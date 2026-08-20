/ও আমাকে ঠকিয়েছে, তাই মেরে দিলাম! স্ত্রীর অফিসের সামনে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা করল ব্যাংককর্মী, তারপর হাড়হিম হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘড়িতে দুপুর বারোটা! স্ত্রীকে অফিসের বাইরে ডেকে গুলি করে খুন ব্যাংক কর্মীর। তারপর নিজের মাথাতেও চালাল ট্রিগার। আত্মঘাতী হয় ওই কর্মী। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের অভিজাত গোমতি নগর এলাকায়, আজ বৃহস্পতিবার।
৩৮ বছর বয়সী মানস বাজপেয়ী স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বা এসবিআই-এর কর্মী ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী দিব্যা মিশ্র কাজ করতেন গোমতী নগরের একটি আইসিআইসিআই ব্যাংক শাখায়। ১২ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হলেও গত এক বছর ধরে তাঁরা আলাদা থাকতেন। দিব্যা আদালতে ডিভোর্সের মামলাও করেছিলেন।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মানস সোজা তাঁর স্ত্রীর অফিসে গিয়ে হাজির হন। তিনি দিব্যাকে ব্যাংকের বাইরে ডেকে এনে কয়েক মিনিট কথা বলেন। কথা বলার মাঝেই হঠাৎ নিজের কাছে থাকা বন্দুক বের করে তিনি স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেন। জখম দিব্যাকে দ্রুত উদ্ধার করে লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান। স্ত্রীকে গুলি করে পালানোর পথে মানস হোয়াটসঅ্যাপের ভয়ংকর স্ট্যাটাস পোস্ট করেন। সেখানে তিনি পরিষ্কার লিখে দেন, 'আজ আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি কারণ সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। এখন আমাকে নিজেকে শেষ করতে হবে এবং বোনকেও মারতে হবে... ওর বোন প্রজ্ঞা ও ভারত সবকিছু জানে।'
এর পরপরই মানস দ্রুত নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়ির কাছের এক দোকানদার জানান, দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মানস ভীষণ ঘেমে-নেয়ে তড়িঘড়ি ঘরে ঢোকেন এবং হনুমান চালিসা বাজাতে শুরু করেন। এরপর তিনি তাঁর ২৮ বছর বয়সী মানসিক প্রতিবন্ধী বোন শিবাকে গুলি করে খুন করেন এবং তারপর নিজের ওপর গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।
সোশ্যাল মিডিয়া দেখে প্রতিবেশীরা মানসের ঘরে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। অন্যদিকে দিব্যার বোন প্রজ্ঞা মিশ্র ফোনে এই দুর্ঘটনার খবর পান। তিনি তৎক্ষণাৎ সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে বোনকে বাঁচানোর আকুতি জানান এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিসকে ট্যাগ করেন। এই মর্মান্তিক জোড়া খুন ও আত্মহত্যার ঘটনায় গোটা লখনউ শহরে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)