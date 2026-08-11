/‘সৎকার করুন, ডেথ সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবেন!’, শেষবেলায় বাবার নিথর দেহের সামনে দাঁড়ানোরও সময় হল না ৪ সন্তানের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক হাতে কষ্ট করে চার চারটি সন্তানকে মানুষ করেছিলেন। ইন্দোরে ছিল ছোট একটা সাইকেলের টায়ার-টিউবের দোকান আর ছোট্ট একটা বাড়ি। কিন্তু জীবনের শেষবেলায় সেই চার সন্তানের কেউই পাশে থাকল না। ভোপালের এক বৃদ্ধাশ্রমে নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রাণ হারালেন ৭০ বছর বয়সী ঘনশ্যাম। আর মৃত্যুর পর শেষ দেখা দেখতে তো ছেড়েই দিন, সন্তানরা বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষকে ফোনে সাফ জানিয়ে দিল— "সৎকারটা আপনারা করে দিন, আমাদের শুধু ডেথ সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবেন!" হৃদয়বিদারক ও অমানবিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে।
এক হাতে ৪ সন্তানকে বড় করা, শেষ বয়সে স্থান বাসস্ট্যান্ডে
ঘনশ্যামের ছোট মেয়ের বয়স যখন মাত্র দুই বছর, তখনই তাঁর স্ত্রী মারা যান। এরপর আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি তিনি। সাইকেলের টায়ার-টিউব মেরামতের কাজ করে দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে কষ্ট করে বড় করে তোলেন। পরবর্তীকালে ইন্দোরের বাড়িটি বিক্রি করে সেই টাকা সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্পত্তি হাতে পেতেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসুস্থ বাবাকে কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয় সন্তানরা। চার বছর আগে ভোপালের আইএসবিটি বাস টার্মিনাল থেকে অর্ধ-পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও বাকশক্তিহীন ঘনশ্যামকে উদ্ধার করেন কয়েকজন তরুণ সমাজকর্মী। তাঁরাই তাঁকে পৌঁছে দেন ‘আপনা ঘর’ নামের এক বৃদ্ধাশ্রমে।
"আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, ডেথ সার্টিফিকেট পাঠান"
বৃদ্ধাশ্রমের পরিচালক মাধুরী মিশ্র জানান, ঘনশ্যামের শরীর খারাপ হলে বা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে প্রতিবারই সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হত। কিন্তু কেউ কোনোদিন তাঁকে দেখতে আসেননি। গত ৪ অগাস্ট বৃদ্ধাশ্রমেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঘনশ্যাম। বৃদ্ধাশ্রমের পক্ষে তাঁর মরদেহ বেশিক্ষণ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা ছিল না, তবুও অন্তত দুই দিন অপেক্ষা করা হয়—যদি অন্তত একজন সন্তানও বাবার শেষকৃত্যে আসে! কিন্তু স্বজনদের ফোন করা হলে তাঁরা চরম উদাসীনতা ও অজুহাত দেখায়। ফোনে বলা হয়, "আমরা ওনাকে ত্যাগ করেছি। ওনার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।" শেষপর্যন্ত পুলিসের সহায়তায় বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষই ঘনশ্যামের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে।
সম্পত্তির লোভ ও সন্তানদের অমানবিক যুক্তি
কেন বাবার শেষযাত্রায় এল না নিজের রক্তের সন্তানরা? এক মেয়ে জানায়, বাবা নাকি ভিটেমাটি বিক্রি করে ছেলেদের সব টাকা দিয়ে দিয়েছেন, তাকে কিছু দেননি। তাই তার আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ছেলেরা উল্টে প্রশ্ন তোলে, "বাবা আজ পর্যন্ত আমাদের জন্য কী এমন করেছেন যে আমাদের যেতে হবে?" বৃদ্ধাশ্রমের সঞ্চালিকা মাধুরী মিশ্র আক্ষেপ করে বলেন, "একসময় এক বাবা একা হাতে ৪-৫ জন সন্তানকে মানুষ করতে পারতেন। আর আজ চার সন্তান মিলে একটা অসুস্থ বাবার দায়িত্বটুকু নিতে পারল না!"
‘ডেথ সার্টিফিকেট দেব না!’— কড়া বার্তা বৃদ্ধাশ্রমের
বাবার শেষকৃত্যে না আসলেও এখন সেই চার সন্তান ঘনশ্যামের ‘ডেথ সার্টিফিকেট’ নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর যারা বাবার মুখটুকু দেখতে আসেনি, তাদের হাতে কোনওভাবেই এই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে না। মাধুরী মিশ্র স্পষ্টভাবে জানান, "জীবনের শেষ চার বছর আমরাই ওনার পরিবার ছিলাম। সন্তানরা আমাদের যা খুশি গালি দিতে পারে, কিন্তু যে বাবা জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর সন্তানদের কাছে মূল্য পেলেন না, মৃত্যুর পর তাঁর কোনও কাগজ বা সার্টিফিকেটের সুযোগ সুবিধা আমরা সন্তানদের নিতে দেব না।"
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