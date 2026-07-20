/এল ভয়ঙ্কর আইন: রাম-রহিম যেই হোক, পরকীয়ায় লিভ-ইন করলেই এবার ৫ বছরের জেল-- বড় খবর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ মধ্যপ্রদেশ সরকারের। ১৯ জুলাই ২০২৬, রবিবার ভোপালের জগদীশপুরায় আয়োজিত একটি বিশেষ ক্যাবিনেট বৈঠকে রাজ্যের নিজস্ব ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) বিলের খসড়া সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের মন্ত্রিসভা। এই নতুন আইন কার্যকর হলে বিবাহ, সম্পত্তি উত্তরাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ এবং লিভ-ইন রিলেশনশিপ বা সহবাসের মতো ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য এক আইনি কাঠামোর অধীনে চলে আসবে। এতে বলা হয়েছে, রাম বা রহিম যেই হোক, বিবাহিত হওয়ার পরও যদি কেউ পরকীয়ায় সহবাস করেন, তাহলে তার ৫ বছরের জেল অবধারিত।
ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'রাম হোক কিংবা রহিম--ইউসিসি আনা হয়েছে সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে। রাজ্যে নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়ের জন্য আর আলাদা ব্যক্তিগত আইন থাকবে না।' তিনি আরও জানান, এই আইনটি তৈরির আগে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রায় ৮০ শতাংশ মুসলিম মহিলা এবং ৪০ শতাংশ মুসলিম পুরুষ এই বিলের পক্ষে সওয়াল করেছেন।
বিবাহিতদের লিভ-ইনে ৫ বছরের জেল ও কঠোর নিয়মাবলী
এই নতুন ইউসিসি বিলে লিভ-ইন রিলেশনশিপ বা সহবাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ও নজিরবিহীন কিছু আইনি বিধান আনা হয়েছে। খসড়া অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য কারও সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে জড়ান, তবে দেশের আইন অনুযায়ী তাঁর সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
এছাড়া, যে কোনও অবিবাহিত যুগল লিভ-ইন রিলেশনশিপ শুরু করার এক মাসের মধ্যে স্থানীয় রেজিস্ট্রারের কাছে তা বাধ্যতামূলকভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। সম্পর্ক শেষ করার ক্ষেত্রেও আইনি নোটিশ দিতে হবে। যদি কোনও যুগল এক মাসের বেশি সময় ধরে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সহবাস করেন, তবে তাঁদের ৩ মাসের জেল বা ১০,০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।
ভুল তথ্য দিলে ৩ মাসের জেল এবং ২৫,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে। সঙ্গী যদি ২১ বছরের কম বয়সী হন, তবে সেই সম্পর্কের কথা সরাসরি তাঁদের বাবা-মা বা অভিভাবককে জানানো হবে এবং স্থানীয় থানায় এর রেকর্ড রাখা হবে। তবে, লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা কোনও মহিলাকে যদি তাঁর পুরুষ সঙ্গী পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি আইনি স্ত্রীর মতোই আদালতের মাধ্যমে খোরপোশ বা ভরণপোষণ দাবি করতে পারবেন। এই সম্পর্ক থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানরা সম্পত্তির পূর্ণ আইনি উত্তরাধিকারী হবে।
বহুবিবাহ ও তিন তালাক নিষিদ্ধ
নতুন আইনে বহুবিবাহ (Polygamy) এবং মুসলিম সমাজের বিতর্কিত ‘তিন তালাক’ প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনরায় একই স্বামীকে বিয়ে করার জন্য ‘নিকাহ হালালা’-র মতো অবমাননাকর প্রথা বাধ্য করা বা প্রচার করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুখে মুখে বা অনানুষ্ঠানিক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া বিবাহবিচ্ছেদকে অবৈধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র আদালতের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিয়ে ভাঙা সম্ভব। বিয়ের ন্যূনতম বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছরই থাকছে।
সম্পত্তিতে সমান অধিকার ও জনজাতিদের ছাড়
উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রেও বড় বদল আনা হয়েছে। এখন থেকে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই বাবার সম্পত্তিতে সমান অংশীদার হবেন। পাশাপাশি, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে মায়ের মতো বাবারও আইনি অধিকার থাকবে। তবে মধ্যপ্রদেশের বিশাল আদিবাসী জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে সংবিধানে উল্লিখিত তফশিলি জনজাতি (ST) এবং বিশেষ সুরক্ষিত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।
মোহন যাদব সরকারের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে যখন বিজেপি নারী ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সম্প্রীতির বড় জয় হিসেবে দেখছে, ঠিক তখনই বিরোধী দল কংগ্রেসের তরফে এর সমালোচনা করা হয়েছে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংঘারের অভিযোগ, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষকদের দুর্দশার মতো আসল সমস্যা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই সরকার তড়িঘড়ি এই ইউসিসি বিল নিয়ে আসছে। বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও ২০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া বিধানসভার বাদল অধিবেশনেই এই বিলটি পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার।
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