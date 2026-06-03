Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Madhya Pradesh Crime: রাক্ষস রামুর সঙ্গে আরও ২ মিলে লালসা মেটাল পনেরোর নাবালিকার উপর! তারপর মেরে জ্বালিয়ে দিল

Madhya Pradesh Crime: রাক্ষস রামুর সঙ্গে আরও ২ মিলে লালসা মেটাল পনেরোর নাবালিকার উপর! তারপর মেরে জ্বালিয়ে দিল

Madhya Pradesh Crime: ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও খুন। প্রমাণ লোপাট করতে অভিযুক্তরা নাবালিকার মৃতদেহ পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় রামু গুরজর-সহ তিন অভিযুক্তকে পুলিস ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 03, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:39 PM IST
Madhya Pradesh Crime: রাক্ষস রামুর সঙ্গে আরও ২ মিলে লালসা মেটাল পনেরোর নাবালিকার উপর! তারপর মেরে জ্বালিয়ে দিল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট খবর: অফিসে ঢোকা বেরনোর নতুন নিয়মের কড়া নির্দেশিকা, না মা
West Bengal govt employee41 min ago
2
Delhi Hotel Fire1 hr ago
3
Khadya Bhavan death case1 hr ago
4
TMC1 hr ago
5
Mamata TMC Split1 hr ago