English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Liquor Smuggling: অকেজো AC নিয়ে চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের হইচইয়ে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! ডাক্ট থেকে বেরলো ১৫০ মদের বোতল...

Lucknow-Barauni Express: এর আগেও লখনউ-বারাউনি রুটে মদ পাচারের ঘটনা ঘটেছে, তবে লখনউ স্টেশনে এভাবে ধরা পড়ল এই প্রথম। এসি কাজ করছে না শুনে ডাক্ট খুলে আলো ফেলতেই একের পর এক কাগজের মোড়ক বেরিয়ে আসে। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 14, 2025, 07:29 PM IST
Liquor Smuggling: অকেজো AC নিয়ে চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের হইচইয়ে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! ডাক্ট থেকে বেরলো ১৫০ মদের বোতল...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রেনের কামরায় এসি (AC Duct) কাজ করছে না। কিন্তু তার পেছনে যে এত বড় কান্ড লুকিয়ে আছে তা কে জানত? লখনউ-বারাউনি এক্সপ্রেসের (Lucknow-Barauni Express) এসি কামরায় ঠান্ডা কম থাকার অভিযোগ থেকে বেরিয়ে এল এক চমকপ্রদ ঘটনা। টেকনিশিয়ান যখন এসি-র ডাক্ট খুললেন, সে হতবাক। ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিপুল পরিমাণ মদের বোতল। গোটা কামরা তল্লাশি চালিয়ে ১৫০-রও বেশি বোতল (150 Liquor Bottles) উদ্ধার হয়। 

আরও পড়ুন, Father Kills Daughter: 'আমাকে বাঁচাও...', প্রেমিককে শেষ মেসেজে করুণ আর্তি! তারপরই বাবার হাতে খু*ন আঠারোর তরুণী...

মঙ্গলবার, ট্রেনের দ্বিতীয় এসি কামরা (A-2)-র ৪০ নম্বর আসনে বসে থাকা বিপিন কুমার ঠান্ডা না থাকার অভিযোগ জানান। বুধওয়াল স্টেশনের আগেই টেকনিক্যাল স্টাফ ট্রেনে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। একটি ডাক্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় থরে থরে মদের বোতল। কাগজে মোড়ানো কিছু বোতল ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কাগজ খুলতেই বোঝা যায়, সেগুলি ‘অফিসার্স চয়েস’ ব্র্যান্ডের মদের বোতল।

আরপিএফ ও জিআরপি কর্মীদের সহায়তায় গোটা কামরার সব ডাক্ট খুলে দেখা হয়, এবং সেখান থেকে ১৫০-রও বেশি বোতল উদ্ধার হয়। লখনউ জংশনের আরপিএফ ইন্সপেক্টর অমিত রায় জানান, ট্রেনটির তল্লাশি গোঁদা স্টেশনের কাছে চালানো হয়েছিল। জানা গেছে, মোট ২২টি প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের অনুমান, এগুলি বিহারে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রেলের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে আগেও লখনউ-বারাউনি এক্সপ্রেসে মদ পাচারের ঘটনা ঘটেছে।

এর আগে, মে মাসে এই ট্রেনেই প্রায় ৭০০ টেট্রা প্যাক মদ উদ্ধার হয়েছিল। অভিযুক্ত ছিলেন ট্রেনের জেনারেটর পাওয়ার কারের কর্মী। কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশের রতলামে একটি ডেমু ট্রেন থেকে ₹৭৩,৮০০ মূল্যের ৭২ বোতল মদ উদ্ধার হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের রতলামে ট্রেনে করে অবৈধ মদ পাচারের ঘটনা ধরা পড়েছে। রতলাম রেলওয়ে স্টেশনে গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (GRP) একটি ডেমু ট্রেন থেকে তিনজন পাচারকারীর মধ্যে দুইজনের কাছ থেকে প্রিমিয়াম ইংরেজি মদের ৭২টি সিল করা বোতল উদ্ধার করেছে। একজন পাচারকারী এখনও পলাতক। উদ্ধার হওয়া মদের মোট মূল্য ₹৭৩,৮০০।

আরও পড়ুন, Jammu and Kashmir cloudburst: ৩৪ দেহ এখনই মিলেছে, আহত ৩৫! মৃত্যু কি বাড়বে? মেঘভাঙা বৃষ্টির ভয়াল হড়পায় শ্মশান কিস্তওয়ারের স্বর্গ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
Over 150 Liquor BottlesLucknow-Barauni ExpressLucknow-Barauni Express Complain Of Low CoolingLiquor Smuggling
পরবর্তী
খবর

SIR: কেন নাম বাদ, তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে কমিশনকে! আধার দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা, SIR ইস্যুতে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের
.

পরবর্তী খবর

Modi-Trump meet: কমবে চাপানো শুল্ক? ভারত-মার্কিন বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যেই মুখোমুখি মোদী-ট্রা...