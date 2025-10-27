English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Maharashtra Satara Doctor Death Case:  ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পুরোটাই বানানো ও মনগড়া। মিথ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। ভয়ংকর দাবি। ভয়ংকর অভিযোগ। ১৮০ ডিগ্রি মোড় ঘোরানো নয়া আপডেট। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 27, 2025, 01:50 PM IST
Maharashtra Doctor Death Case: পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাই মিথ্যে! মনগড়া! পুলিসের 'ধর্ষণে' তরুণী চিকিৎসকের আত্মহত্যায় ভয়ংকর আপডেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের সাতারায় তরুণী চিকিৎসক আত্মঘাতী হওয়ার মামলায় নয়া মোড়। এবার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে ভয়ংকর অভিযোগ। মিথ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেওয়ার দাবি এক মহিলার! আর তা ঘিরেই নতুন মাত্রা পেল সাতারার তরুণী চিকিৎসকের আত্মহত্যা মামলা। হাতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই তরুণী চিকিৎসক। অভিযোগ করেছেন, পুলিস ৪ বার ধর্ষণ করেছে তাঁকে। এসআই গোপাল বাদনে ৫ মাসে ৪ বার ধর্ষণ করেছে তাঁকে। বাড়িমালিকের ছেলে প্রশান্ত বাঙ্কার তাঁকে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। সেইসঙ্গে ৪ পাতার আরেকটি চিঠিতে ওই তরুণী চিকিৎসকের আরও বিস্ফোরক অভিযোগ, একজন সাংসদও তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

সেই মামলায় এবার নয়া মাত্রা যোগ করল ভাগ্যশ্রী পাচাংগনের দাবি। তাঁর দাবি,  পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরিবর্তন করার জন্য ডাক্তারের উপর চাপ ছিল। আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসক তাঁর মেয়ের মৃত্যুতে মিথ্যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেন চাপের জন্য। ভুয়ো পোস্টমর্টেম রিপোর্টে স্বাক্ষর করেছিলেন ওই তরুণী চিকিৎসক। ভাগ্যশ্রী পাচাংগনে নামে ওই মহিলা দীপালি মারুতির মা। এই দীপালি মারুতির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি বলে অভিযোগ। ভাগ্যশ্রী পাচাংগনের অভিযোগ, তাঁর মেয়ে দীপালি মারুতির বিয়ে হয়েছিল ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা অজিঙ্ক্য হনমন্ত নিম্বালকরের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই তাঁর মেয়ে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাতে ক্রমাগত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, ১৯ অগাস্ট আত্মঘাতী হন তাঁর মেয়ে দীপালি। কিন্তু ভাগ্যশ্রী পাচাংনের দাবি, তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁর অভিযোগ,দীপালীর মৃত্যুর ৫ দিন পরেও পুলিস পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেয়নি। এক মাস পর যখন পাচাংনের পরিবার অবশেষে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পায়, তখন সেটা সম্পূর্ণরূপে বানানো ও মনগড়া। এমনটাই দাবি তাঁর। তাঁর অভিযোগ, অজিঙ্কা নিম্বালকর তাঁর রাজনৈতিক ও পুলিসি কানেকশন ব্যবহার করে ঘটনাটি ধামাচাপা দেন। পুলিসের চাপে ওই তরুণী চিকিৎসক ডাক্তারও ভুয়ো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে সামনে আসে যে আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করেছিল পুলিস। "সমস্যাজনক" আচরণের অভিযোগে পুলিসের অভিযোগ দায়ের। পুলিস গত মাসে ২২ সেপ্টেম্বর জেলা সার্জনের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পাঠায়, যেখানে তাঁর "সমস্যাজনক" এবং "অসহযোগিতামূলক" আচরণের বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। এদিকে তার আগেই ১৯ জুন ওই ডাক্তার পুলিসের বিরুদ্ধে চাপের অভিযোগ তুলে মহকুমা অফিসের ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেনডেন্টকে চিঠি লেখেন। যেখানে তিনি ২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনেছিলেন। সবমিলিয়ে এই মামলার পরতে পরতে রহস্য।

আরও পড়ুন, Maharashtra Shocker: '৪ বার ধর্ষণ করেছে পুলিস!' হাতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই পুলিসের ভয়ংকর অভিযোগ...

আরও পড়ুন, Maharashtra Shocker: '৫ মাসে ৪ বার ধর্ষণ করেছে পুলিস!' হাতের তালুতে লেখা বিস্ফোরক সুইসাইড নোট... আত্মঘাতী মহিলা চিকিৎসক! তোলপাড়...

