Bihar Assembly Election 2025: তেজস্বী হারতেই ভোটে ঝরল রক্ত! রেজাল্ট নিয়ে তুলকালাম তর্কে মামার হাতে শেষ ভাগ্নে...

Bihar Assembly Election 2025:   মামারা JDU সমর্থক, আর ভাগ্নে RJD-র। মদ্যপ অবস্থায় শুরু তুলকালাম তর্ক। শেষে ভাগ্নকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ মামার বিরুদ্ধে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 18, 2025, 06:44 PM IST
Bihar Assembly Election 2025: তেজস্বী হারতেই ভোটে ঝরল রক্ত! রেজাল্ট নিয়ে তুলকালাম তর্কে মামার হাতে শেষ ভাগ্নে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে বিধানসভা ভোটে রক্ত ঝরল মধ্যপ্রদেশে!  ভোটের ফল নিয়ে বিবাদে দুই মামার বিরুদ্ধে ভাগ্নেকে খুনের অভিযোগ। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে পুলিস। তাঁরা অপরাধ স্বীকারও করেছেন বলে খবর।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম শঙ্কর মাঝি। বিহারের শিবহর জেলার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। মধ্যপ্রদেশে গুনা জেলার পুলিস লাইনে নির্মীয়মাণ একটি আবাসনে চত্বরে দুই মামা রাজেশ মাঝি  এবং তুফানি মাঝির সঙ্গে থাকতেন শংকর। মামারা JDU সমর্থক, আর ভাগ্নে RJD-র। সম্প্রতি বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন নীতীশ কুমার। ভরাডুবি হয়েছে RJD-র নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের।

প্রাথমিক তদন্তে জানা দিয়েছে,  বিহারে ভোটের ফল নিয়ে দুই মামার সঙ্গে তুমুল বচসা বেঁধে যায় শংকরের। তিনজনই মদ্য়প অবস্থা ছিলেন। সেই বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, ভাগ্নেকে কাদামাটিতে ফেলে চেপে ধরেন দুই মামা। এরপর পুলিস এসে তড়িঘড়ি শংকরকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি।

এদিকে বিহারে ভোট গরমিল ধরা পড়ল কমিশনের তথ্যেই। তালিকায় থাকা ভোটারের চেয়ে বেশিজন ভোট দিলেন। শুধু তাই নয়,  কমিশনের হিসেব বলছে, ১০০ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দিয়েছেন। এ কী করে হয়! SIR-র আড়ালে বিরাট জালিয়াতি কমিশনের, যার নেতৃত্বে বিজেপি। বিহারে এনডিএ-র জয়ের পিছনে যে অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

