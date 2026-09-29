/২০২৬-য়ে ফিরল ১৯৭২-এর কালো ছায়া? ৭৫% এলাকা খরাকবলিত, বৃষ্টিঘাটতি ৫০ শতাংশ! এল নিনোর রক্তচক্ষু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে প্রবল বৃষ্টি, ধস-প্লাবন, বন্যা! আর একদিকে খরা! সত্যিই কী বিচিত্র এই দেশ! দেশের কিছু অংশ যখন বৃষ্টি আর তার জেরে ঘটা বিপর্যয়ের শিকার তখন মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র খরার রক্তচক্ষু! কেন?জানা গিয়েছে, গোটা মরসুম ধরে রয়েছে বৃষ্টির ঘাটতি। অমরাবতী, সোলাপুর, লাতুর-সহ অন্তত ছয় জেলায় বর্ষার মরসুম জুড়ে বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। শনিবার মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যের ৩৫৮টি তহসিলের মধ্যে ২৬৫টিকে খরাকবলিত বলে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, মহারাষ্ট্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তহসিলই খরাকবলিত! বৃষ্টির এই ঘাটতিতে নষ্ট চাষাবাদ, বিপাকে কৃষকেরা। এই সংকট কৃষকদের অনেককেই ১৯৭১-৭২ সালে মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক খরার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেবার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্রাচীন বৃদ্ধ কৃষকেরা তা মনে করে আঁতকে উঠছেন। ২০২৬-য়ে কি ফিরল ১৯৭২-এর ভয়াল স্মৃতি?
খরা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি
প্রসঙ্গত, দিনদুয়েক আগেই মহারাষ্ট্রের খরাপ্রবণ এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস। তার পরেই তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর সরকার শীঘ্রই খরা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। আর গত শনিবারই তা করে ফডণবীস সরকার। এর ফলে কৃষকেরা বেশ কিছু সুবিধা পাবেন। তবে ঠিক কতটা আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে, তা এখনই বলা যাবে না, সমস্ত ক্ষতি খতিয়ে দেখে তবেই তা ঘোষণা করতে পারবে মহারাষ্ট্র সরকার। রিপোর্ট বলছে, গত জুন থেকে বৃষ্টির ঘাটতির কারণে ২৬৫টি তালুকে খরা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সাধারণত, বর্ষার মরসুমে টানা ২১ দিন কোনও এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃষ্টি না হলে সেখানে খরা হয়েছে বলে ধরা হয়। মহারাষ্ট্রের ওই তালুকগুলিতে ঠিক সেটাই ঘটেছে। আর বৃষ্টির এই ঘাটতির কারণেই মাথায় হাত কৃষকদের। বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছেন তাঁরা। এবার খারিফ মরসুমে কৃষকেরা সয়াবিন, তুলো, মুগ, ভুট্টা রোপণ করেন তাঁরা। কিন্তু বৃষ্টির ঘাটতির কারণে সেই চাষাবাদ ধাক্কা খেয়েছে।
'খরাকবলিত' ঘোষণার অর্থ কী?
এই ঘোষণার পরে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে চাষের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাপ করতে হবে জেলাশাসকদের। বৃষ্টির ঘাটতিতে কতটা ফসল নষ্ট হয়েছে, তা-ও দেখতে হবে তাঁদের। পরে পুরোটা কৃষি দফতরের কমিশনারকে রিপোর্ট করতে হবে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই কৃষকদের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার।
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