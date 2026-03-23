Lucknow Murder Case: ওকে ছাড়ব না, তোকে মারব: পরপুরুষের সঙ্গলাভে মরিয়া বউ কেটেই ফেলল শাশুড়িকে

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 23, 2026, 09:41 PM IST
লক্ষ্মৌয়ের হত্যাকাণ্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের লখনউতে হাড়হিম অপরাধ। পরকীয়ার পথের কাঁটা সরাতে নিজের শাশুড়িকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল বাড়ির বড় বৌমার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, নিজের অপরাধ ঢাকতে পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্য ডাকাতি ও লুটের এক সাজানো গল্প ফাঁদলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বৈজ্ঞানিক তদন্ত ও সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে পুলিস এই রহস্যের জট খুলে বৌমা ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার সূত্রপাত

গত সপ্তাহে লখনউয়ের এক অভিজাত এলাকায় গভীর রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির ছোটরা ও বড়রা কান্নায় ভেঙে পড়েন যখন জানা যায়, প্রবীণ গৃহকর্ত্রী তাঁর নিজের ঘরেই মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। 

বাড়ির বড় বৌমা পুলিসকে জানিয়েছিলেন যে, গভীর রাতে একদল ডাকাত ঘরে ঢুকেছিল। তারা আলমারি ভেঙে গয়না ও নগদ টাকা লুট করে এবং বাধা দেওয়ায় তাঁর শাশুড়িকে শ্বাসরোধ করে খুন করে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস ডাকাতি ও খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে দানা বাঁধে সন্দেহ

পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিছু অস্বাভাবিক বিষয় লক্ষ করে। তদন্তকারী অফিসারদের মনে প্রশ্ন জাগে:

১. লুটের ধরন: আলমারি খোলা থাকলেও কেবল নির্দিষ্ট কিছু জায়গার জিনিসই সরানো হয়েছিল। পেশাদার ডাকাতরা সাধারণত এভাবে কাজ করে না।

২. প্রবেশ পথ: সদর দরজা বা জানলা ভাঙার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, আততায়ী পরিচিত কেউ অথবা বাড়ির ভেতর থেকেই কেউ দরজা খুলে দিয়েছিল।

৩. বৌমার বয়ান: জেরা করার সময় বৌমার বয়ানে বারবার অসঙ্গতি ধরা পড়ছিল। তিনি বারবার নিজের বয়ান বদলাচ্ছিলেন এবং অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হওয়ার অভিনয় করছিলেন।

সিসিটিভি ও ফোনের ডিটেইলস

লখনউ পুলিসের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ওই এলাকার এবং বাড়ির আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করে। ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনার রাতে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে এবং কয়েক ঘণ্টা পর চুপিচুপি বেরিয়ে যাচ্ছে। 

এরপরই বৌমার মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডস (CDR) পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায়, ওই রাতে এবং তার আগেও এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হয়েছে।

পুলিস ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আটক করার পরেই আসল রহস্য ফাঁস হয়। ধৃত ব্যক্তিটি পেশায় একজন গাড়ির চালক এবং ওই পরিবারের পূর্বপরিচিত। জেরার মুখে সে স্বীকার করে যে, বৌমার সঙ্গেই তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

খুনের নেপথ্যে পরকীয়া ও 'পথের কাঁটা'

জেরায় জানা গিয়েছে, ধৃত বৌমা ও তাঁর প্রেমিকের সম্পর্কের বিষয়টি শাশুড়ি কয়েকদিন আগে জেনে ফেলেছিলেন। তিনি বৌমাকে সাবধান করেছিলেন এবং হুমকি দিয়েছিলেন যে, বৌমার স্বামী ও বাড়ির অন্যান্যদের কাছে সবটা ফাঁস করে দেবেন। নিজের পরকীয়া আড়াল করতে এবং সম্মানের ভয়ে বৌমা তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে মিলে শাশুড়িকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষেন।

ঘটনার রাতে পরিকল্পনা মাফিক বৌমা বাড়ির পেছনের দরজা খুলে দেন। প্রেমিক ভেতরে ঢুকলে দুজনে মিলে প্রবীণ মহিলাকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। এরপর ঘটনাটিকে 'ডাকাতি'র রূপ দিতে ঘর অগোছালো করে রাখা হয় এবং কিছু গয়না প্রেমিকের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় যাতে মনে হয় লুট হয়েছে।

পুলিসের বয়ান ও বর্তমান পরিস্থিতি
 
লখনউ পুলিশের ডিসিপি জানিয়েছেন, 'এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল। অপরাধীরা ভেবেছিল ডাকাতির গল্প ফেঁদে তারা পার পেয়ে যাবে, কিন্তু আধুনিক ফরেনসিক তদন্ত ও ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে।'

পুলিস ইতিমধ্যেই খুনে ব্যবহৃত বালিশ এবং লুটে যাওয়া গয়না উদ্ধার করেছে। ধৃত বৌমা ও তাঁর প্রেমিককে আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাটি স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে পরিবারের ভেতরেই এমন বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতা প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

লখনউয়ের এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করল যে, অপরাধ করে পার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরদারি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই রহস্যময় খুনের কিনারা করতে সক্ষম হয়েছে। পরকীয়া এবং অবৈধ সম্পর্কের টানাপোড়েনে একটি সাজানো গোছানো সংসার কীভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, এই ঘটনা তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

