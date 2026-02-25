Son Killed Father: পুড়িয়েছে রক্তভেজা চাদর, দাগ মুছতে দেওয়াল রং! বাবাকে টুকরো করে 'পাপা ফিরে এসো' গ্রুপ খুলে নাটক মেধাবী ছেলের...

Son Killed Father: পুড়িয়েছে রক্তভেজা চাদর, দাগ মুছতে দেওয়াল রং! বাবাকে টুকরো করে 'পাপা ফিরে এসো' গ্রুপ খুলে নাটক মেধাবী ছেলের...
Lucknow Horror: লখনউতে বাবাকে গুলি করে খুন করল ছেলে। খুনের পর প্রমাণ মুছতে দেহ টুকরো করে প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে ফেলে সে। রক্ত মোছার জন্য ঘরের দেওয়ালে নতুন করে রং করে এবং হোয়াটসঅ্যাপে বাবাকে খোঁজার নাটক সাজায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লখনউয়ের ব্যবসায়ী মানবেন্দ্র সিং হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে পুলিস কার্যত রোমহর্ষক সব তথ্য হাতে পাচ্ছে। পুলিস জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ড কেবল রাগের মাথায় ঘটানো কোনও অপরাধ নয়, বরং এর পেছনে ছিল ঠান্ডা মাথার সুপরিকল্পিত ছক। ছেলে অক্ষত প্রতাপ সিং তার বাবাকে খুনের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য যে হাড়হিম করা পথ বেছে নিয়েছিল, তা দেখে তাজ্জব তদন্তকারীরাও।
বিবাদের সূত্রপাত: পড়াশোনা বনাম ব্যবসা
নিহত মানবেন্দ্র সিং চাইতেন তার ছেলে নিট (NEET) পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তার হোক। কিন্তু অক্ষত চাইত বাবার প্যাথলজি ল্যাব ও মদের ব্যবসার দখল নিতে। এই নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে বাড়িতে অশান্তি চলছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি ভোরে ফের ঝগড়া শুরু হলে বাবাকে গুলি করে অক্ষত। এরপর তিন তলা থেকে দেহটি নীচে নামিয়ে এনে একটি খালি ঘরে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় টুকরো টুকরো করে সে। তারপর বাবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্লিপিং ব্যাগে ভরে লখনউয়ের সদরুনা নদীতে ফেলে দেয়। এবং বাকি অংশ নীল ড্রামে ভরে রাখে। তারপর পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্য, সে তার বাবার নামে একটি নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করে। দেহের কিছু অংশ সদরুনার কাছে ফেলে দিয়ে এলেও ধড়সহ বাকি অংশ বাড়িতেই ড্রামে লুকিয়ে রাখে।
খুনের প্রস্তুতি ও অনলাইন অর্ডার
তদন্তে জানা গেছে, খুনের আগের দিনই অনলাইন ডেলিভারি অ্যাপ 'ব্লিংকিট' (Blinkit) থেকে দুটি ছুরি আনিয়েছিল অক্ষত। খুনের পর বাজার থেকে ড্রাম এবং একটি করাত কেনে সে। সেই করাত দিয়েই বাবার হাত-পা কেটে আলাদা করে প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে ফেলে।
প্রমাণ লোপাটের মরিয়া চেষ্টা
রক্তে ভেজা তোশক ও চাদর পুড়িয়ে ফেলার জন্য সেগুলোকে একটি ক্যানালের ধারে নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় অক্ষত। তারপর ঘরের দেওয়ালে লেগে থাকা রক্তের দাগ মুছতে রাতারাতি রং কিনে এনে নিজেই দেওয়ালে নতুন করে রং করে। পুলিসের চোখে ধুলো দিতে নিজের ফোন নিয়ে বাড়ি থেকে দূরে কাকোরি এলাকায় যায় সে, যাতে লোকেশন ট্র্যাকিংয়ে তাকে বাড়িতে না দেখায়।
'পাপা লট আও' হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ
সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল অক্ষতের সাজানো নাটক। বাবাকে খুন করার পর সে নিজেই 'Papa Laut Aao' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলে। সেখানে বাবার বন্ধুদের অ্যাড করে আবেগঘন মেসেজ পাঠাতে থাকে এবং সবার সঙ্গে মিলে বাবাকে খোঁজার অভিনয় চালিয়ে যায়।
বোনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন
তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, খুনের সময় অক্ষতের বোন কৃতি ওই ঘরেই উপস্থিত ছিল। প্রায় ২৪ ঘণ্টা সে চুপ ছিল। কেন সে পুলিসকে কিছু জানায়নি বা সেও এই পরিকল্পনার অংশ কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
রহস্যময় সাইলেন্স
ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ বাড়ির ভেতরে গুলি চললেও ওপর তলায় ঘুমিয়ে থাকা আত্মীয়রা কেউ কেন শব্দ শুনতে পেলেন না, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পুলিস। ফরেনসিক রিপোর্ট এবং ডিজিটাল এভিডেন্স খতিয়ে দেখে এখন চার্জশিট তৈরির প্রস্তুতি চলছে।
