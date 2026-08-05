/খাবার নয় থালায় বিষ? নিষিদ্ধ অ্যানালগ পনির, নিয়ম ভাঙলেই সোজা জেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেজাল ও কৃত্রিম দুগ্ধজাত পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে নন-ডেয়ারি বা ‘অ্যানালগ’ পনিরের উৎপাদন ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করল মহারাষ্ট্র সরকার। এই নির্দেশ অমান্য করলে সর্বোচ্চ ৬ মাসের জেল এবং ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। ছত্তীসগঢ়ের পর ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে মহারাষ্ট্র এই ধরনের কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল। রাজ্যজুড়ে অ্যানালগ বা নন-ডেইরি পনির তৈরি, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, পরিবহন, পাইকারি ও খুচরা বিক্রি, বিতরণ এবং বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।
নিষেধাজ্ঞার বিস্তার ও কঠোর শাস্তির বিধান
রাজ্যের খাদ্য নিরাপত্তা কমিশনার তুকারাম মুণ্ডে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন। রাজ্যজুড়ে নন-ডেয়ারি পনিরের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, পরিবহন, পাইকারি ও খুচরা বিক্রি বা প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ‘খাদ্য নিরাপত্তা ও মানদণ্ড আইন, ২০০৬’ অনুযায়ী অপরাধের মাত্রাভেদে সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের ফলে কারো মৃত্যু হলে দায়ী ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ১০ লাখ টাকা জরিমানার আইনি বিধান রয়েছে।
‘অ্যানালগ’ বা কৃত্রিম পনির আসলে কী?
ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া-এর নিয়ম অনুযায়ী, খাঁটি পনির কেবল দুধ থেকেই তৈরি হতে হবে—তাতে কোনো কৃত্রিম উপাদান, ভেজিটেবল ফ্যাট বা স্টার্চ মেশানো যাবে না। অ্যানালগ পনিরে দুধের ফ্যাট বা মাখনের বদলে সস্তা ভেজিটেবল অয়েল, পাম অয়েল, স্কিমড মিল্ক পাউডার এবং গ্লিসারল মনোস্টিয়ারেট পাউডার ব্যবহার করা হয়। বাজারে আসল ডেয়ারি পনির হিসেবে এই ধরনের কৃত্রিম পনির বিক্রি করাকে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা ও অসৎ ব্যবসা হিসেবে গণ্য করেছে মহারাষ্ট্র ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।
রাজ্যজুড়ে অভিযান ও কারখানা বাজেয়াপ্ত
গত বছরের বিধানসভায় এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রতিনিধিরা। এরপর গত মে মাস থেকে রাজ্যজুড়ে ভেজাল দুধ ও পনির তৈরির কারখানায় বড় আকারের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। সম্প্রতি পুণের মাঞ্জরি খুর্দ এলাকার একটি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১,৪০০ কেজি নকল পনির বাজেয়াপ্ত করে প্রশাসন। সেই সঙ্গে নকল পনির তৈরির জন্য মজুত রাখা ১,৮০০ কেজি স্কিমড মিল্ক পাউডার, ৪০০ কেজি GMS পাউডার এবং ৭১৮ লিটার পাম অয়েল জব্দ করা হয়। অস্বাস্থ্যকর হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোর বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়ে একাধিক লাইসেন্স বাতিল করেছে রাজ্য প্রশাসন।
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