Madhya Pradesh Boat Accident: প্রবল ঝড়ে ৩১ পর্যটক নিয়ে তলিয়ে গেলে ক্রুজ, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ৪, এখনও নিখোঁজ বহু

Madhya Pradesh Boat Accident: প্রবল ঝড়ে ৩১ পর্যটক নিয়ে তলিয়ে গেলে ক্রুজ, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ৪, এখনও নিখোঁজ বহু
Madhya Pradesh boat accident: মথুরার ভয়ংকর স্মৃতি ফিরল মধ্যপ্রদেশে! ভয়াল ঝড়ে ৩১ পর্যটক নিয়ে তলিয়ে গেলে পর্যটকবাহী ক্রুজ। এখনও বহু মানুষের খোঁজ চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ খবর এল মধ্যপ্রদেশের জবলপুর থেকে। বৃহস্পতিবার ৩০ এপ্রিল বিকেলেই ঘটে গেল বুক কাঁপানো ঘটনা। জবলপুর জেলা সংলগ্ন বরগী বাঁধের জলাশয়ে, ৩১ জন পর্যটক নিয়ে ডুবে গেল টুরিস্ট ক্রুজ। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ৪। এখনও নিখোঁজ বহু মানুষ। আরও প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। নর্মদা নদীর বিশাল জলাশয়ের (ব্যাকওয়াটার) মধ্যে অবস্থিত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র খামারিয়া দ্বীপের অদূরেই এই হাড়হিম ঘটনাটি ঘটেছে। আচমকাই ভয়ংকর ঝড়ের কবলে পড়েছিল পর্যটকবাহী একটি 'বিমিনি-টপ' বোট। ওভারলোডিং করেই যা চলছিল। আচমকা ঝড়ের টাল সামলাতে না পেরেই এই মহাবিপদ ঘটেছে বলেই অনুমান।
দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের কর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। জবলপুরের কালেক্টর রাঘবেন্দ্র সিং জানিয়েছেন যে, এখনও পর্যন্ত ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এসডিআরএফ-এর টিমগুলি আরও বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। আনুমানিক ১৮ জন এখনও নিখোঁজ। তবে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের বিবরণ এবং লভ্য নথিপত্রের সঙ্গে যাত্রীদের বিস্তারিত তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায়, সরকারি পরিসংখ্যানগুলি প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে।
বার্গি বাঁধ মধ্যপ্রদেশের জল-পর্যটনের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, এবং এখানকার সান্ধ্যকালীন নৌ-ভ্রমণ বা 'ক্রুজ' এই অঞ্চলে আগত পর্যটকদের কাছে একটি প্রধান আকর্ষণ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যখন জলাধারের উপর দিয়ে প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে, তখনই এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছনোর জন্য খুব সামান্য সময়ই অবশিষ্ট ছিল। স্থানীয় প্রশাসনও বোট উল্টে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রতিকৃল আবহাওয়ায় উত্তাল জলরাশির মধ্যে ভারসাম্য হারানোর কথাই বলছে।
আলো কমে আসা এবং জলাশয়ের বিশাল বিস্তৃতির কারণে সৃষ্ট নানা লজিস্টিক বা ব্যবস্থাপনাগত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ডুবুরিরা বর্তমানে ডুবে যাওয়া নৌকাটির অবস্থান এবং খামারিয়া দ্বীপের নিকটবর্তী এলাকার জলস্রোতকে কেন্দ্র করে তাদের তল্লাশি চালাচ্ছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রশাসন। এবং একই সঙ্গে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর যাঁরা এখনও নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়োগ করা হচ্ছে।
এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশের মথুরায় যমুনা নদীতে নৌকাডুবিতে অন্তত ১০-১৬ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। পঞ্জাব থেকে আসা পর্যটক বোঝাই নৌকাটি বৃন্দাবনের কেশী ঘাটের কাছে এক ভাসমান ড্রামের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ও লাইফ জ্যাকেট না থাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মথুরার ভয়ংকর স্মৃতি ফিরল মধ্যপ্রদেশে