'বউয়ের অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক, তাই ওকে জাস্ট মেরে দিলাম': ভয়ংকর হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস লিখে নিজেকেও মারল মনোজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের অভিজাত এলাকা গোমতীনগরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। গোমতীনগরের বিবেক খণ্ড এলাকায় অবস্থিত আইসিআইসিআই (ICICI) ব্যাংকের বাইরে নিজের স্ত্রীকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করেন মানব বাজপেয়ী নামের এক ব্যক্তি। এর কয়েক মিনিটের মাথায় তিনি নিজের বোনকে গুলি করে হত্যা করেন এবং শেষে নিজেও আত্মহত্যা করেন।
ব্যাংকের সামনেই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার নাম দিব্যা। তিনি গোমতীনগরের আইসিআইসিআই ব্যাংকে রিলেশনশিপ ম্যানেজার (Relationship Manager) ছিলেন।
লখনউয়ের অতিরিক্ত ডিসিপি (পূর্ব) অমল মুরকুত জানান, বৃহস্পতিবার দিব্যা এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে বৈঠক সেরে ব্যাংকে ফিরে আসছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্যাংকের মেইন গেটের কাছে তাঁর স্বামী মানব বাজপেয়ী হঠাৎ তাঁর সামনে এসে পিস্তল বের করে গুলি চালিয়ে দেন। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন দিব্যা। ভরদুপুরে ব্যস্ত এলাকায় গুলির শব্দে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং পথচারী ও ব্যাংককর্মীরা হতচকিত হয়ে পড়েন।
বোনের ওপর হামলা ও আত্মহত্যা
স্ত্রীকে খুনের পর মানব বাজপেয়ী দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যান। পুলিস যখন ব্যাংকের সামনের পৌঁছে তদন্ত শুরু করছিল, তখনই পুলিসের কাছে আরেকটি মর্মান্তিক খবর আসে। জানা যায়, এক ব্যক্তি তাঁর বোনকে গুলি করার পর নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন।
তদন্তে নেমে পুলিস দ্রুত নিশ্চিত হয় যে, আত্মঘাতী ব্যক্তিই হলেন মানব বাজপেয়ী-- যিনি কিছুক্ষণ আগেই ব্যাংকের সামনে নিজের স্ত্রীকে গুলি করে খুন করেছিলেন। ঘটনাস্থল ও বাড়ি থেকে মোট তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিস।
হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাসে খুনের ইঙ্গিত
লখনউয়ের ডিসিপি (পূর্ব) ড. দীক্ষা শর্মা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অভিযুক্ত মানবের ফোন তল্লাশি করে একটি হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে এই পুরো ঘটনার পূর্বপরিকল্পনা ও তাঁর অবসাদগ্রস্ত মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত মিলেছে।
তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাসে লেখা...'আজ আমি আমার স্ত্রী, ও বোনকে খুন করলাম, এরপর নিজেও আত্মহত্যা করতে চলেছি। আমার বউয়ের অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, ও আমাকে ঠকিয়েছে...আমার শালী প্রজ্ঞা ও ভরত সব জানে...'
ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও স্থানীয় গোমতীনগর থানার পুলিস যৌথভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং ফরেনসিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছে। পারিবারিক কলহ, নাকি অন্য কোনও জটিল মানসিক ও ব্যক্তিগত টানাপোড়েন থেকে এই মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে সমস্ত দিক থেকে তদন্ত জারি রেখেছে পুলিস। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
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