজি এবং প্রকৃতিক গ্যাসবাহী জাহাজ। হরমুজ প্রণালী ভারতের কাছে এখন আর প্রতিবন্ধকতা না হয়। 

নতুন করে আর কোনও সমস্যা তৈরি না হলে এবার যোগান স্বাভাবিক হবে। আর বড় মাপের কোনও অচলাবস্থা তৈরি হওয়ারও সম্ভাবনা কম। ফলে আগামী সপ্তাহ থেকেই ঘরোয়া এবং বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই বিধিনিষেধ আরো কিছুটা শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

