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এল ভয়ঙ্কর আইন: রাম-রহিম যেই হোক, পরকীয়ায় লিভ-ইন করলেই এবার ৫ বছরের জেল-- বড় খবর

Uniform Civil Code: যে কোনও অবিবাহিত যুগল লিভ-ইন রিলেশনশিপ শুরু করার এক মাসের মধ্যে স্থানীয় রেজিস্ট্রারের কাছে তা বাধ্যতামূলকভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। সম্পর্ক শেষ করার ক্ষেত্রেও আইনি নোটিশ দিতে হবে। যদি কোনও যুগল এক মাসের বেশি সময় ধরে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সহবাস করেন, তবে তাঁদের ৩ মাসের জেল বা ১০,০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:47 PM IST
এল ভয়ঙ্কর আইন: রাম-রহিম যেই হোক, পরকীয়ায় লিভ-ইন করলেই এবার ৫ বছরের জেল-- বড় খবর
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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এল ভয়ঙ্কর আইন: রাম-রহিম যেই হোক, পরকীয়ায় লিভ-ইন করলেই এবার ৫ বছরের জেল-- বড় খবর
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