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খাবার নয় থালায় বিষ? নিষিদ্ধ অ্যানালগ পনির, নিয়ম ভাঙলেই সোজা জেল

Bans non-dairy paneer: পনিরের নামে থালায় আসলে কী পরিবেশন করা হচ্ছে—খাঁটি দুধ নাকি কেমিক্যাল মেশানো বিষ? গোডাউনে 'নকল' পনিরের চালান উদ্ধারের পর চরম পদক্ষেপ করল প্রশাসন! রাজ্যজুড়ে জারি হল কড়া নিষেধাজ্ঞা। ভারী জরিমানা আর জেলের খাঁড়া ঝুলিয়ে কি থামানো যাবে জনস্বাস্থ্য নিয়ে খেলা এই অদৃশ্য চক্রকে?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 05, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:23 PM IST
খাবার নয় থালায় বিষ? নিষিদ্ধ অ্যানালগ পনির, নিয়ম ভাঙলেই সোজা জেল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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