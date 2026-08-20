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আহা কী দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না! মহাকাশ থেকে তোলা মহাকুম্ভের স্বর্গীয় দৃশ্য! আশ্চর্য কী দেখা গেল সেই ছবিতে?

Maha Kumbh 2025 Image from Space: মহাকাশ থেকে তোলা ছবিটি শেয়ার করেছেন নাসা-র মহাকাশচারী ডন পেটিট। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে নেওয়া ২০২৫ সালের প্রয়াগ মহাকুম্ভ মেলার এই ছবিটিকে তিনি তাঁর তোলা 'বেস্ট শট' বা সেরা ছবি বলে অভিহিত করেছেন। সত্যিই অসাধারণ সে ছবি!

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 20, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:54 PM IST
আহা কী দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না! মহাকাশ থেকে তোলা মহাকুম্ভের স্বর্গীয় দৃশ্য! আশ্চর্য কী দেখা গেল সেই ছবিতে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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