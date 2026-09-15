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বিজেপির বিধায়ক, ৪০০০ কোটির মালিক, রাস্তায় বসে ভিক্ষে করলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কেন জানেন?

BJP MLA Begs in Street: শাহ জানান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি রেল স্টেশনে গিয়ে বসে পড়ি। ওই সময়ে পুলিস তাকে বেশ সন্দেহ করছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 15, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:43 PM IST
বিজেপির বিধায়ক, ৪০০০ কোটির মালিক, রাস্তায় বসে ভিক্ষে করলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কেন জানেন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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