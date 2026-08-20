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'বউয়ের অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক, তাই ওকে জাস্ট মেরে দিলাম': ভয়ংকর হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস লিখে নিজেকেও মারল মনোজ

Lucknow Murder: তদন্তে নেমে পুলিস দ্রুত নিশ্চিত হয় যে, আত্মঘাতী ব্যক্তিই হলেন মানব বাজপেয়ী-- যিনি কিছুক্ষণ আগেই ব্যাংকের সামনে নিজের স্ত্রীকে গুলি করে খুন করেছিলেন। ঘটনাস্থল ও বাড়ি থেকে মোট তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিস।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 20, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:11 PM IST
'বউয়ের অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক, তাই ওকে জাস্ট মেরে দিলাম': ভয়ংকর হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস লিখে নিজেকেও মারল মনোজ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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