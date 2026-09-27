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গণধর্ষণের পর আত্মঘাতী ছাত্রী! মধ্যরাতে রণক্ষেত্র পঞ্জাবের LPU, ক্যাম্পাসে ২ হাজার পড়ুয়ার তাণ্ডব-ভাঙচুর

LPU protest: পুলিস জানিয়েছে, ধর্ষণের কোনও অভিযোগ বা প্রমাণ মেলেনি এবং চার-পাঁচ দিন আগের এক আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এবং পড়ুয়াদের গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 27, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:45 AM IST
গণধর্ষণের পর আত্মঘাতী ছাত্রী! মধ্যরাতে রণক্ষেত্র পঞ্জাবের LPU, ক্যাম্পাসে ২ হাজার পড়ুয়ার তাণ্ডব-ভাঙচুর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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