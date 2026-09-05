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সাপের কামড়-সংক্রমণের ঝুঁকি সামলে একাহাতেই দূষিত নদী সংস্কার, ভাইরাল মধ্যপ্রদেশের যুবক ‘বিট্টু তাবাহি’

সংক্রমণের ঝুঁকি কিংবা সাপের ভয়—কোনওকিছুই থামাতে পারেনি এই যুবককে! একা হাতেই মধ্যপ্রদেশের অজনার নদী পরিষ্কার করতে নেমেছেন ২১ বছরের বিএসসি ছাত্র সুরেন্দ্র সিং ওরফে ‘বিট্টু তাবাহি’। তাঁর লড়াই থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এবার বড় পদক্ষেপ পুরসভার।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 05, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:34 PM IST
সাপের কামড়-সংক্রমণের ঝুঁকি সামলে একাহাতেই দূষিত নদী সংস্কার, ভাইরাল মধ্যপ্রদেশের যুবক ‘বিট্টু তাবাহি’

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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