Ajit Pawar Dies in Plane Crash: বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে বুধেই সরকারি ছুটি! ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, অর্ধনমিত থাকবে জাতীয় পতাকা এবং...

Ajit Pawar Dies in Plane Crash: অজিত পাওয়ার একটি চার্টার্ড বিমানে (Learjet 45) মুম্বই থেকে বারামতিতে যাচ্ছিলেন। বুধবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ বারামতি বিমানবন্দরের কাছে অবতরণের সময় বিমানটি ভেঙে পড়ে এবং এতে আগুন ধরে যায়। মারা যান ডেপুটি সিএম অজিত। শোকে মুহ্যমান মহারাষ্ট্র।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 28, 2026, 03:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের (Deputy CM Ajit Pawar) বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু (Ajit Pawar Dies in Plane Crash) ঘটল। এর জেরে সরকারি ছুটি ও ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষিত হল মহারাষ্ট্রে (Maharashtra declares public holiday 3-day mourning)। পুণের বারামতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে (crash near Baramati in Pune)। 

আরও পড়ুন: Leaders Lost to Air Crashes: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...

১ দিনের ছুটি, ৩ দিনের শোক 

মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি (NCP) নেতা অজিত পওয়ার আজ, বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে পুণের বারামতিতে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। ঘটনায় শোক প্রকাশ করে মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যে একদিনের সরকারি ছুটি এবং তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে।

অভিশপ্ত লিয়ারজেটে

অজিত পওয়ার লিয়ারজেট-৪৫ নামের এক চার্টার্ড বিমানে মুম্বই থেকে বারামতিতে যাচ্ছিলেন। সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ বারামতি বিমানবন্দরের কাছে অবতরণের সময়ে তাঁর বিমানটি ভেঙে পড়ে এবং তাতে আগুন ধরে যায়।

মৃতের সংখ্যা 

বিমানে অজিত পওয়ার ছাড়াও আরও চারজন ছিলেন (দুজন ক্রু সদস্য এবং দুজন কর্মী)। দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা পাঁচজনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) নিশ্চিত করে।

মুখ্যমন্ত্রীর গভীর শোকপ্রকাশ

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আজ, ২৮ জানুয়ারি রাজ্যে সরকারি ছুটি থাকবে এবং আগামী তিন দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এই সময়ে সমস্ত সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং কোনো সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না।

আরও পড়ুন: China's Nuclear Data Leak: চিনের পরমাণু অস্ত্র এখন ট্রাম্পের হাতে? কীভাবে সম্ভব হল এই অসম্ভব? হাড়হিম ষড়যন্ত্রে...

রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া

অজিত পওয়ারের এই আকস্মিক প্রয়াণে ভারতের রাজনৈতিক মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ দেশের শীর্ষ নেতারা এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। দেশের সাধারণ মানুষও শোকার্ত।

