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‘সৎকার করুন, ডেথ সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবেন!’, শেষবেলায় বাবার নিথর দেহের সামনে দাঁড়ানোরও সময় হল না ৪ সন্তানের

Children's skip funeral: স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা হাতে চার সন্তানকে মানুষ করেছিলেন বৃদ্ধ ঘনশ্যাম। ভিটেমাটি বেচে সন্তানদের হাতে সব তুলে দেওয়ার পর শেষ বয়সে স্থান হয়েছিল বৃদ্ধাশ্রমে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার মৃত্যুর পরও শেষ দেখা দেখতে এল না কোনও সন্তান! সন্তানহীন অনাথের মতো বিদায় নেওয়া পিতার মৃত্যুর পর এখন কেবল সার্টিফিকেটের লোভে সরব তারা— চরম অমানবিকতার এক করুণ দলিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:41 PM IST
‘সৎকার করুন, ডেথ সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবেন!’, শেষবেলায় বাবার নিথর দেহের সামনে দাঁড়ানোরও সময় হল না ৪ সন্তানের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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