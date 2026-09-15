/বিজেপির বিধায়ক, ৪০০০ কোটির মালিক, রাস্তায় বসে ভিক্ষে করলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কেন জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজে বিজেপির বিধায়ক। সম্পত্তির পরিমাণ ৪০০০ কোটি। তার পরেও দিনে ৪ ঘণ্টা মুম্বইয়ের ভিড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করলেন পরাগ শাহ। দিনের শেষ পেলেন ৮৪ টাকা। কেন এমন করলেন? জানালেন তাঁর কী উদ্দেশ ছিল।
তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আম জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে তিনি শিখেছেন মানুষের আচরণ,নম্রতা, মানুষ কীভাবে অন্যদের বিচার করে।
কেন এমন ভাবনা? পরাগ জানিয়েছেন, ওই ভাবনাটি এসেছিল তাঁর জৈন ধর্মগুরু শ্রী নম্রমুনি মহারাজের কাছ থেকে। তিনি তাঁকে একদিনের জন্য ভিখারি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই পরামর্শ মেনে নিজের পরিচয় গোপন রেখেই বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তিনি একটি রেলওয়ে স্টেশনে যান এবং সেখানে অন্যান্য ভিখারিদের সঙ্গে বসে পড়েন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছে যে কোনো মানুষের পরিচয় তাঁর সম্পদ,জাতি,ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান দিয়ে নির্ধারিত হয় না। মুম্বইয়ের রাস্তায় ৪ ঘণ্টা ভিক্ষে করেছিলাম। পেয়েছিলাম মোট ৮৪ টাকা।
ঠিক কী অভিজ্ঞতা
শাহ জানান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি রেল স্টেশনে গিয়ে বসে পড়ি। ওই সময়ে পুলিস তাকে বেশ সন্দেহ করছিল। এক মহিলা রান্নাঘরে ব্যবহারের কিছু জিনিসপত্র দিয়েছিলেন। শাহ সেই জিনিসগুলো একজন পুলিসকর্মীর কাছে রেখে আসেন। সন্ধ্যায় তিনি নিজের আসল পরিচয় দিয়ে সেই জিনিসগুলো ফেরত নিয়ে আসেন। শিখলাম মানুষ মানুষের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে।
বিজেপি বিধায়ক আরও জানান, একেক জন একেক রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। কেউ তাঁকে বকাঝকা করেছিল, কেউ এড়িয়ে গিয়েছিল, আবার কেউ তিনি কে তা না জেনেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে টাকা-পয়সা, পদমর্যাদা এবং খ্যাতির কারণে মানুষ যে সম্মান পায়, তা চিরস্থায়ী নয়। মনুষ্যত্ব এবং অন্যের প্রতি অনুভূতির মাধ্যমে অর্জিত সম্মানই সবচেয়ে স্থায়ী সম্পদ। মানুষ প্রায়ই অন্যের আর্থিক অবস্থা, পদমর্যাদা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি দেখে তাদের বিচার করে। দৈনন্দিন জীবনের তীব্র ব্যস্ততা মানুষকে মানুষ হওয়ার আসল মূল্যবোধটাই ভুলিয়ে দেয়। আমরা আমাদের ব্যস্ত জীবনে ভুলেই যাই মানুষ হওয়ার মূল অর্থ কী। আমরা প্রায়ই টাকা-পয়সা, পদমর্যাদা এবং সুনাম দেখে মানুষকে মেপে থাকি।
মুম্বাইয়ের মানুষদের প্রশংসাও করেন শাহ। তিনি জানান, বহু মানুষ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। যে ব্যক্তি সাহায্য চাইছে সে কে, তা না জেনেই অনেকে সাহায্য করেছিল। এই অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে মুম্বই শুধু স্বপ্ন আর সুযোগের শহর হিসেবেই নয়, তার সহমর্মিতার জন্যও সমান পরিচিত।
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