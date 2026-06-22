Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বাবা, আমাকে বাঁচাও... কোচিং সেন্টারের বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যেতে যেতেই আকুল আর্তি ছেলের

'বাবা, আমাকে বাঁচাও...' কোচিং সেন্টারের বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যেতে যেতেই আকুল আর্তি ছেলের

Lucknow Fire: মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ওই অ্যানিমেশন সেন্টারের আরেক কর্মী জয়নীল চক্রবর্তী (২৭)। তাঁর আত্মীয় বিশ্বনাথ সরকার জানান, দুপুর দুটো নাগাদ কাকিমাকে ফোন করে আতঙ্কিত জয়নীল চিৎকার করে বলেছিলেন, 'কাকিমা, আমরা আটকে পড়েছি, যেভাবেই হোক আমাদের বাঁচাও!' ফোন পেয়েই স্বজনেরা ঘটনাস্থলে ছোটেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:00 AM IST
'বাবা, আমাকে বাঁচাও...' কোচিং সেন্টারের বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যেতে যেতেই আকুল আর্তি ছেলের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আপার প্রাইমারির নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট: জানিয়ে দিল বিরাট রায়,সামনে এল বড় ঘোষণা
Upper primary recruitment1 hr ago
2
TMC2 hrs ago
3
New TMC committee2 hrs ago
4
FIFA World Cup 20263 hrs ago
5
West Bengal Budget 20263 hrs ago