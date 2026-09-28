/হস্টেলে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে রণক্ষেত্র LPU! ১০ দিনের জন্য বন্ধ ক্লাস, বাতিল পরীক্ষা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্জাবের জলন্ধরের লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে (LPU) এক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও তাঁর আত্মহত্যার অপপ্রচারের জেরে ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভ। গত রবিবার রাতেও ক্যাম্পাস ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোমবার থেকে আগামী ১০ দিনের জন্য সমস্ত ক্লাস স্থগিত করেছে। এমনকী মিড-টার্ম পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার পরিবর্তিত সূচি পরে নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (UMS) মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ১০ দিনের ছুটিতে তারা অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ফিরতে পারেন। আর যারা ক্যাম্পাসে থাকতে চান, তাদের হস্টেলের ভেতরেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ঘোরাফেরা এবং যে কোনও অশান্তিমূলক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
ঘটনার সূত্রপাত:
এই উত্তেজনার সূত্রপাত গত শনিবার গভীর রাতে। ৩ নম্বর গার্লস হস্টেলের সামনে জমায়েত হতে শুরু করেন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, তিন দিন আগে হস্টেলের ভেতরে এক প্লাম্বার ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। হস্টেল ওয়ার্ডেনকে বিষয়টি জানানো হলেও তিনি কোনও পদক্ষেপ নেননি। এমনকী কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় নির্যাতিতা ছাত্রীটি বাড়ি ফিরে গিয়েছেন বলেও দাবি করেন আন্দোলনকারীরা। এর প্রতিবাদে রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন পড়ুয়ারা। দিনভর অবরোধ চলার কারণে ব্যস্ত এই সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়।
সন্ধ্যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুলিস অবরোধ সরাতে গেলে আন্দোলনকারীরা লক্ষ্য করে জলের বোতল ছোড়েন বলে অভিযোগ। পুলিস লাঠিচার্জ শুরু করলে বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসের দিকে পিছিয়ে এসে পুলিসের গাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক ইটবৃষ্টি চালায়। উত্তেজিত জনতা পুলিসের দুটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং আরও চার থেকে পাঁচটি গাড়ি ভাঙচুর করে। বেশ কয়েকজন পুলিসকর্মী আহত হন। পরিস্থিতি সামলাতে কাপুরথলা, জলন্ধর রুরাল ও হোশিয়ারপুর থেকে বিশাল পুলিস বাহিনী নামানো হয়। অতিরিক্ত ডিজিপি এম এফ ফারুকির নেতৃত্বে পুলিস ক্যাম্পাসে ঢোকে। জলন্ধর রেঞ্জের ডিআইজি নবীন সিংলা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হচ্ছে।
ঘটনার তদন্তে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত মামলা দায়ের করেছে পুলিস। একই সঙ্গে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে। ডিআইজি সিংলা জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ, কল রেকর্ড ও ফরেনসিক প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত এগোবে। হস্টেলের সমস্ত কর্মী যাতে কেবল মহিলা হন, শিক্ষার্থীদের সেই দাবি বিবেচনা করবে বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি প্রায় ১৫ দিন আগে তেলঙ্গানার এক এলপিইউ ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় কোনও অসঙ্গতি আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিস।
অন্যদিকে, ধর্ষণের সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, এগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব। এলপিইউ-এর রেজিস্ট্রার মনিকা গুলাটি বলেন, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত করতে সমাজবিরোধীরা এই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট তথ্য ছড়াচ্ছে। সংশ্লিষ্ট হস্টেলের ৫০৪ নম্বর ঘরের তিন ছাত্রীর একটি ভিডিও বিবৃতি প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। সেখানে ওই ছাত্রীরা দাবি করেছেন, তাঁরা গত দুই মাস ধরে সেখানে রয়েছেন এবং এমন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, তারা পুলিশের তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। একই সঙ্গে অপপ্রচারে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তারা।
বিক্ষোভ চলাকালীন ক্যাম্পাসের ভেতরেও ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, জানলার কাচ ও টব ভাঙা হচ্ছে এবং আগুন ধরানো হচ্ছে। ক্যাম্পাসের শপিং মল, এটিএম কিয়স্ক ও বেশ কয়েকটি গাড়ির ক্ষতি করা হয়েছে। এমনকী কিছু বিক্ষোভকারী প্রদর্শনের জন্য রাখা পুরোনো যুদ্ধবিমান মিগ-২৩ইউএম এবং ট্যাঙ্কের ওপর উঠেও বিক্ষোভ দেখান। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ থাকায় প্রশাসন ফাগওয়ারা-জান্ডিয়ালা রোড দিয়ে দূরপাল্লার গাড়ি ঘুরিয়ে দেয়। উপাচার্য জসপাল সিং সান্ধু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন। তবে আন্দোলনকারীরা দাবি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-চ্যান্সেলর তথা বিজেপি সাংসদ অশোক মিত্তালকে এসে তাঁদের আশ্বস্ত করতে হবে। পাশাপাশি এই বিক্ষোভে শামিল হওয়ার কারণে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্লক করা চলবে না।
এই ঘটনার জেরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আম আদমি পার্টি (আপ) সরকারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করেছেন পঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের দ্রুত এবং স্বচ্ছ জবাব দেওয়া উচিত ছিল সরকারের। দিনভর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সরকারের কোনও প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে না যাওয়া নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। আপাতত পুলিশি তদন্ত চলাকালীন আগামী ১০ দিন ক্যাম্পাস শান্ত রাখা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাই অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছে এলপিইউ।
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