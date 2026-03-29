English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Madhya Pradesh: মায়ের মৃত্যুর পর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তারপর থেকে মনোজ একা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তাঁর বন্ধুরা জানান, মনোজ স্বভাবে খুব ভালো ছেলে ছিলেন। বাড়ি থেকে রেডিমেড জামাকাপড় বিক্রি করতেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 29, 2026, 01:25 PM IST
Madhya Pradesh: ১৪ মিনিটের লাইভ, শেষে হাত নেড়ে ফ্লাইং কিস: অন ক্যামেরায় সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে গেলেন তরুণ
ইনস্টাগ্রামে লাইভে এসে চরম পদক্ষেপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৪ মিনিটের লাস্ট লাইভ। ইনস্টাগ্রামে লাইভ আসার পর মারাত্মক পদক্ষেপ ২২ বছরের যুবকের। মৃত যুবকের নাম মনোজ রাজাক। পুলিস জানিয়েছে, শনিবার লাইভ করার সময় মনোজ তাঁর বন্ধুদের শেষবার হাত নাড়িয়ে ফ্লাইং কিস দেয়। ঠিক তারপরই সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের।

Add Zee News as a Preferred Source

ইতোমধ্যেই মধ্যপ্রদেশের দেহাত থানায় মৃত্যুর মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মনোজের মা অনেক আগে মারা গিয়েছেন। পরিবার থেকে জানা যায়, বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকে তিনি ভাড়া ঘরে আলাদা থাকতেন। মনোজ পেশায় প্লাম্বার। এছাড়াও তিনি নিজের ঘর থেকে রেডিমেড জামাকাপড়ও বিক্রি করতেন। বন্ধুরাও জানিয়েছে, মনোজ খুবই ভালো স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

মনোজের বন্ধু শুভম জানিয়েছেন, ইনস্টাগ্রামে তাকে ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে তারা তড়িঘড়ি ছুটে যান। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে দেখেন যে, মনোজ আর নেই। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি বলেই জানিয়েছে পুলিস।

আরও জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে। মনোজের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে তাঁর কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঠিক কী কারণে তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। 

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে এক তরুণী চিকিত্‍সক আত্মঘাতী হয়। জানা যায়, প্রাণঘাতী পটাশিয়াম ক্লোরাইড শরীরে ইনজেক্ট করে চরম পদক্ষেপ নেন। মৃত তরুণীর নাম তনভী। 

পুলিস সূত্রে জানা যায়, তনভীকে অচেতন অবস্থায় গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও পুলিস এই আত্মহত্যাকাণ্ডে ক্লিনিকাল নিখুঁততা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছে। তদন্তকারীরা বলেন, তনভী তার গাড়ির গ্র্যাব হ্যান্ডেল থেকে ১০০ মিলিলিটার পটাশিয়াম ক্লোরাইডের একটা আইভি বোতল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। সেটা একটি ক্যানুলা দিয়ে তার নিজের হাতে প্রবাহিত হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার পর ড্রিপটি মারাত্মক হাইপারক্যালিমিয়া সৃষ্টি করেছে। হাইপারক্যালিমিয়াতে অতিরিক্ত পটাশিয়াম হৃদপিণ্ডে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে, যার ফলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ঘটে। 

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Madhya PradeshMadhya Pradesh extreme stepMadhya Pradesh news
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

