/VIRAL VIDEO: শহরের অভিজাত এলাকায় শিউরে ওঠা ঘটনা, পিৎজার দোকানে এলোপাথাড়ি গুলি বন্দুকবাজদের! হাড়হিম CCTV ফুটেজ এখন সামনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্জাবের লুধিয়ানার প্রধান অভিজাত আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা ভাই রণধীর সিং নগর (বিআরএস নগর)। আর সেখানেই ঘটে গেল এক হাড়হিম ঘটনা। যার সিসিটিভি ফুটেজ এখন ভাইরাল। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে গভীর রাতে এক পিৎজার দোকানে ঢুকে আচমকাই তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে চম্পট দেয় অজ্ঞাত পরিচয়ের বন্দুকবাজরা! মাত্র ৩ সেকেন্ডের ৩টি গুলি চালিয়েই তারা পালিয়েছে। দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় পুরো ঘটনা ধরা পড়েছে। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে, হামলাকারীরা দোকানে প্রবেশ করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গুলিবর্ষণের পর দোকানের কর্মী ও গ্রাহকদের আতঙ্কিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে।
সন্দেহভাজনদের খুঁজে এবং তাদের অবস্থান খুঁজে বের করতে পুলিশ এখন ওই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। 'গোপি লাহোরিয়া গ্রুপ' নামের একটি ইনস্টাগ্রাম পেজ এই গুলি চালানোর দায় স্বীকার করার পরেই ঘটনাটি নতুন মোড় নিয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই পোস্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পুলিস খতিয়ে দেখছে, যে কোনও গ্যাং এর সঙ্গে যুক্ত কিনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পোস্টের পরই পুলিসের সাইবার সেলও তদন্তে জুড়ে গিয়েছে।পুলিস যাচাই করে দেখছেন যে, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি সত্যিই কোনো গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত কি না! নাকি আতঙ্ক ছড়াতে এবং হামলার দায় মিথ্যা ভাবে নিজেদের বলে দাবি করতে অন্য কেউ এর পিছনে রয়েছে!
পুলিস এখন ওই অ্যাকাউন্টের টেকনিক্য়াল বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছে। এর মধ্যে এমন সব তথ্য রয়েছে যা অ্যাকাউন্ট চালানো ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে এবং এর অবস্থান নির্ণয় করতে সহায়তা করতে পারে। বর্তমানে সিসিটিভি ফুটেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, দুই গুরুত্ব পাচ্ছে প্রমাণ হিসেবে । গুলিবর্ষণের উদ্দেশ্য, হামলাকারীদের পরিচয় এবং ওই গ্যাংয়ের দাবির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এখন তদন্ত চলছে। এই ঘটনা লুধিয়ানায় বন্দুক-সহিংসতা ও গ্যাংজনিত হুমকি নিয়ে আবারও উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পুলিস খতিয়ে দেখছে, গুলি চালানোর ঘটনাট পরিকল্পিত ভাবে নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে করা হামলা ছিল, নাকি বৃহত্তর কোনও তোলাবাজি চক্র বা গ্যাংয়ের পারস্পরিক বিবাদের অংশ।
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