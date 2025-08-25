Madhya Pradesh High Court: একজন অ্যাডাল্ট মেয়ে চাইলে কোনও পছন্দের বিবাহিত পুরুষের সঙ্গেও লিভ-ইন করতে পারেন! আইন বাধা নয়: হাইকোর্ট

Madhya Pradesh High Court: একজন অ্যাডাল্ট মেয়ে চাইলে কোনও পছন্দের বিবাহিত পুরুষের সঙ্গেও লিভ-ইন করতে পারেন! আইন বাধা নয়: হাইকোর্ট
High Court on Adult Live-in relationship: আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী আয়ুষ শর্মা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ওই মহিলাকে তাঁর বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করা উচিত, কারণ তিনি যাকে বেছে নিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যেই বিবাহিত। এই যুক্তি শোনার পর আদালত রায় দেয় যে, আবেদনকারীর বয়স এই মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কহীন সত্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা পছন্দের বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে লিভ-ইন করতেই পারেন, কোনো আইন বাধা দেয় না: হাইকোর্ট
২০২৫ সালের ১৮ই আগস্ট, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার নিজের পছন্দের মানুষের সঙ্গে বসবাস করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। আদালত এমনও বলেছে যে, এমন কোনও আইন নেই, যা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে 'নিজের মনের মতও, কোনও পুরুষের সঙ্গে বসবাস করতে বাধা দিতে পারে, এমনকি যদি সেই পুরুষ বিবাহিতও হন। বিচারপতি অতুল শ্রীধরন এবং বিচারপতি প্রদীপ মিত্তালের সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, 'যদি তিনি তাকে বিয়ে করেন, তবে এটি একটি জামিন-অযোগ্য অপরাধ। প্রথম স্ত্রী তাঁর স্বামী ও সেই মহিলার বিরুদ্ধে দ্বিবাহের জন্য মামলা করতে পারেন'।
আরও পড়ুন: R G Kar Incident: 'জেলবন্দি' সন্দীপের অভিযোগে বিদ্ধ আখতার কাঠগড়ায়! R G Kar-এর প্রাক্তন সুপার কি জামিনের পথে?
আদালত আরও বলেছে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক, যার 'নিজস্ব মতামত আছে', তাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা যাবে না। এই রায় এক মামলায় দেওয়া হয়েছিল। ১৮ বছরের বেশি বয়সী একটি মামলায় এই নজিরবিহীন রায় দেয় কোর্ট। আদালতের নথি অনুযায়ী, ওই মহিলা একজন ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর তাকে আদালতের সামনে হাজির করা হয়। আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের পর, ওই মহিলা জানান এবং স্পষ্টভাবে তাঁর পছন্দের মানুষের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী আয়ুষ শর্মা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ওই মহিলাকে তাঁর বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করা উচিত, কারণ তিনি যাকে বেছে নিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যেই বিবাহিত। এই যুক্তি শোনার পর আদালত রায় দেয় যে, আবেদনকারীর বয়স এই মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কহীন সত্য। আদালত বলেছে যে একজন প্রাপ্তবয়স্ককে 'জিনিসের মতো আচরণ করা যায় না' এবং তার 'নিজের অধিকার ও মন রয়েছে এবং সেই ব্যক্তির সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও রয়েছে, সেটি সঠিক হোক বা ভুল।'
আদালত এই সম্পর্কের আইনি প্রভাব নিয়েও আলোচনা করে। শুনানির সময়, রাজ্যের পক্ষে ডেপুটি অ্যাডভোকেট জেনারেল অভিজিৎ অবস্থি আদালতকে জানান যে, পুলিশের নির্দেশ অনুসারে, ওই মহিলা যার সঙ্গে থাকতে চান, তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে চলে এসেছেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছে। এই তথ্যটি দেখে আদালত মন্তব্য করে যে, শুধুমাত্র বিবাহিত হওয়ার কারণে 'এমন কোনও আইন নেই যা ওই মহিলাকে তাঁর পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করতে বাধা দিতে পারে।'
তবে, আদালত এমন বিষয়ে তার সীমিত ভূমিকাও উল্লেখ করে। আদালত কোনদিন 'নৈতিকতার বিষয়ে বক্তৃতা দিতে পারে না' এবং এর প্রধান দায়িত্ব হল- ব্যক্তির আইনি অধিকারকে রক্ষা করা। যেহেতু ওই মহিলা একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং তাঁর বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে রাজি হননি, তাই আদালত পুলিসকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রথমত, ওই মহিলাকে একটি কথা দিতে হবে যে তিনি তার পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে থাকবেন, এবং দ্বিতীয়ত, যাঁর সঙ্গে তিনি থাকছেন তাকে একটি নিশ্চিতকরণ দিতে হবে যে তিনি তার সঙ্গে থাকতে রাজি।
আরও পড়ুন: New GST rates: দশমীর আগেই নতুন GST! কী হবে সস্তা কী হবে দামি! জেনে নিন সব আপডেট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)