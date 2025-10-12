MadhyaPradesh Dangerous Video: ক্লান্ত কর্মী আচমকাই হার্টঅ্যাটাকে মুখ থুবড়ে পড়লেন, আর উঠলেন না! চেয়ারে বসে আয়েশ করে দেখল বস! শেষ মুহূর্তের VDO...

MadhyaPradesh Dangerous Video: ক্লান্ত কর্মী আচমকাই হার্টঅ্যাটাকে মুখ থুবড়ে পড়লেন, আর উঠলেন না! চেয়ারে বসে আয়েশ করে দেখল বস! শেষ মুহূর্তের VDO...
MP shocking VDO: এই ছয় মিনিটের ভিডিয়োতে দেখা যায়, কর্মচারীটির স্বাস্থ্য হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। তিনি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চেয়ারে বসে পড়েন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশে বাজারের মধ্যে এক কর্মচারীর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। যখন তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে আসছিলেন, তখন তাঁর বস শুধু ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং নিজের ফোন ঘাঁটছিলেন। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে। অত্যন্ত মর্মান্তিক এই মৃত্যুর ঘটনায় মনুষ্যত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
এই ভাইরাল ভিডিয়োটি শুধু একজন কর্মচারীর জীবন বিপন্ন হওয়াকেই তুলে ধরে না, বরং কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ এবং সংবেদনশীলতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।
এই ছয় মিনিটের ভিডিয়োতে দেখা যায়, কর্মচারীটির স্বাস্থ্য হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। তিনি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চেয়ারে বসে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর শরীর অস্থির ও শক্ত হতে শুরু করে। তিনি বারবার তাঁর হাত-পা আছড়াতে থাকেন এবং চেয়ারে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। তাঁর অবস্থা এবং শারীরিক নড়াচড়া স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে তাঁর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু, বসকে সেদিকে মনোযোগ দিতে দেখা যায়নি।
ব্যথা অনুভব করা ওই ব্যক্তিকে দেখে সহকর্মীরা দ্রুত সক্রিয় হন, তাঁর কাছে ছুটে যান, তাঁকে জল দেন এবং সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।
এর আগে, জিম করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে (Heart Attack) মৃত্যু হয়েছিল মধ্যপ্রদেশ।
ইনদওরের বিজয়নগরের একটি ফিটনেস সেন্টারে এই ঘটনা ঘটেছিল। হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছিল ৫৫ বছরের এক ব্যক্তির। জানা গেছে, তাঁর নাম প্রদীপ রঘুবংশী। একটি রেস্তোরাঁর মালিক।
ফিটনেস সেন্টারের সিসিটিভিতে সবটাই ধরা পড়েছে। দেখা গেছে, ওই ব্যক্তি জিমে ঢুকে জ্যাকেট খুলছেন। আচমকাই বুকে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। ফুটেজ দেখেই বোঝা গেছে, তাঁর শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে। জিমেরই একটি ইনস্ট্রুমেন্ট আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু না পেরে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু বাঁচানো যায়নি।
এছাড়া, কিছুদিন আগে মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে ঘটে গিয়েছিল মর্মান্তিক ঘটনা। অসুস্থতার কারণে ছুটি নিতে অফিসে বসকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন ৪০ বছরের কর্মী। তার কিছুক্ষণ পরেই হৃদরোগে মৃত্যু হয় তাঁর (man dies 10 minutes after sick leave text)।
বস এবং সহকর্মী কে ভি আইয়ার (KV Iyyer) এই খবর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X (টুইটার)-এ শেয়ার করেন। তার পর মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সেই পোস্ট (viral post)।
ভাইরাল সেই পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমার সহকর্মী শঙ্কর সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটে মেসেজ করে জানিয়েছিল, ‘স্যার, পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা, আজ আসতে পারব না। দয়া করে ছুটি দিন।’ এ ধরনের মেসেজ প্রায়ই আসে। আমি রিপ্লাই করলাম, ‘ঠিক আছে, বিশ্রাম নাও।’ এরপর স্বাভাবিকভাবেই দিন চলছিল। সকাল ১১টায় ফোন পেলাম যে, শঙ্কর মারা গেছেন! বিশ্বাস করতে পারিনি। সহকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিকানা জেনে তার বাড়িতে গেলাম। তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন।'
