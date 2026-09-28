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হস্টেলে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে রণক্ষেত্র LPU! ১০ দিনের জন্য বন্ধ ক্লাস, বাতিল পরীক্ষা

LPU Protest: আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ ছিল, ক্যাম্পাসের এক নির্মাণকর্মী হস্টেলে ঢুকে এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করেন। এরপর কর্তৃপক্ষ মেয়েটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে তিনি আত্মহত্যা করেন বলে তাঁর রুমমেট অন্য পড়ুয়াদের জানান। এই দাবি ছড়িয়ে পড়তেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শুরু হয়। বহু পড়ুয়া স্লোগান তুলে সুবিচারের দাবিতে সরব হন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 28, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:07 AM IST
হস্টেলে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে রণক্ষেত্র LPU! ১০ দিনের জন্য বন্ধ ক্লাস, বাতিল পরীক্ষা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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