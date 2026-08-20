/আহা কী দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না! মহাকাশ থেকে তোলা মহাকুম্ভের স্বর্গীয় দৃশ্য! আশ্চর্য কী দেখা গেল সেই ছবিতে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভ! সারা দেশ এজন্য অপেক্ষা করে। সারা পৃথিবীও। কিন্তু খুব কম মানুষেরই এই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়। তাঁদের অর্ধ কুম্ভ বা পূর্ণ কুম্ভ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তা-ও অনেকের ভাগ্যে কুম্ভের আস্বাদ গ্রহণ থাকে না। এ একটা মহাপুণ্যের ফল বলে মনে করা হয়। এক বছর আগে এহেন মহা কুম্ভ নিয়ে জেগে উঠেছিল দেশ। এবার তার একটি ছবি মিলল। মহাকাশ থেকে তোলা। মহাকাশচারী ডন পেটিট মহাকাশ থেকে ২০২৫ সালের মহা কুম্ভের মনোমুগ্ধকর একটি ছবি তুলেছেন এবং সেই ছবিটি শেয়ারও করেছেন। চমৎকার এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর বহুদূরের কক্ষপথ থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মানব সমাবেশের এক বিরল দৃশ্য! আহা কী দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না! মহাকাশ থেকে তোলা মহাকুম্ভের স্বর্গীয় দৃশ্য! আশ্চর্য কী দেখা গেল সেই ছবিতে?
আলোর ঝলকানি
আশ্চর্য সুন্দর স্বর্গীয় এই ছবিটি শেয়ার করেছেন নাসা-র মহাকাশচারী ডন পেটিট। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে নেওয়া ২০২৫ সালের প্রয়াগ মহাকুম্ভ মেলার এই ছবিটিকে তিনি তাঁর তোলা "বেস্ট শট" তথা সেরা ছবি বলে অভিহিত করেছেন। মহাকাশ থেকে দেখা এই ছবিতে প্রয়াগরাজ অঞ্চলের চারপাশে এক উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি ছড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। চারপাশের অন্ধকারের মাঝ থেকে যেন ফুটে উঠছে আলোকিত এক ভূখণ্ড। দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাট, অস্থায়ী তাঁবু, আলোকসজ্জায় সজ্জিত এলাকাগুলি। ছবিটি এই বিশাল জনসমাগমের ব্যাপ্তিও তুলে ধরেছে।
১৪৪ বছরে একবার
নিজের ছবিটি শেয়ার করে ডন পেটিট বলেছেন, "স্পেস স্টেশন থেকে তোলা ২০২৫ সালের প্রয়াগ মহাকুম্ভ মেলার এটিই আমার সেরা শট।" পাশাপাসি তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মহা কুম্ভ ভারতের পবিত্র নদীর তীরে অনুষ্ঠিত ১৪৪ বছরে একবার আসা এক হিন্দু তীর্থযাত্রা এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আয়োজন।
ত্রিবেণী সঙ্গমে ধর্ম সংস্কৃতি জীবন
গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল-- যাকে ত্রিবেণী সঙ্গম বলা হয়, সেখানে এই মহা কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কোটি কোটি পুণ্যার্থী ধর্মীয় রীতি মেনে স্নান করতে এখানে সমবেত হন। যাকে হিন্দু সংস্কৃতিতে অত্যন্ত পবিত্র আচার বলে মনে করা হয়। ২০২৫ সালের এই মেলা প্রয়াগরাজকে এক বিশাল অস্থায়ী শহরে পরিণত করেছিল। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর থাকার জন্য সেখানে রাস্তাঘাট, ক্যাম্প, আলো ও নানা সুবিধার এক বিশাল আয়োজন গড়ে তোলা হয়েছিল। সে এক বিশাল ব্যাপার! ডন পেটিটের এই ছবি এই মেলার এক সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, এই ছবি এই মেলাকে দেখার এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও উপহার দেয়।
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা মহাকাশচারীদের কাছে পৃথিবীকে সাধারণত উজ্জ্বল এক এলাকা বলে মনে হয়। ভূমিরেখা, উপকূলরেখা এবং তাকে জড়িয়ে থাকা সেই সময়কার আবহাওয়ার আচ্ছাদন! তার এক সমষ্টি-ছবি! কিন্তু ডনের এই ছবিটি যেন আরও বেশি কিছু! এটা যেন এই চেনা ছবির মধ্যেই আলাদা কিছু তুলে ধরেছে! এই যেন সেই অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো!
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