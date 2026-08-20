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  • /ও আমাকে ঠকিয়েছে, তাই মেরে দিলাম! স্ত্রীর অফিসের সামনে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা করল ব্যাংককর্মী, তারপর হাড়হিম হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাস

ও আমাকে ঠকিয়েছে, তাই মেরে দিলাম! স্ত্রীর অফিসের সামনে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা করল ব্যাংককর্মী, তারপর হাড়হিম হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাস

Lucknow Horror: এরপর তিনি হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে লেখেন, স্ত্রী প্রতারণা করায় তিনি তাঁকে খুন করেছেন এবং এখন বোনকেও মেরে নিজে আত্মহত্যা করবেন। বাড়িতে ফিরে তিনি তাঁর মানসিক প্রতিবন্ধী বোন শিবাকে গুলি করেন এবং শেষে নিজে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:22 PM IST
ও আমাকে ঠকিয়েছে, তাই মেরে দিলাম! স্ত্রীর অফিসের সামনে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা করল ব্যাংককর্মী, তারপর হাড়হিম হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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ও আমাকে ঠকিয়েছে, তাই মেরে দিলাম! স্ত্রীর অফিসের সামনে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা করল
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