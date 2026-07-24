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‘প্রশ্নফাঁসের বিলে কড়া শাস্তি!’ সংসদে নয়া বিলের আশ্বাস মোদীর, অনশন ভাঙলেন ওয়াংচুক

PM Modi promises amid CJP protests: বৃহস্পতিবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়োবার্তা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, শুক্রবার এই বিষয়ে মন্ত্রিসভায় আলোচনা হবে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে আগামী সোমবার সেই বিল সংসদে পাশ করানোর চেষ্টা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 24, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:04 AM IST
‘প্রশ্নফাঁসের বিলে কড়া শাস্তি!’ সংসদে নয়া বিলের আশ্বাস মোদীর, অনশন ভাঙলেন ওয়াংচুক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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