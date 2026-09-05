/সাপের কামড়-সংক্রমণের ঝুঁকি সামলে একাহাতেই দূষিত নদী সংস্কার, ভাইরাল মধ্যপ্রদেশের যুবক ‘বিট্টু তাবাহি’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিষাক্ত বর্জ্য, দুর্গন্ধ, সংক্রমণ এবং সাপের ভয়—সব বাধা তুচ্ছ করে একা হাতে একটি গোটা নদী পরিষ্কারের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন ২১ বছরের এক যুবক। মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার বিয়াবরা শহরের অজনার (Ajnar) নদীকে বাঁচানোর এই অদম্য লড়াইয়ে নামা বিএসসি (BSc) ছাত্রের নাম সুরেন্দ্র সিং চৌধুরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় যিনি পরিচিত ‘বিট্টু তাবাহি’ (Bittu Tabahi) নামে। তাঁর এই অদম্য উদ্যোগের কথা ছড়িয়ে পড়তেই এবার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসনও।
২০২৬ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে একা হাতেই অজনার নদীর পলি, প্লাস্টিক ও জমা বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন বিট্টু। প্রাথমিক সরঞ্জাম ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই নদীতে নেমে কাজ করতে গিয়ে একাধিকবার বিষাক্ত জলের সংস্পর্শে এসে তাঁর হাত ও পায়ে মারাত্মক সংক্রমণ ছড়ায়। সামনা-সামনি হতে হয়েছে সাপের মতো বিপজ্জনক প্রাণীরও। কিন্তু নদীকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য থেকে একচুলও সরে আসেননি তিনি। নদীর ‘আগে ও পরের’ (Before & After) ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করতেই বিষয়টি ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং ভাইরাল হয়ে যায়।
বিট্টুর এই একা লড়ে যাওয়ার দৃশ্য সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে স্থানীয় বিয়াবরা পুরসভা। পুরসভার সাব-ইঞ্জিনিয়ার রূপেশ কুমার নেতাম জানান, “বিট্টু অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি কাজ শুরু করেছেন। স্থানীয় নাগরিকরা এবং পুরসভা এখন ওঁর পাশাপাশি নদীটি পরিষ্কারের কাজ চালাচ্ছে।” পুরসভার তরফে ভারি ‘পোকেলাইন’ (Poclain) এক্সকাভেটর বা খননকারী যন্ত্র পাঠিয়ে নদীগর্ভে জমে থাকা বহু বছরের পুরনো নোংরা ও পলি তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভা স্বীকার করে নিয়েছে যে বিট্টুর শেয়ার করা নদীর উন্নতির ছবিগুলো একেবারেই সত্য ও বাস্তব।
তবে নদীকে স্থায়ীভাবে দূষণমুক্ত করতে কেবল বিট্টুর এই ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে প্রশাসন। পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের প্রায় পাঁচটি বড় নালার দূষিত জল সরাসরি অজনার নদীতে এসে পড়ে। এই বর্জ্য জল নদীতে মেশা বন্ধ করতে পুরসভা প্রায় ১৪.৭৭ কোটি টাকার একটি ‘সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’ (STP) গড়ে তোলার প্রস্তাব তৈরি করেছে। সুরেন্দ্রর এই একক উদ্যোগ কেবল একটি নদীকেই বাঁচানোর দিশা দেখাচ্ছে না, বরং প্রমাণ করে দিচ্ছে যে সদিচ্ছা থাকলে একাই পুরো সমাজ তথা প্রশাসনের চোখ খুলে দেওয়া সম্ভব।
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