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VIRAL VIDEO: শহরের অভিজাত এলাকায় শিউরে ওঠা ঘটনা, পিৎজার দোকানে এলোপাথাড়ি গুলি বন্দুকবাজদের! হাড়হিম CCTV ফুটেজ এখন সামনে

Pizza Outlet Shooting: গভীর রাতে আচমকাই হাড়হিম ঘটনা ঘটে গিয়েছে শহরের অভিজাত এলাকার এক পিৎজার দোকানে।  এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে বন্দুকবাদজরা। ঘটনার CCTV  ফুটেজ সামনে

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 19, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:34 PM IST
VIRAL VIDEO: শহরের অভিজাত এলাকায় শিউরে ওঠা ঘটনা, পিৎজার দোকানে এলোপাথাড়ি গুলি বন্দুকবাজদের! হাড়হিম CCTV ফুটেজ এখন সামনে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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