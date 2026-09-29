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২০২৬-য়ে ফিরল ১৯৭২-এর কালো ছায়া? ৭৫% এলাকা খরাকবলিত, বৃষ্টিঘাটতি ৫০ শতাংশ! এল নিনোর রক্তচক্ষু?

Maharashtra Drought: কয়েদিন আগে খরাপ্রবণ এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস। পরে তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর সরকার শীঘ্রই খরা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। আর গত শনিবারই তা করে ফডণবীস সরকার। এখন দেখার, এর ফলে কৃষকেরা কতটা সুবিধা পান। খরা ঘোষণা হলে বেশ কিছু সুবিধা পাবেন কৃষকেরা। তবে কতটা আর্থিক সাহায্য মিলবে, তা ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখার পরই ঘোষণা করবে সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 29, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 02:08 PM IST
২০২৬-য়ে ফিরল ১৯৭২-এর কালো ছায়া? ৭৫% এলাকা খরাকবলিত, বৃষ্টিঘাটতি ৫০ শতাংশ! এল নিনোর রক্তচক্ষু?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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