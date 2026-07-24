/‘প্রশ্নফাঁসের বিলে কড়া শাস্তি!’ সংসদে নয়া বিলের আশ্বাস মোদীর, অনশন ভাঙলেন ওয়াংচুক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেডিক্যাল প্রবেশিকা ‘নিট’-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ড ঘিরে দেশজুড়ে ক্ষোভের মুখে এবার অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আড়াই মাস ধরে চলতে থাকা বিতর্ক ও দিল্লির রাজপথে টানা আন্দোলনের পর বৃহস্পতিবার রাতে ভিডিয়ো বার্তায় বিশেষ প্রতিশ্রুতির কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রশ্নফাঁসের মতো অপরাধে যুক্ত দোষীদের চরম শাস্তি দিতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন এবং কঠোর বিল আনতে চলেছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর গুরুগ্রামের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সমাজকর্মী সোনাম ওয়াংচুক তাঁর দীর্ঘ ২৭ দিনের অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত প্রায় তিন মিনিটের এক ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, “প্রশ্নফাঁস মোটেও সাধারণ বিষয় নয়। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের জন্য এটা চরম বেদনাদায়ক। ইতিমধ্যেই অপরাধীদের গ্রেফতার করে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।” শিক্ষার্থীদের একটি শিক্ষাবর্ষ যেন নষ্ট না হয়, তাই পুনরায় পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে সরকার এখানেই থামছে না। ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের নির্দেশনাসংক্রান্ত বিলটি নিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আলোচনার পর আগামী সোমবারই তা সংসদে পাস করানোর চেষ্টা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন।
মোদীর এই আশ্বাসের পরপরই হাসপাতালে উপস্থিত দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জীতেন্দ্র সিং, স্ত্রীর গীতাঞ্জলি অঙ্গমো এবং লাদাখ স্বশাসিত পরিষদের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে ডাবের জল খেয়ে অনশন ভাঙেন ওয়াংচুক। এক্স-হ্যান্ডেলে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ওয়াংচুক লেখেন, দেশে যেন কোথাও হিংসা না ছড়ায়, তা নিশ্চিত করতেই আলোচনার মাধ্যমে একাধিক শর্ত সাপেক্ষে তিনি অনশন তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রীও পাল্টা পোস্টে ওয়াংচুকের দ্রুত আরোগ্য ও স্বাভাবিক ওজন ফিরে পাওয়ার জন্য শুভেচ্ছা জানান।
অন্যদিকে, আন্দোলনের আবহেই সরাতে হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব বিনীত জোশীকে সরিয়ে পঞ্চায়েতি রাজ দফতরে পাঠানো হয়েছে এবং নতুন শিক্ষাসচিব পদে আনা হয়েছে নরেশ গঙ্গওয়ারকে। তবে ওয়াংচুক অনশন তুললেও আন্দোলন থামছে না। ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক সাফ জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত যন্তর মন্তরে তাঁদের অবস্থান লড়াই অব্যাহত থাকবে।
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