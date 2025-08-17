Premanand Maharaj on Magic: টিস্যু পেপার থেকে ৫০০-র নোট, ঝুড়ি থেকে ফুলের মালা! সকলকে চমকে দেওয়া ম্যাজিশিয়ানকে শেষে চমকে দিলেন প্রেমানন্দজিই...

Premanand Maharaj on Magic: টিস্যু পেপার থেকে ৫০০-র নোট, ঝুড়ি থেকে ফুলের মালা! সকলকে চমকে দেওয়া ম্যাজিশিয়ানকে শেষে চমকে দিলেন প্রেমানন্দজিই...
Shankar Samrat met Premanand Ji Maharaj: জাদুকর শঙ্কর সম্রাট ১৯৪৮ সালে পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। গত কয়েক দশক ধরে জাদুবিদ্যাকে শিল্প হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করেন, জাদু অলৌকিক ঘটনা নয়, এটি বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক প্রক্রিয়া।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃন্দাবনের বিখ্যাত সন্ত শ্রীপ্রেমানন্দজি মহারাজের (Premanand Ji Maharaj Vrindavan) সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর শঙ্কর সম্রাট (World Famous Magician Shankar Samrat)। তিনি মহারাজের সামনে এমন কিছু জাদু দেখালেন যে সবাই অবাক হয়ে গেলেন এবং স্বয়ং প্রেমানন্দজি মহারাজ পর্যন্ত হেসে উঠলেন। এই সাক্ষাতের একটি ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে ভাইরালও হয়। শেষে জাদুকরকে কী বললেন মহারাজ?
আরও পড়ুন: Sun Ketu Yukta Yoga: রবি-রাহু যোগে জন্মাষ্টমীর পরেই ঘোর অশুভ! আসছে কঠিন সময়! জেনে নিন, কোন কোন রাশিকে থাকতে হবে বেশি সতর্ক...
জাদুকর-মহারাজ সাক্ষাৎ
কী ঘটেছিল সেই সাক্ষাতে?
জাদুকর শঙ্কর সম্রাট মহারাজের সামনে বেশ কিছু আকর্ষণীয় ও চমৎকার জাদুর কৌশল দেখিয়েছিলেন। এর মধ্যে কিছু বিশেষ কৌশল এরকম:
প্রথমে তিনি একটি টিস্যু পেপার ঘষে একটি ৫০০ টাকার নোট তৈরি করে দেখালেন। আর এটি দেখে প্রেমানন্দজি মহারাজ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন!
এরপর তিনি দাবি করেন যে, তিনি ওই নোটটিকে আবার টিস্যুতে পরিণত করতে পারেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তা থেকে একগুচ্ছ নোটও তৈরি করে ফেললেন!
এর পরে তিনি একটি আংটি থেকে ছাই বের করে আনলেন!
একটি ঝুড়ি থেকে ফুলের মালা বের করে সবাইকে চমকে দিলেন ম্যাজিশিয়ান।
প্রেমানন্দজি মহারাজ এই সব কৌশল খুবই কৌতূহলের সঙ্গে দেখেন এবং সেসব দেখে খুবই আনন্দব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁর ব্যবহারে সেখানে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হন।
আরও পড়ুন: Hurricane Erin: সমুদ্রে দ্রুত শক্তিশালী হচ্ছে হারিকেন এরিন! ঝড়ের বেগ হতে পারে ২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা! উফ্! ভয়ংকর এই ধেয়ে আসা...
প্রেমানন্দবাণী
ম্যাজিক দেখে প্রেমানন্দ জি মহারাজ কী বললেন জাদুকরকে? শঙ্কর সম্রাটের শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রেমানন্দজি মহারাজ। তিনি বলেন, শঙ্করের জাদু সত্যিই অসাধারণ। এই জাদু দেখায়, যে, কীভাবে শিল্প ও দক্ষতার মাধ্যমে মনকে আনন্দ দেওয়া যায়। তিনি শঙ্কর সম্রাটের কাজের প্রশংসা করে তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করেন।
কে এই শঙ্কর সম্রাট?
জাদুকর শঙ্কর সম্রাট ১৯৪৮ সালে পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত কয়েক দশক ধরে জাদুবিদ্যাকে এক শিল্প হিসেবে তুলে ধরছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, জাদু কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং এটি একটি বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক প্রক্রিয়া। তিনি ভারতে জাদুবিদ্যাকে ললিতকলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেছেন।
প্রেমানন্দের জাদু!
আসলে ওখানে উপস্থিত অনেকেই ভেবেছিলেন মহারাজ হয়তো এই সময়ে কিছু বিভূতি দেখাবেন। হয়তো ম্লান করে দেবেন ওই ম্যাজিশিয়ানকে। বা, হয়তো তাঁর কাজকে খুব একটা প্রশংসা করবেন না। কিন্তু সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে প্রেমানন্দজি ওই জাদুকরের শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এটাই আসলে প্রেমানন্দের জাদু! তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদু, তাঁর কথার জাদু।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)