/গণধর্ষণের পর আত্মঘাতী ছাত্রী! মধ্যরাতে রণক্ষেত্র পঞ্জাবের LPU, ক্যাম্পাসে ২ হাজার পড়ুয়ার তাণ্ডব-ভাঙচুর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্জাবের এলপিইউ ক্যাম্পাসে ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও আত্মহত্যার গুজবে ধুন্ধুমার। ক্যাম্পাস চত্বরে ব্যাপক ভাঙচুর, আগুন ও হাইওয়ে অবরোধ। গত শনিবার গভীর রাতে পঞ্জাবের ফাগওয়াড়ায় লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। প্রায় দুই হাজার পড়ুয়া সুবিচারের দাবিতে ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে সেই বিক্ষোভ রণক্ষেত্রের রূপ নিলে ক্যাম্পাসের ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উভয়ই জানিয়েছে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুল বোঝাবুঝির ফল।
ঘটনার সূত্রপাত:
শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হস্টেলের সামনে থেকে প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো দাবি ঘিরে দ্রুত সেখানে প্রায় ২,০০০ শিক্ষার্থী জড়ো হন। আন্দোলনরত এক পড়ুয়ার দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়। এরপর কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় এবং পরে তাঁর রুমমেট জানান যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের একাংশের আরও অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মাঝে ক্যাম্পাসের গেট খুলে দিলে বহিরাগত কিছু মানুষ ভেতরে ঢুকে তাণ্ডব চালায়।
বিক্ষোভ দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উত্তেজিত পড়ুয়ারা জলন্ধর-ফাগওয়াড়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এর ফলে হাইওয়েতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পাসের ভেতরেও তাণ্ডব চালানো হয়। জানলার কাচ, ফুলের টব ভাঙা হয় এবং ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের একাংশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই বিক্ষোভ শনিবার গভীর রাত থেকে শুরু হয়ে রবিবার সকাল পর্যন্ত চলে।
পুলিসের দাবি:
খবর পেয়ে কপূরথলার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস (এসএসপি) গৌরব তুরার নেতৃত্বে পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিস জাতীয় সড়ক থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এসএসপি গৌরব তুরা জানান, চার-পাঁচ দিন আগে ক্যাম্পাসের কৃষি বিভাগের কাছে এক যুবতীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। তবে সেই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ধর্ষণ দাবির কোনও সম্পর্ক বা অভিযোগ পুলিসের কাছে জমা পড়েনি। কথিত নির্যাতিতা বা অভিযুক্তের পরিচয়ও মেলেনি। পুলিস জানিয়েছে, কোনও প্রমাণ ছাড়াই ভুল বোঝাবুঝি থেকে এই অশান্তি তৈরি হয়েছে। ক্যাম্পাসের ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কলেজ কর্তৃপক্ষ কী বলছে:
অন্যদিকে, এলপিইউ কর্তৃপক্ষ সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মনিকা গুলাটি এক বিবৃতিতে জানান, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে কিছু সমাজবিরোধী শক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে। পড়ুয়াদের হস্টেল ও ঘরে নিরাপদে থাকার অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্যাম্পাসে সবাই সুরক্ষিত রয়েছে। কোনও রকম গুজবে কান না দিতে এবং কেবল আনুষ্ঠানিক তথ্যের ওপর ভরসা রাখতে আবেদন জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে উত্তেজনা কমাতে পড়ুয়া ও প্রশাসনের মধ্যে আলোচনা চলছে।
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